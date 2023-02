"Google sabe más de mí que mi madre y eso puede ser peligroso", advierten desde Polkadot

La Web 3.0 es una revolución tecnológica que gracias a las posibilidades de la tecnología blockchain permite crear una nueva infraestructura descentralizada y transparente de internet, que empodera a los usuarios y les permite recuperar el poder sobre sus datos y privacidad.

Bajo estos parámetros se celebró el webinar denominado "Retos del talento en la Web3", organizado por la Polkadot, Web3 y Atrevia.

El talento es la base de todas las disrupciones tecnológicas, y esta nueva era de Internet requiere de profesionales expertos en estas nuevas tecnologías.

La Fundación Web3, de la mano de Polkadot y Parity Technologies, lidera esta revolución, al desarrollar la infraestructura necesaria y permitir la interconexión entre diferentes cadenas blockchain.

Úrsula O'Kuinghttons, Director of Communications and Partnerships at Web3 Foundation, resalta que "la Web3 es muchas cosas".

"Trabajamos con Gavin Wood que fue el arquitecto de Ethereum. Fue clave en la construcción del código. A partir de 2007 y 2008 todos fuimos bitcoiner, pero está tecnología evolucionó", apunta O'Kuinghttons.

Gavin Wood, arquitecto de Ethereum y clave para la construcción de su código, durante su paso por Buenos Aires, en 2022

Mayor confianza: uno de los pilares de la Web3

En 2014, Gavin creó el término Web 3 pero como Ethereum no escalaba, decidió construir una nueva tecnología que es Polkadot.

Actualmente, Polkadot es la segunda red que tiene mayor cantidad de desarrolladores.

"El siempre dice que hay que tener menos acuerdo y más confianza. No hace falta firmar un contrato, Wood quiere que evolucionemos a un mundo de mayor apertura", comenta O'Kuinghttons.

Por eso, la descentralización ya es fundamental y se puede ver en Google, Facebook. "Google conoce más de mí que mi madre y eso puede ser peligros por eso hay que avanzar a la descentralización", detalla.

Por su parte, Ezio Rojas, Community Manager para América Latina en Polkadot, comentó que "uno de los grandes retos es conseguir personas que puedan y sepan involucrarse".

Usuario final: el gran reto

Cuando llegó Satoshi Nakamoto desarrolló cosas desde cero en 2009. Además de todo lo que se estuvo construyendo, al igual que Ethereum. Polkadot tiene menos de diez años y se posiciona como una tecnología del futuro.

"Al final lo que buscamos es que sean personas que puedan trabajar con estas tecnologías. El otro gran retro es poder llegar al usuario final y que pueda entender cómo operar, pero ya está trabajando en educar a las personas". mencionó.

Por ejemplo, el hecho de operar con una Wallet y poder llevar a las masas su utilización se convierte en el gran reto.

Polkadot suma un nuevo acuerdo con la UBA

Por último, Florencia Minadeo, Consultora en Comunicación de ATREVIA, confirma que cerraron un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires para difundir Polkadot.

"Queremos alcanzar una verdadera democratización de la información y no otorgarle a grandes medios que nos conocen más que nuestras madres. Ahora, la Blockchian Academy está en Buenos Aires porque hay una comunidad que crece".

Además, O'Kuinghttons comenta que Polkadot evolucionó "y ahora son un software" al tiempo que resalta que la comunidad global trabaja en Polkadot sin tener CEO.

"Es la comunidad la que decide los proyectos. Todos somos accionistas de la Web3.Y cada vez más personas se unen", remarca.

A su vez, la experta concluye: "El éxito del Web3 es el fracaso de la Web2, ya que la gente vive un despertar de sus datos difundidos en Facebook o Google".