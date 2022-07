El reconocido youtuber "Technoblade" muere con apenas 23 años: ¿qué pasó?

El productor y gestor de contenido audiovisual tenía más de 10 millones de seguidores y saltó a la fama por ser uno de los promotores del juego Minecraft

"Hola a todos. Aquí Technoblade. Si están viendo esto. Estoy muerto", es el mensaje que se puede escuchar en uno de sus últimos videos titulado "Hasta luego, Nerds".

De esta manera, el joven de 23 años se despidió de sus más de 10 millones de seguidores. Technoblade se hizo conocido principalmente por jugar Minecraft.

Su contenido se basaba en trasmisiones en vivo, ublicando clips mientras jugaba al famoso videojuego.

Sin embargo el año pasado, anuncio que le habían diagnosticado cáncer y se lo comunicó a sus fans.

El juego favorito

Technoblade: la despedida

El mensaje de despedida lo leyó su padre y lo describió como: "el niño más increíble que alguien podía pedir".

En el comunicado, reveló que su verdadero nombre era, Alex, pese a las bromas gastadas a sus espectadores haciéndoles creer que su nombre era Dave.

"Gracias a todos por apoyar mi contenido a lo largo de los años", añadió el mensaje.

"Si tuviera otras 100 vidas, elegiría volver a ser Technoblade cada vez. Esos fueron los años más felices de mi vida", remarcó.

El mensaje de sus pares

Tras la noticia de su muerte, sus fans, compañeros de juego y youtubers le rindieron un homenaje en internet.

"Nunca olvidaré el día que conocí a Technoblade", recordó J. Schlatt.

"Salí temprano del trabajo para jugar en un torneo de Minecraft con él. Apenas sabía jugar... y el tipo aún así ganó. Descansa en paz, grandote. Siempre serás una leyenda", añadió.

La youtuber Capitán Puffy, también conocida como Cara, tuiteó: "Descansa en paz, Technoblade. Siempre me trató con pura amabilidad y nunca me excluyó de nada. ¡No podría haber sido una persona más amable!".

"Gracias por todo lo que has hecho por esta comunidad, nunca será lo mismo sin ti", agregó.

Minecraft, el videojuego en el que toda una comunidad alentaba a Technoblade

El último video

Según cuenta el padre en el video, Technoblade estuvo durante un par de meses pensando en grabar un último video.

Pero su estado le impedía realizarlo, e incluso las condiciones no eran las mejores para que pudiera siquiera escribir lo que quería decir.

"Eventualmente, dijo que lo iba a escribir y que me iba a pedir a mí que lo leyera. Pero le estaba costando mucho", relató el padre.

"En un momento, me arrodillé junto a su cama y le dije: Alex, no tenés que hacer nada más. Hiciste tanto por tantas personas, millones de personas. Ya podés descansar", contó.

No obstante, el padre reveló en el video que le dijo: "Sé que estás esperando que las cosas estén un poco mejor. Bueno, no esperes, las cosas no van a mejorar".

Después de escribir ese último texto para el video de despedida, Technoblade vivió apenas sólo ocho horas más.