FTX suma problemas: esta es la impactante cifra que le debe a sus 50 principales acreedores

La firma que se declaró en bancarrota dejó a cientos de acreedores sin poder recuperar sus inversiones y sin miras de que pueda llegar a pasar

La exchange FTX se declaró en bancarota días atrás y, a partir de ese día, cientos de acreedores quedaron sin poder recuperar su inversión.

Según especialistas del mercado, se estima que la firma debe alrededor de u$s3.100 millones al cambio actual a sus 50 mayores acreedores.

La plataforma de intercambio de criptomonedas, valorada en u$s32.000 millones a principios de 2022, se declaró en bancarrota el pasado 11 de noviembre.

Solo al acreedor más grande le adeuda más de u$s226.000.000 a tenor de lo apuntado en el documento que certifica la quiebra.

En conjunto, FTX debe alrededor de u$s1.450 millones a sus 10 principales acreedores.

FTX. el escandalo que dejó perdidas millonarias

La quiebra de FTX: así fue el origen del derrumbe

El 11 de noviembre, la plataforma de compraventa de criptomonedas y otros activos criptográficos FTX se adhirió a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos.

El objetivo del exchange fue llevar a cabo de manera ordenada el proceso de evaluación y liquidación de activos en beneficio de las partes interesadas según informó la compañía, cuyo fundador y consejero delegado, Samuel Bankman-Fried, dimitió de sus funciones.

En un comunicado, la plataforma precisó que el proceso de FTX Group incluye a FTX US, así como a la firma comercial Alameda Research y un total de 130 entidades afiliadas.

Asimismo, la firma anunció la dimisión de Samuel Bankman-Fried como consejero de legado de la compañía, al frente de la cual se designó a John J. Ray III.

Luego de declararse en bancarrota, se reveló que el exchange tendría más de un 1.000.000 de acreedores.

Nueva dirección de FTX

La nueva dirección de FTX, ahora con John Jay Ray III como CEO, pidió consolidar los reclamos en una sola lista de 50 personas y organizaciones por la superposición y el número de acreedores involucrados.

Sam Bankman-Fried, director general de FTX

La empresa también solicitó a los tribunales el permiso para presentar el documento a través del correo electrónico en vez del postal.

La última publicación se refiere a los últimos días de Sam Bankman-Fried como director ejecutivo del exchange.

En él, se apuntó que antes de lo sucedido el 11 de noviembre, se cuestionó su liderazgo y su manejo de la "compleja gama de activos y negocios de FTX" bajo su mando.

Además, el expediente puso el foco en los intereses de los reguladores del mundo, por la trascendencia de FTX entre los principales exchanges a nivel global.

"Existe un interés sustancial en estos eventos entre las autoridades reguladoras de todo el mundo", apuntaron.

Quiebra de FTX: Bankman-Fried aseveró que "podría haber sido peor"

La semana pasada, Sam Bankman-Fried, hasta hace unos días CEO de FTX, perdió el 94% de su riqueza en el lapso de unas pocas horas.

Sin embargo, parece que este hecho, generado por la caída de su exchange de criptomonedas, no le afecta demasiado.

"Pensaba que no iba a dormir, pero estoy durmiendo un poco", confesó Bankman-Fried en una entrevista en el The New York Times el domingo pasado. Y sorprendió al remarcar: "Podría ser todo peor".