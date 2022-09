¿Cuáles son las cinco criptomonedas que concentran el 75% de capitalización total del mercado?

El número de criptodivisas se duplicó en el periodo comprendido entre 2021 y 2022. Sin embargo, esta diversidad no se ve reflejada en la capitalización

La cantidad de criptomonedas conocidas pasó de 6.000 en julio de 2021 a unas 10.400 en febrero de 2022.

Sin embargo, este número de activos digitales se redujo a unos 10.000 en agosto de 2022, según los datos de Augusta Free Press.

Antes de superar la barrera de las 10.000, la cantidad de criptomonedas, de acuerdo con un estudio de Statista e Investing.com, pasó de 60 en 2013 a más de 4.500 en 2020.

Entre el 2021 y 2022, el número de criptodivisas se duplicó. Al respecto, el informe de Augusta Free Press describió:

"Sólo en la primera mitad de 2021, entraron en el mercado 1.500 nuevas monedas digitales, y su número se elevó a más de 6.000 en julio. A finales del año pasado, el mercado añadía unas 1.000 nuevas criptodivisas cada mes, y su número total alcanzó las 9.900 en enero de 2022"

A pesar de este aumento en la cantidad de criptodivisas, solo cinco de ellas representan más del 75% de la capitalización total del mercado.

En la actualidad existen más de 10.000 criptomonedas

El Bitcoin, que estuvo a punto de alcanzar los u$s70.000 cada uno en noviembre de 2021, cotiza por debajo de los u$s20.000 por unidad y tenía una capitalización de mercado de más de u$s377.000 millones.

Monedas estables: su crecimiento

Con esta capitalización de mercado, el Bitcoin representa el 40% de toda la capitalización del mercado de criptomonedas.

Ethereum, la siguiente criptodivisa mejor clasificada por capitalización de mercado, representa el 20% de la capitalización total del mercado.

Completan las cinco primeras criptomonedas las "stablecoins" Tether, USDC y BNB.

Esto significa que el resto de las aproximadamente 10.000 criptodivisas representan solo el 24% de la capitalización total del mercado.

Aunque Augusta Free Press sugirió que el número de criptodivisas sólo superó la marca de 10.000 en 2022, el agregador de capitalización de mercado de criptodivisas coinmarketcap.com tiene 20.797 monedas listadas, mientras que la plataforma coingecko.com tiene 12.892 monedas listadas.

Bitcoin representa el 40% de toda la capitalización del mercado de criptomonedas

Números distintos

Sin embargo, los datos de Augusta Free Press no coinciden con los de CoinMarketCap, que tiene listadas 20.809 criptomonedas al día de hoy. Mientras, la plataforma Coingecko.com tiene 12.885.

Los datos tan dispares de CoinMarketCap con respecto a las otras dos páginas sugieren que esta plataforma no saca de sus archivos proyectos que ya no existen o no están funcionando.

Bitcoin: su historia

Satoshi Nakamoto publicó en 2009 un white paper en el que describía las características que debería tener una "versión puramente digital de dinero electrónico", a la que llamó Bitcoin.

"Es uno de los trabajos más importantes de la informática en los últimos 20 o 30 años", definió Jack Dorsey, CEO y fundador de Twitter.

El invento fue por sí revolucionario.

