Qué dijo Vitalik Buterin sobre el impacto que la "fusión" traerá al valor de Ethereum

La fusión de ethtereum está programada para comenzar el 19 de septiembre de este año, y tendrá impacto en la forma de trabajar con la plataforma

En una participación en el podcast Bankless, Vitalik Buterin afirmó que la "fusión", paso necesario para llegar a Ethereum 2.0, "no está reflejada en el precio (de la moneda) aún", no sólo en los mercados, "sino incluso en términos psicológicos y narrativos", agregó.

Por otro lado indicó que "En cierto modo, en términos narrativos, creo que (the merge) no se va a valorar sino hasta después de que suceda (…) y cuando así sea, muchas personas cambiarán de opinión", y que la fusión "se ve cada vez más en el espejo retrovisor",como algo real "que va a suceder".

Para Buterin el "Merge" o "Fusión" traerá grandes cambios a la plataforma, que se verán reflejados en el valor de Ethereum

«Un catalizador para impulsar el precio»

La declaraciones de confundador de Ethereum fueron muy comentadas en las redes. Fue el caso de @cryptopeachpie, quien afirmó que la fusión puede ser un «catalizador para impulsar el ETH y todo el mercado de criptomonedas».

"Y, con suerte, desvincularnos de los mercados tradicionales para que negociemos más en línea con materias primas como el oro y los activos de riesgo", indicó.

Otro usuario, @CryptoMachiave2, criticó a Buterin. En Twitter dijo "Y, por mucho que yo sea optimista a largo plazo, no hay forma de que no retroceda a la marca de u$s 300 – u$s 400 al final del mercado bajista", subrayó.

Coincidió con el usuario @jalanfoster, quien sin análisis, vaticina una caída importante en el precio de ETH. "Será espectacular", sugirió, pues el mundo "está lleno de sistemas de Prueba de Participación".

Te puede interesar Sergio Massa, el primer ministro de Economía "cripto": qué piensa sobre los activos digitales y la blockchain

Mientras se acerca la fusión, Ethereum da señales de querer subir de valor, con tenue pero cierta tendencia alcista, indicó CriptoNoticias.