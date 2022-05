Vaivenes cripto: Bitcoin sigue por debajo de los u$s 30.000, pero Luna toma un camino de recuperación

Los expertos esperan un fin de semana estable para Bitcoin, que sigue sin superar los u$s 30.000, pero se ha visto que Luna recupera algo de su valor

Cointelegraph Markets Pro y TradingView indicaron que el par BTC/USD permanecía por debajo de la marca de los u$s 30.000, y que el valor de bitcoin que se transforma en una nueva resistencia.

#Bitcoin - Looks like we might get the inverse H & S before going into the weekend. Hoping to see this 4h candle hold and see it push up. Then I'll move stops in profit and let it ride during the weekend. 2% risk, 2% stop loss. pic.twitter.com/lxRuk3M43G — IncomeSharks (@IncomeSharks) May 14, 2022

A pesar de ello, en el exchange Bitfinex el apalancamiento largo continuó expandiéndose, y alcanza máximos históricos.

"Ha pasado otro día y los Bitfinexors siguen acumulando dinero como si alguien les apuntara con una pistola a la cabeza", reaccionó Johal Miles.

Evolución valor bitcoin

Movimientos en LUNA

Luego de haber cotizado casi a u$s 0, Luna está en la mira de todos.

La criptomoneda tuvo un pequeño rebotey pese que su oferta se disparó hasta los 6.9 billones de tokens y se revalorizó 100 veces desde su precio mínimo, aún queda mucho camino por recorrer.

$LUNA is the first coin in history to go to zero and then 100x, all within a week.wtf pic.twitter.com/ZKUk8tWCF5 — Luke Martin (@VentureCoinist) May 14, 2022

"La volatilidad en $LUNA es absolutamente demencial", comentó Michaël van de Poppe, añadiendo que fue un "gran fin de semana para hacer un poco de scalping".

Evolución valor de Luna

Los que compraron en la mayoría de las ocasiones a lo largo de la semana se enfrentaron a pérdidas casi totales en sus posiciones.

I really don’t think Luna is a buy and hold right now, it’s a risky in and out play. I have no clue what’s going to happen with it.Be careful if you are trying to trade it! — Altcoin Gordon (@AltcoinGordon) May 14, 2022

En el momento que Cointelegraph publicaba este artículo, el par LUNA/USD se negociaba a u$s 0.027 en Bitfinex, tras haber subido a u$s 0.034 a primera hora del día, un 593% por encima de los mínimos históricos de la semana de u$s 0.0049.