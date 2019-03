Tres tendencias que marcarán la logística en los próximos años

Las nuevas tecnologías están cambiando a la cadena de proveedores en cada una de sus etapas. Qué tener en cuenta para no quedar fuera del merado

Como emprendedores insertos en una gigantesca industria, creemos que es muy importante tener claros temas específicos de la logística que apuntan principalmente, hacia dónde va. Por supuesto que hay mucho campo por abordar, pero en esta ocasión quiero enfocarme en tres puntos específicos:

1.- Big Data

En primer lugar, el análisis del Big Data. Hoy por hoy, el eCommerce, además de mapear el comportamiento de los clientes, tiene la virtud de escanear la información demográfica del cliente, entre muchas otras cosas. Aquí hablo específicamente de la hiperinformación – hecho que gracias a la tecnología ha permitido acumular más datos de los que necesitamos y más información de la solicitada-. Por ejemplo, en los centros de compra sabían de qué comuna venían sus clientes, reconociendo dónde estaban inscritas las patentes de los autos, mientras que ahora el retailer sabe exactamente en qué cuadra vive esa persona.

La pregunta es ¿qué se puede hacer con esa información? Por un lado, ahora que conozco donde están, puedo averiguar acerca del proveedor principal para dicho sector, y segmentar la publicidad.

También puedo empezar a buscar eficiencias sobre cómo poder regionalizar el inventario; ¿cuántas ventas tengo en Iquique y el sector norte del país? Despachar unidades es bastante más caro que despachar pallets ¿Se entiende? En un ejemplo concreto, un envío a Iquique desde Santiago tiene un costo de $11.000, mientras que un despacho desde y hacia Iquique, cuesta $3.000 ¿Cuándo valdrá la pena instalar un mini inventario en la región? Ahora debo terminar con lo siguiente en perspectiva del consumidor: "Usa mi data, pero no abuses de ella".

2.- Logística Onmicanal

Las tiendas físicas generalmente funcionan desde las nueve de la mañana a las siete de la tarde, pero el eCommerce es una máquina de trabajo non stop. Trabaja 24 horas al día, 365 días al año, no pide vacaciones ni tampoco licencia y debemos entenderlo bien. El consumidor de hoy está más empoderado que nunca, por lo que debes estar listo para interactuar con ellos como quieran, cuando quieran, y donde quieran.



Con esta reinvención del consumidor, se abren distintas oportunidades y desafíos. En el lado de las oportunidades, tener una cadena logística expedita, simple y rápida, habilitará al retailer a tener ventajas competitivas sobresalientes, como también, información transparente; tener visibilidad del inventario a través de los multi-canales reducirá costos y tiempos de entrega, aumentando la experiencia del consumidor.



En cuanto a los desafíos, se sabe que el consumidor también puede exigir una logística inversa o devolución de su producto tan fácil como lo fue su proceso de compra, y esto no es fácil de lograr, ni lejos de ser barato o eficiente. Por ello, es imprescindible lograr incorporar tecnología e inteligencia artificial a esta parte del proceso y así solucionar estas necesidades que, sin duda, sobresaldrán del mercado.

3.- Marketplace logístico o Proveedor Multicourier

Hoy se conocen como los "Marketplace" a las empresas que centralizan muchas marcas, y ofrecen un valor agregado en el camino. Un ejemplo de ello es MercadoLibre, un "marketplace" donde se concentran decenas de miles de proveedores y vendedores, transformándose en una plataforma que agrega valor y una experiencia de compra inigualable.



En este sentido, la "logística" es parte fundamental para un Marketplace y para toda su cadena de negocio, donde vendedores y compradores se relacionan para efectuar una transacción comercial, conectando a tiendas de todo el mundo con compradores de cualquier lugar.



Por ello, es fundamental que los servicios logísticos asociados a toda esta cadena, sean transparentes, flexibles y fáciles de ajustar. Las plataformas de hoy requieren tecnologías que permitan a sus usuarios/clientes administrar de manera confiable y casi automática, tanto por precio, por niveles de servicio, tamaño y destino, entre otros. De modo que las plataformas de eCommerce tendrán que ser personalizables según el tipo de consumidor que quieran atender, priorizando su experiencia y la eficiencia en costos ante todo.



En el mercado chileno, ya existen algunas empresas que trabajan así. Por una parte, integran couriers locales como Chilexpress, Correos, Starken y/o DHL, consolidando ventajas como: canalizar toda la comunicación con un sólo interlocutor y entregar el mejor precio de mercado para cada envío, ya que no tienen la capacidad de negociar costos con los couriers, lo que significa que terminan pagando un sobreprecio.



Poder hablar con todos los couriers a través de una sola una empresa ayuda a evitar tener una atención post envío, que suele ser lenta y que genera ansiedad por no saber dónde está el paquete, también colabora con los procesos de integración y automatización de sus plataformas – evitando trabajar con procesos manuales como la carga de planillas, lo que les hace perder tiempo y recursos -.



Lograr hacer esta plataforma interna tiene sus desafíos y dificultades, como garantizar la calidad y la disponibilidad de capacidad del courier. Y por el otro lado, es difícil automatizar un proceso de multicourier.



Estas son algunas de las cosas más interesantes que están pasando en las tendencias de logística vinculada al eCommerce, y algo al cual debemos prestar mucha atención en los próximos años – dado que el mercado va en considerable aumento, las necesidades del consumidor siendo exponenciales, y el retailer por supuesto no se quiere quedar atrás – exigiéndonos a nosotros los proveedores estar a la vanguardia en tecnología y soluciones para ellos.

* Allan Guiloff es cofundador de Shipit.cl