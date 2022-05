Recomendados del fin de semana: cine, series, videojuegos y obras de teatro

Semana corta tras el feriado, llega el finde y la pregunta de "qué vemos" se responde con las recomendaciones de los expertos de iProUP

Se viene otro fin de semana cargado de recomendaciones tras una semana "corta" por el feriado del 25 de mayo, y esta vez además de todo lo que podés ver y jugar en tu casa, también te ofrecemos una opción para salir al teatro. Opciones para todos los gustos y perfiles.

Series recomendadas

Este fin de semana sin duda es especial para los fans de Star Wars ya que llega la serie de Obi Wan Kenobi, otro de los múltiples spin-offs surgidos de la inagotable cantera de historias que el universo creado por George Lucas tiene.

En este caso podremos ser testigos de las aventuras del maestro jedi tras 10 años de exiliarse en el desértico planeta Tatooine, luego de que Anakin Skywalker cayera finalmente en el lado oscuro y se convierta en Darth Vader.

Si ya sos fan de las aventuras de la galaxia muy, muy lejana, no tengo mucho más que decirte para que la veas.

Tras la espectacular "The Mandalorian" y la decepcionante "The Book of Boba Fett", son muchos los que confían en que esta serie realmente nos permita conocer mucho más a uno de los personajes más queridos del universo Star Wars.

Si no sabés de qué te hablo, (o no te interesa) mejor seguí con la siguiente recomendación. Yo ya tengo mi capa de Jedi puesta y mi lightsaber prendido.

¿Dónde verla?: Disney Plus

¿Cuántos capítulos tiene?: 6

¿Cuánto duran los capítulos? entre 34 y 56 minutos

Otro de los destacados de este fin de semana es el estreno de la esperadísima temporada 4 de "Stranger Things".

Los nuevos episodios se ubican seis meses desde la Batalla de Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins, el pueblo que sirve de escenario a la trama.

Luchando con las secuelas, el grupo de amigos que protagonizan la serie se separa por primera vez, y navegar por las complejidades de la escuela secundaria no les facilitó las cosas.

En este momento más vulnerable, surge una nueva y horrible amenaza sobrenatural, que presenta un espantoso misterio que, si se resuelve, finalmente podría poner fin a los horrores del universo del "Upside Down".

Esta temporada se divide en dos volúmenes. El primero consta de 6 episodios que se liberan por completo hoy 27 de mayo y los dos siguientes el 1 de julio.

Ya se sabe que el episodio 6 dura 1 hora y 38 minutos y que el 8 va a durar nada más y nada menos que 2 horas y media. Ideal para ver con luces bajas y un buen vaso de chocolatada, alfajores y/o facturas.

¿Dónde verla?: Netflix

¿Cuántos capítulos tiene?: 9 divididos en dos volúmenes (el primero de 7 episodios y el segundo de 2)

¿Cuánto duran los capítulos? desde 45 minutos hasta 1 hora y 38 minutos en el volumen 1

Películas recomendadas

Si estás con ganas de ver un documental argentino, ya está disponible "El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas", dirigida por Alejandro Hartmann.

La película investiga los hechos alrededor del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, en el verano de 1997, hecho que conmocionó a toda la Argentina y terminó develando un entramado mafioso liderado por el empresario postal Alfredo Yabrán en el que los poderes políticos y económicos no estaban ajenos.

Un evento que marcó la agenda política durante varios años y cuyas consecuencias aún se sienten en la actualidad.

¿Dónde verla?: Netflix

Género: documental

¿Cuánto dura?: 1 hora y 45 minutos

Si tenés ganas de reírte un buen rato, la recomendación es "Eurotrip", titulada "Euroviaje" en español, una típica comedia de los comienzos de los 2000 en la que un grupo de amigos norteamericanos se va de vacaciones a través de Europa y sufre todo tipo de problemas en los que se incluyen drogas, sexo y problemas con la ley y hasta la iglesia cristiana.

De esas para dejar un rato el cerebro "al costado" y simplemente dejarse llevar y reírse mucho con amigos, cerveza y pizza de por medio.

¿Dónde verla?: Amazon Prime

Género: comedia

¿Cuánto dura?: 1 hora y 31 minutos

Videojuegos recomendados

Un videojuego recomendado y recién salido es "Sniper Elite 5", un espectacular simulador de "asesinar nazis" en el que encarnamos a Karl Fairburne, un excelso francotirador enviado a una Francia ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra.

Un juego que nos asegura gran cantidad de horas de diversión, planeación, tensión y caos a lo largo de mapas gigantes en los que nos encargan diversas misiones que van desde el sabotaje de objetivos al asesinato de militares enemigos de alto rango.

Si te gusta el sigilo y la exploración, así como improvisar sobre la marcha para cumplir tu objetivo, te vas a sentir en tu salsa.

¿Donde jugarlo? Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X

Si buscás algo de acción veloz y reflejos, "Dead Cells" es un juego que te va a encantar.

Un "rogue-lite" con gráficos pixelados en el que manejamos un poderoso guerrero a través de escenarios que cambian cada vez que morimos.

Lo interesante, además del adrenalínico combate y del perfecto control que tienen, es que podemos ir mejorando nuestro personaje con cada resurrección, por lo que mientras más juguemos, más poderosos seremos.

Altamente adictivo y culpable de muchos insomnios y llegadas tarde a trabajos.

¿Dónde jugarlo? Windows, PS4, Switch, Xbox One, iPhone, iPad

Juegos gratis

Epic nos deleita esta semana con la "Bioshock Collection", una compilación de los tres juegos que componen esta impecable saga, "Bioshock" 1 y 2 (en versiones remasterizadas) y "Bioshock Infinite: The Complete Edition" con todos los DLCs incluidos.

Los 3 juegos son FPS (disparos en primera persona) con toques de juego de rol, ambientados en Rapture, una ciudad retrofuturista ubicada en el fondo del mar en la que gracias a una sustancia llamada Adam los humanos pueden conseguir poderes especiales.

Nuestro personaje se encuentra en esta ciudad tras un accidente aéreo, en el medio de una batalla entre facciones rivales combatiendo por el dominio de la situación.

Si no jugaste a ninguno de ellos, esta es tu oportunidad de hacerlo, los 3 juegos fueron aclamados tanto por los jugadores como por la prensa.

Para descargarlos tenés que tener una cuenta de Epic Games, si no la tenés la podés crear gratis. Los juegos están disponibles desde el 26 de mayo hasta el jueves 2 de junio en https://store.epicgames.com/es-ES/free-games.

Obra de teatro recomendada

Porque no todo es streaming y videojuegos, te recomendamos una obra de teatro muy interesante llamada "Pasado", escrita por Federico Alí y dirigida por Paula Ransenberg. Cuenta con la actuación de Federico Alí, Checho Castrillón, Anabella Di Santo y Emilia Rebottaro.

¿De qué trata "Pasado"? Según su directora la obra se pregunta "¿qué pasaría si pudiéramos cambiar un detalle de nuestro pasado ? Cuenta las aventuras de cuatro amigos en busca de un sentido para sus vidas. Es una obra con toques futuristas. Un vídeo juego sobre la amistad y el amor. Una mezcla de ‘Friends’ y ‘Volver al futuro’. Es una obra que narra con humor el peligro del egoísmo en esta época hipertecnológica".

Las funciones son todos los viernes a las 22.30hs en la Sala No Avestruz (Humboldt 1857), la entrada general cuesta $1.000 y $800 para estudiantes y jubilados. Podés sacar las entradas online por Alternativa Teatral: http://www.alternativateatral.com/obra78301-pasado