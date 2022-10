Ahora 30: confirman que la nueva promoción incluirá televisores 4K, celulares y aires acondicionados

La medida fue confirmada por el ministro de Economía, Sergio Massa, para alentar el consumo ante el Mundial Qatar 2022 y aliviar el impacto de la inflación

El Gobierno refuerza una vez más los planes para acceder a financiación diferenciada en la compra de tecnología. En esta ocasión, el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que el Estado lanzará un programa para comprar televisores con tecnología 4K, aires acondicionados y celulares con hasta 30 cuotas de financiación.

Acerca de la tasa, se estima que la misma será aproximadamente la mitad de la actual. La tasa de financiación vigente en las compras en cuotas es del 63,75%.

El programa está estipulado para llegar en la última semana de octubre. Entre los productos habrá televisores de 50 pulgadas, 55" y 58" de tecnología 4K, además de acondicionadores de aire de bajo consumo, y una "amplia gama" de celulares.

"Es relevante mantener una dinámica de consumo activa, que permita impulsar inversiones, renovar tecnología y desarrollar nuevos proyectos", confía iProUP Gustavo Brusa, director de Negocios Hogar de BGH,

"Para esto, las políticas de financiamiento a largo plazo cumplen un rol fundamental, e impulsan las ventas", añade.

Nuevo programa de precios

Tras el dato de inflación de INDEC que marcó un 6,2% en septiembre, Massa declaró que ese número no lo conforma ni le gusta: "tenemos que garantizar que el camino descendente se consolide, las medidas que vamos tomando van de la mano en esa idea".

Sergio Massa, ministro de Economía

"La inflación es el peor castigo que puede tener cualquier trabajador y jubilado de la Argentina", añadió. En ese sentido, remarcó que el congelamiento de precios dictado por la fuerza "no funcionan, no creo en eso como mecanismo". En ese contexto, confirmó que se reunirá con empresas de consumo masivo.

"Creo en un trabajo acordado con las empresas de consumo masivo que representan más de 65% de lo que consumimos los argentinos. Me parece clave sentarnos a la mesa con las empresas y establecer los mecanismos con los que el estado puede darles certidumbres y garantías", agregó.

De ese modo, expresó la búsqueda por "darle la tranquilidad al consumidor de que pueda controlar, y estamos preparando un tablero de control online con todo el sistema de precios".

"Me gustaría que en el momento que lo pongamos en marcha sea con un número acordado de compañías, de comercios y en una mesa de acuerdo de trabajo entre los gremios y esas empresas, estamos en un tiempo en el que todos tenemos que ceder un poquito", precisó.

Al mismo tiempo, aunque pretende ponerle precio a los artículos de consumo masivo; es un trabajo conjunto de Comercio con las Empresas. Involucra a más de 20 empresas de consumo masivo.

Mundial Qatar 2022: las mejores TV para verlo en Argentina

Antes de Rusia 2018, Samsung ostentaba un récord de 12 años como líder en la venta de pantallas. Este año, el gigante surcoreano lanzó una serie de pantallas provistas con tecnología Neo QLED.

Samsung Neo QLED de 75" 8K, la gran estrella de la compañía con vistas al Mundial ($1.189.999)

Eliseo Outes, director de TV, monitores y audio para Samsung Argentina explica que "entender al consumidor es fundamental para brindarle soluciones adaptadas a sus necesidades".

"Nuestro objetivo es acercarle a la gente una variedad de opciones de pantallas que incluyan la última tecnología", añade el directivo, en diálogo con iProUP.

Actualmente, se encuentran disponibles en tamaños de 85 pulgadas y 75" con resolución 4K y 8K, respectivamente. Próximamente, se sumarán al lineal Neo QLED sus nuevos TV 4K y con 120hz de tasa de refresco en tamaños de 55", 65" y 75".

"Además, para los gamers que buscan una experiencia de juego inmersiva, contamos con Gaming TV, también con tecnología Neo QLED, en 43 y 50 pulgadas, que presentan como diferencial la compatibilidad con Xbox Game Pass, procesador de 14 bits y Dolby Atmos para una experiencia audiovisual inmersiva", precisa.

Además, Samsung cuenta con la categoría "Non Panel TV" donde se destacan los proyectores The Freestyle ($236.999) y The Premiere ($949.999 -mod LSP7T- y $1.749.999 -mod LSP9T-), que proyectan en hasta 100" y 130", respectivamente.

"Para aquellas personas que buscan versatilidad, The Freestyle, ofrece toda la comodidad y adaptabilidad de un proyector smart tv portátil para disfrutar de tus contenidos preferidos, cuando y donde quieras", resalta.