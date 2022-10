Dogecoin: ¿por qué la cripto favorita de Elon Musk se disparó más de 100% y va por más?

La criptodivisa derivada de Bitcoin duplicó su valor en una semana, luego que el magnate fundador de Tesla se quedara con la red del pajarito

Dogecoin, una de las monedas digitales más populares, experimentó un aumento histórico durante la última semana, se separó por completo de otras monedas digitales, y parece haber dejado atrás el denominado "criptoinvierno".

La criptomoneda favorita del nuevo dueño de Twitter, el multimillonario Elon Musk, es aceptada por su empresa Tesla en la compra de cualquiera de sus productos. Incluso, la promocionó en sus redes sociales y generó alzas sin precedentes en su precio.

La criptografía se desligó por completo del rendimiento de otras monedas digitales. En los últimos siete días, Dogecoin trepó un 102%, según la firma de datos CoinGecko.

El 30 de octubre, los precios de DOGE subieron a u$s14,03 centavos, el más alto desde abril. Los precios bajaron un poco y actualmente se cotizan a u$s12 centavos.

El gran aumento de la moneda del perrito

El valor de mercado de Dogecoin pasó de u$s8.000 millones a casi u$s17.000 millones en una semana.

Este aumento dramático permitió que DOGE supere ahora a tokens como Cardano (ADA) y Solana (SOL), que pertenecen a ecosistemas de finanzas descentralizadas (DeFi), considerados el futuro de las finanzas.

Dogecoin, la moneda que recibe el apoyo de Elon Musk

Dogecoin presenta la imagen del perro Shiba Inu como su logotipo y homónimo. Se considera la primera de las monedas meme, que se inspiran en los memes o tienen alguna característica humorística.

Fue creado en 2013 por los ingenieros de software Billy Markus y Jackson Palmer, quienes decidieron crear un sistema de pago como una broma, la cual indicaba que la moneda se burlaba de la especulación salvaje en criptomonedas.

Especulaciones relacionadas con Elon Musk

Dogecoin es actualmente la octava moneda digital en términos de valor de mercado.

Para comprender mejor su reciente auge, cabe señalar que los precios de Bitcoin aumentaron solo un 6% en siete días, mientras que los de Ether, la segunda moneda digital por valor de mercado después de Bitcoin, ganaron un 19%.

El auge de Dogecoin coincide con la adquisición de la red social Twitter por u$s44.000 millones por parte de Elon Musk, el hombre más rico del mundo.

Musk finalizó el trato el 27 de octubre y actualmente está ocupado haciendo cambios iniciales que dejarán su huella en la plataforma.

Elon Musk es oficialmente el nuevo dueño de Twitter

Twitter y una herramienta para el ecosistema NFT

La red social eligió a Rarible, Dapper Labs, Magic Eden y el marketplace de tokens no fungibles (NFT) Jump.trade, para probar su herramienta "NFT Tweet Tiles", donde usuarios podrán conectar sus imágenes de perfil a sus monederos web para verificar la propiedad.

Twitter Dev lo explicó a través de sus redes sociales:

"Algunos enlaces a NFT en @rarible, @MagicEden, @dapperlabs y @Jumptradenft ahora le mostrarán una imagen más grande del NFT junto con detalles como el título y el creador. Un paso más en nuestro viaje para permitir que los desarrolladores impacten la experiencia de tweet".

A principios de año, Twitter se convirtió en una de las primeras redes sociales en incorporar NFT en la propia aplicación. Se trató de la función Imágenes de perfil, vinculada con la API de OpenSea, donde el usuario debía tener un monedero cripto para comprar un NFT.

Por el momento la herramienta aún no está disponible para todos. En esta ocasión, "NFT Tweet Tiles" estuvo disponible por meses para New York Times, Wall Street Journal y The Guardian.