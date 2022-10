¿Qué exchange ayudó a Musk para concretar la compra de Twitter?

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, confirmó su participación en el acuerdo de adquisición de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk.

En un comunicado de prensa, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, ratificó que la compañía invirtió u$s500 millones para respaldar a Musk con la compra.

La participación del gigante exchange como inversor de capital se dio a conocer en mayo pasado, un mes después de que el CEO de Tesla hiciera su histórica oferta por u$s44.000 millones.

Zhao (CZ), que en mayo calificó la inversión de Binance como una "pequeña contribución a la causa", escribió en un tuit este viernes que la transferencia de u$s500.000 se realizó hace dos días. Los informes no confirmaron este cronograma.

Binance se sumó a otros como los bancos Morgan Stanley, Bank of America y Barclays, que también ayudaron a Musk con el financiamiento. Cada uno de ellos comprometió al menos u$s2.500.000, según una publicación de Forbes. También desplegaron dinero para el acuerdo Sequoia Capital, Qatar Investment Authority y Fidelity.

La compra de Twitter se concretó el jueves 27 de octubre por la noche, después de muchos meses de drama. Musk, que ofreció originalmente comprar la empresa de redes sociales en abril, se echó para atrás poco después, al aseverar que Twitter le ocultó información importante sobre la cantidad de cuentas falsas en la plataforma.

El asunto dio un giro importante este mes, cuando el empresario volvió a colocar la oferta sobre la mesa. Musk celebró la adquisición cambiando su biografía de Twitter a "Jefe Twit" y luego en otro posteo en el que aseveró: "el pájaro ha sido liberado".

También despidió a varios altos ejecutivos como primer movimiento en la empresa, incluido el CEO, Parag Agrawal.

El fundador de Binance manifestó su confianza en la toma de Twitter por parte del empresario CEO de Tesla. "Me siento mucho más seguro con mi cuenta de Twitter ahora que Elon se ha sumergido allí", indicó en una publicación, enumerando que ahora hay botón para editar y no hay spam.

Por su parte, el cofundador y principal vocero de Ethereum, Vitalik Buterin, acudió a la red social para dar su opinión sobre dónde cree que Musk debería llevar las oficinas de Twitter.

"Siempre pensé que debería trasladarse a Suiza", expresó Buterin en respuesta a un tweet del economista y columnista para Bloomberg, Noah Smith, que comentó previamente que consideraba que Musk debía trasladar las oficias centrales de la empresa a Oakland, California.

Twitter eligió a Rarible, Dapper Labs, Magic Eden y el marketplace de tokens no fungibles (NFT) Jump.trade, para probar su herramienta "NFT Tweet Tiles", donde usuarios podrán conectar sus imágenes de perfil a sus monederos web para verificar la propiedad.

Twitter Dev lo explicó a través de sus redes sociales:

"Algunos enlaces a NFT en @rarible, @MagicEden, @dapperlabs y @Jumptradenft ahora le mostrarán una imagen más grande del NFT junto con detalles como el título y el creador. Un paso más en nuestro viaje para permitir que los desarrolladores impacten la experiencia de tweet".

A principios de año, Twitter se convirtió en una de las primeras redes sociales en incorporar NFT en la propia aplicación. Se trató de la función Imágenes de perfil, vinculada con la API de OpenSea, donde el usuario debía tener un monedero cripto para comprar un NFT.

Por el momento, la herramienta aún no está disponible para todos. En esta ocasión, "NFT Tweet Tiles" estuvo disponible por meses para New York Times, Wall Street Journal y The Guardian.