El Salvador "en plena crisis" sigue comprando más Bitcoin y su presidente asegura que está todo bien

El presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, confirmó la adquisición de 80 BTC para reforzar sus reservas en esta moneda digital.

La cotización de Bitcoin, la criptomoneda con mayor capitalización de mercado, está muy lejos de sus días de gloria, cuando superó los u$s68.000 por unidad en noviembre pasado. Y si bien sus números actuales lateralizan en la órbita de los u$s19.500, esta nueva realidad de BTC es tomada como una oportunidad para comprar barato.

Así lo interpretó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, primer país del mundo en darle el status de moneda de circulación oficial al activo digital creado por Satoshi Nakamoto.

Bukele confirmó desde sus redes sociales que el país centroamericano adquirió 80 BTC en los últimos días y cerró la publicación con una frase contundente: "¡Muchas gracias por vender barato!".

Se desconoce cuántos Bitcoins tiene en su poder El Salvador, pero los especialistas estiman que la cifra se ubica en algo más de 2.300 unidades tras la venta que realizó a mediados de mayo para financiar la construcción de un hospital para mascotas.

El tuit del presidente de El Salvador

¿El Salvador en problemas?: su ministro de Economía explica cómo afecta al país la caída de Bitcoin

Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda de El Salvador aseveró que su país "no ha tenido pérdidas" por las caídas del precio del Bitcoin (BTC), y resaltó que es "extremadamente mínimo" el riesgo fiscal por la implementación del criptoactivo como moneda de pago junto al dólar estadounidense.

Si bien BTC sigue en plena caída, en este contexto, Zelaya aseveró que "hay mucha algarabía últimamente con nuestra estrategia Bitcoin".

De acuerdo con el funcionario, El Salvador "no ha tenido pérdidas" porque no ha vendido las monedas.

Entre el 6 de septiembre de 2021 y el pasado 9 de mayo, El Salvador acumuló 2.301 bitcóins por más de u$s100 millones.

Las inversiones en 10 compras anunciadas por el presidente Nayib Bukele, y de las que no se brinda información más allá de los tuits del mandatario, oscilan entre los u$s30.700 y u$s58.000.

El Salvador tiene cerca de 2.300 BTC en su poder

Críticas a los medios

El ministro aprovechó para criticar una publicación de la cadena internacional Deutsche Welle (DW) en la que, según Zelaya, se precisó que El Salvador "está siendo arrastrado por un riesgo fiscal de u$s40 millones".

"Hay una clara crítica a Bitcoin como tal, no a la estrategia de El Salvador. El Salvador es lo que menos les interesa, a ellos (al medio de comunicación) no les interesa lo que suceda con nuestra economía, no les interesa lo que suceda con nuestra gente, lo que sucede con la inflación", explicó el ministro.

Y añadió: "Cuando dicen que el riesgo fiscal en El Salvador por el Bitcoin es altísimo, a mí lo único que hace es darme risa y creo que a cualquier economista serio debería de provocarle lo mismo, porque de verdad es un análisis sumamente superficial y hablan solo desde la ignorancia. El riesgo fiscal es extremadamente mínimo".

El FMI, ente con el que la administración de Bukele negociaba un acuerdo por hasta u$s1.400 millones, instó al país a "limitar el alcance de la Ley Bitcoin eliminando su condición de moneda de curso legal" y también manifestó su "preocupación" por la emisión de bonos respaldados con la criptomoneda.