Diputados avanza con el proyecto de ley del monotributo tech: cuál es la postura de la oposición

El objetivo es tengan un esquema ágil y sencillo para tributar en el país y, así, generar un incentivo para el ingreso de divisas

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado Carlos Heller (FdT), dio dictamen de mayoría al proyecto que establece un régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos. Aunque el proyecto no obtuvo el apoyo de la oposición.

El proyecto de ley que impulsa el Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos, difundido como Mono Tech, se debatió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Y estableció un régimen tributario integrado y simplificado relativo al impuesto a las ganancias, al impuesto al valor agregado y al sistema previsional, destinado a los Pequeños Contribuyentes que realicen actividades de la economía del conocimiento.

Aunque se advierte que "deben tratarse de actividades desarrolladas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior", indica el texto que impulsa el Ministerio de Economía.

Además, se instituye un Régimen cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos que posibilita que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la presente medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

La medida busca potenciar a los trabajadores de la tecnología

¿Qué comprende el Universo Mono Tech?

El universo temático para acceder al Mono Tech es amplio, en tanto y en cuanto se trate de personas humanas residentes en el país, con ingresos inferiores o iguales a u$s30.000 -o equivalente en otra moneda extranjera- cuyo cobro provenga del exterior, a cuyos efectos debe cumplir con el requisito de depositarlos en la cuenta especial que regule el BCRA.

La diferencia con el Monotributo general es que el Mono Tech, para el encuadre, no exige contemplar parámetros fijos como energía eléctrica o superficie, ni alquileres.

El objetivo es que tengan un esquema ágil y sencillo para tributar en el país. Heller, explicó que "hemos convocado a la reunión con el objetivo de producir dictamen, entendiendo que la información suministrada y con los informes de los funcionarios, están dados los elementos suficientes para avanzar con el dictamen".

A su turno, la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO) aclaró que desde su bloque "no acompañarán el dictamen" y expresó que la "decisión del Ejecutivo es legislar sobre situaciones excepcionales".

"Es decir, ir manejando distintas categorías de beneficiarios de este problema que se generó en Argentina, este proyecto gestiona los desequilibrios en Argentina producto de la brecha cambiaria existente", agregó.

En la misma línea, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) manifestó "disconformidad" con el proyecto, aclaró que en 2022 presentó proyectos sobre modificaciones del monotributo y solicitó que se debate "una reforma integral del monotributo" porque la iniciativa "es un parche, es un proyecto parcial".

"No tiene razón de ser que legislemos dentro del Congreso un tipo de cambio diferencial para un tipo de trabajadores en particular, es un antecedente muy peligroso, no tendría que haber tipo de cambio diferenciales en la Argentina", sostuvo.

Los gamers pueden ser parte

Incorporar a los gamers

En tanto, el diputado oficialista Marcos Cleri, destacó la incorporación de los gamers para poder construir una comunidad.

"La Argentina está dando un paso muy importante en este sentido reconociendo que la revolución tecnológica 4.0 es lo que viene para lo cual tenemos que tener leyes que acompañen este desarrollo", mencionó.

Te puede interesar Fraude en primera persona: así te estafan en Mercado Libre cuando vendés un producto y te lo devuelven

Y enfatizó: que hay que "potenciar la posibilidad de ser un polo de exportación de conocimiento, que ponga en valor todos los profesionales de la universidad pública y el resto de las políticas que siguen sumando con esta mirada integral".