Especialistas revelan que la adopción de stablecoins impulsaría el crecimiento de DeFi: los detalles

Stani Kulechov expresó que uno de los retos del ecosistema es que existe menos respaldo en las stablecoins descentralizadas. Toda la información

Stani Kulechov, fundador del protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi), Aave, explicó como los riesgos de DeFi en comparación con las finanzas tradicionales (TradFi) y cómo las stablecoins pueden propiciar una mayor adopción de la DeFi.

Kulechov y Alex Cohen, redactor jefe de Cointelegraph, debatieron diversos temas durante una charla informal titulada "DeFi: Resilience in the Face of Global Uncertainty", realizada en el espacio DeFi en las StarkWare Sessions 2023, celebradas en el Teatro Cameri de Tel Aviv, Israel.

Según Kulechov, la precisión de la cuantificación de riesgos en DeFi es mejor que en los productos TradFi, lo que podría impulsar aún más la adopción del espacio".

El fundador de Aave explicó que operar en DeFi resultaría más barato que en TradFi, pues los riesgos se identifican más fácilmente.

"Tienes toda esta visibilidad, puedes cuantificar el riesgo con mayor precisión, lo que debería significar que operas en un entorno en el que te resultará más barato porque los riesgos son más conocidos", expresó.

Stablecoins para el crecimiento DeFi

Al ser consultado sobre la incorporación al espacio DeFi de personas normales que quizá no sean tan "expertas en tecnología", Kulechov indicó que las stablecoins y los pagos podrían desempeñar un papel importante.

Stani Kulechov, fundador de Aave, estima que la adopción de stablecoins impulsaría el crecimiento de DeFi

Según el directivo de Aave, la creación de la "capa de pago", que implica las stablecoins, puede enganchar a la gente normal al espacio, introduciéndola finalmente en DeFi.

"Se trata más de crear esa capa de pago, y entonces todo el bucle DeFi empieza a cerrarse porque tienes una forma de intercambiar valor fácilmente", expresó. Además, Kulechov indicó que empujar más la curva de la innovación puede terminar en más adopción.

Sin embargo, el ejecutivo de Aave también reconoció varios problemas dentro del espacio de las stablecoins, incluido el valor dentro del ecosistema y la garantía de las stablecoins descentralizadas.

"El problema actual es que no hay suficiente valor en el ecosistema que acaba de tener menos respaldo en stablecoins descentralizadas en comparación con centralizada. Y, creo que ahí es donde tenemos una especie de gran problema en la actualidad", explicó.

Mundo DeFi: más detalles analizados por Kulechov

El fundador de Aave añadió que las stablecoins, que describió como las "más resistentes", están sobrecolateralizadas.

Acerca de la posibilidad de que DeFi se convierta en un término de moda en un futuro próximo, el fundador del protocolo Aave expresó su confianza en que este espacio siga existiendo durante mucho tiempo.

La adopción de stablecoins podría impulsar el crecimiento DeFi

"DeFi existirá durante bastante tiempo porque resuelve uno de los primeros problemas que ha ido solucionando la tecnología Blockchain. Y, es una infraestructura que se va a utilizar en muchas aplicaciones".

Te puede interesar Sacá cuenta y tarjeta en EEUU, online y gratis: cómo es el neobanco digital que te permite operar en el exterior

Para finalizar, Kulechov destacó que hay muchas innovaciones nuevas en este espacio, que incluso se están abriendo camino en aplicaciones no financieras.