Conocé las críticas al proyecto de ley de "criptoblanqueo" que presentó Sergio Massa

Sergio Massa presentó un proyecto de ley para el blanqueo de monedas digitales.

Qué dice el proyecto de ley

El anteproyecto de blanqueo contempla entre los "activos financieros" que se pueden declarar a los "criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales o instrumentos similares" que, si bien no están alcanzados por el acuerdo de intercambio de información con los Estados Unidos, ya están en la mira para un convenio similar de la OCDE.

"Podrán ingresar al blanqueo personas humanas y empresas, mediante declaración jurada, y quedarán excluidos los contribuyentes del Aporte Solidario, funcionarios públicos y familiares directos", indica a iProUP Rosendo Gravanago, asesor en derecho informático, criptoactivos y blockchain.

Los tributos de los que quedarán exentos los Bitcoin y demás criptomonedas por el blanqueo será el Impuesto a las Ganancias por compras y ventas, y Bienes Personales sobre la tenencia.

El texto aclara que los bienes a declarar deben ser preexistentes a la fecha de entrada en vigencia.

Blanqueo: qué activos digitales entran

Marcos Zocaro, consultor tributario en temas cripto, advirtió a iProUP que "tal como ha ocurrido con otras normativas o proyectos, se verifica la falta de definición legal de activos que se incluyen en el blanqueo como las criptomonedas o monedas digitales".

"En primer lugar, los criptoactivos son el género y las criptomonedas, la especie. Pero, además, ¿cómo declarar algo que estará limitado por la misma ley de blanqueo?", planteó Gravanago.

Y añadió que "el anteproyecto le da un tratamiento de activos financieros en el artículo 2° pero luego, en el artículo 3, los ubica en otra categoría".

"Por otro lado, Bitcoin debe ser analizado de manera especial, porque si bien es un activo digital, también puede ser considerado como divisa extranjera, ya que dos países en el mundo –El Salvador y República Centroafricana– lo incluyeron como moneda de curso legal", advirtió.

En este marco, se preguntó, "¿dónde colocamos esa tenencia, en el inciso que habla de moneda extranjera en el país, en el exterior o activos financieros?"

Blanqueo: cómo se declararán los bitcoins

"En caso de declarar criptoactivos, el proyecto señala que se deberá presentar una declaración jurada informando su tenencia, según la forma que estipule la reglamentación", puntualizó Zocaro.

Y se pregunta si deberá informarse cada wallet y, a raíz de eso, AFIP tendrá toda la información sobre los movimientos que el contribuyente realizó. "Seguramente la respuesta sea sí", responde.

Sin embargo, "para conocer la letra chica de este blanqueo, habrá que aguardar a que la ley sea aprobada y la reglamentación emitida", subrayó.

Los que adhieran además estarán excluidos de cualquier acción judicial

De todos modos, Gravanago señaló que "por el artículo 19, quienes efectúen la declaración voluntaria excepcional no estarán obligados a dar información adicional requerida por AFIP". Los sujetos que adhieran, quedarán exentos legalmente de toda acción civil o comercial; penal tributaria, penal cambiaria o aduanera; y sanciones administrativas que pudieran corresponder.

Blanqueo: qué beneficios ofrece para bitcoin

Andrés Burecovics, director de B&P Consulting, sostuvo a iProUP que "si bien la estrategia con la que se llega a este blanqueo es absolutamente cuestionable, habiendo intentado distorsionar por todos los medios posibles el alcance del acuerdo firmado con EE.UU., la inclusión de las criptomonedas es algo positivo".

En este sentido, indicó que "esto no tiene que ver con el blanqueo en sí: al ecosistema cripto argentino le sirve que la comunicación oficial señale que los criptoactivos son activos legítimos, como cualquier otro".

"Sirve para que el público general, a menudo asustado por la relación injusta que se hace en medios tradicionales entre criptomonedas y estafas, comprenda que se trata de otro asset class (clase de activo) y entonces quizás comenzar a indagar sobre sus ventajas", opinó.

Respecto de si la normativa propondrá una operatoria coherente y atractiva para convencer a los tenedores de cripto, señaló que "esto es otra historia, y no lo sabremos hasta que esté escrita la más chica de las letras. No por nada uno de los lemas más notorios en este rubro es 'no confíes, verifica'".

Por último, a través de la Resolución General 4.164/2019, la AFIP obligó a los exchanges locales a presentar mensualmente el régimen informativo sobre sus transacciones.