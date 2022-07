Los mercados cripto viven una etapa de optimismo: cómo evolucionará el valor de bitcoin en agosto

Los mercados cripto están pasando por una etapa en que disminuyen el factor miedo y se ve una luz de esperanza en el horizonte sobre el valor de la cripto

Luego de un fuerte "criptoinvierno", se comienza a ver una luz al final del camino, los mercados están más optimistas, y que el bitcoin haya alcanzado los u$S 24.000 los saca de la zona de "miedo"

Los inversores cripto de parabienes al ver que el bitcoin está viviendo una etapa de menor volatilidad.

Evolución del valor de bitcoin

Cómo influye la lectura de la media móvil de 200 semanas

Según datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView el par BTC/USD tiene una resistencia de 24.000 dólares hasta el 30 de julio.

Esto va de la mano n que no fue tan fuerte el anuncio de aumento de tasas en Estados Unidos, y que las bolsas como el S&P 500 y el índice compuesto del Nasdaq dieron ganancias de un 4.1% y un 4.6% respectivamente.

Pero los analistas piden calma, ya que igualmente sigue la incertidumbre del 31 de julio en adelante: "Sólo vamos a sentarnos a observar el mercado hasta el cierre semanal, como siempre", resumió Josh Rager, que agregó "Es difícil entrar en ninguna operación en serio, aunque puede haber algunos valores atípicos en la condición actual del mercado que sigan funcionando bien durante el fin de semana".

Por otro lado se resalta la importancia de los niveles actuales de los precios al contado, situados por encima de la media móvil clave de 200 semanasen 22,800 dólares.

El popular trader Roman sugirió volver a por lo menos 23.000 dólarespor las condiciones de "sobrecompra".

Asimismo el Índice de Miedo y Codicia de Criptomonedas ha bajado desd sus niveles más altos de abril, llegando a 45/100, que rerpesenta un territorio "neutral".

¿Tendencia alcista en agosto?

El colaborador de Cointelegraph Michaël van de Poppe dijo que el rendimiento de las acciones serán terreno fértil para un rebote de las criptomonedas: "Parece que vamos a tener esa continuación en agosto, incluso con las criptomonedas y Bitcoin", aseguraba.

Hay que tener en cuenta que agosto puede ser tranquilo porque no hay anuncios fuertes de la Reserva Federal de Estados Unidos a la vista. Pero eso no quita el riego de una mayor inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa y el resto del mundo, que podría traer cambios aún no vistos, indicó Cointelegraph.