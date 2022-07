Uber files: así es el nuevo plan de taxistas para que el Gobierno prohíba la plataforma

El gremio de taxista salió a manifestar su posición, luego de conocerse el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. ¿Qué pasó?

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer un trabajo titulado "Los archivos de Uber Files".

En la investigación se conocieron las operaciones de la plataforma de servicios con el propósito de evadir impuestos y cargas sociales, entre otras irregularidades.

Al respecto, la Federación Nacional de Conductores de Taxis celebró la publicación de la investigación "porque deja al descubierto un sistema que venimos advirtiendo desde su desembarco en la Argentina, y que tanto el gobierno de la Ciudad como Nación no han hecho nada por evitarlo".

El secretario General de la Federación y del Sindicato, José Ibarra, repudió "la colaboración de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri con Uber para no pagar los impuestos y aportes que tendrían que abonar desde el 2016 a la fecha".

Y advirtió que el modelo empresarial "lamentablemente se va a expandir a otras actividades si no se le pone un freno en forma urgente".

Taxista versus Uber y un nuevo round de la pelea Uber, bajo la sombra de la ilegalidad

El dirigente remarcó que Uber "avanzó en la ciudad de Buenos Aires, aún sobre las negativas legales con la prepotencia de una empresa ilegal, como es en la actualidad".

Además, agregó que el daño que le hacen "a una actividad pública, como es el servicio del taxi, totalmente regulada donde se aporta todo lo que hay que aportar, en impuestos, y Contribuciones sociales".

Desde la Federación de Taxistas denuncian que durante la gestión de Mauricio Macri se facilitó la llegada de Uber.

La Federación forma parte de la recientemente creada Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), conformada por gremios que se separaron de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CGT).

En un reciente encuentro, la UGATT anunció una jornada de protesta para el 21 de julio para rechazar la suba de la inflación y una actualización constante del impuesto a las Ganancias, entre otros temas, aunque no está determinada la modalidad de la medida de fuerza.

Taxis en contra de Uber

Un gremio en contra

Los taxistas denunciaron que el informe confirma información sobre Uber que ellos habían anticipado: las presiones que UBER ejercia para evitar reclamos de los sindicatos.

Los datos de archivos confidenciales de la aplicación de transporte Uber, visualizaron las distintas estrategias que utilizó para impulsar su expansión global.

Entre los gobiernos presionados en el informe de ICIJ los del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y de Italia Matteo Renzi.

"La llegada de Macri a la presidencia abría un contexto más pro mercado y menos afín a una política laboral; eso nos permitiría sortear los problemas con los sindicatos", señalaron desde la aplicación, para cuyos directivos el rol de las organizaciones gremiales en la Argentina es de suma importancia, y oficia como una defensa de los derechos laborales que pretenden eludir.

Ibarra subrayó que la investigación periodística "corrobora todo lo que venimos pregonando desde nuestro Sindicato y Federación. Desde el desembarco de Uber en Buenos Aires, utilizando todos los contactos políticos y la presión sobre los distintos organismos del Estado para no pagar los impuestos y aportes que tendrían que abonar".

Uberizar puestos laborales

Denuncian, además, que hay otros rubros que se están "uberizando", "Lo más lamentable de toda esta situación es que la Uberización del trabajo es contagiosa y ya tenemos funcionando en distintas ciudades cinco apps más, en nuestro sector, y se extienden a distintas actividades", explicó Ibarra, quien le apuntó a las aplicaciones de reparto de productos, aunque sin mencionarlas

El dirigente aclaró que "no estamos en contra de la generación de puestos de trabajo, sino que rechazamos la explotación laboral, que el personal no tenga convenio colectivo; que este en forma irregular sin cobrar vacaciones ni aguinaldo, que no tenga una obra social y que se evadan impuestos que afectan al conjunto de la sociedad".