¿Está quebrado el ecosistema cripto?: la respuesta de los especialistas

El 2022 no se ha presentado como un buen año para las inversiones en general, incluidas las bolsas, pero está siendo catastrófica para las cripto

Según The Economist, más de la mitad de la capitalización de mercado de las criptomonedas se ha perdido desde el mes de noviembre. A eso le ha acompañado la baja de las acciones de empresas relacionadas con ese ecosistema, como las de Coinbase, que valen ahora la mitad que lo hacían hace una semana.

"La liquidación se produjo al mismo tiempo que las acciones tecnológicas, los bonos de alto rendimiento y otros activos de riesgo se desvanecen debido a una nueva suba de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal", indican los autores.

La caída abrupta del valor de las criptomonedas sorprendió al mercado

Para loa autores, la caída actual lleva el sello de los viejos colapsos financieros de antaño. Vale en ese caso obserbar a las stablecoins, "un tipo de criptomoneda vinculada a otra moneda convencional, como el dólar. Éstas son parte del sistema cripto: actúan como un puente entre los bancos convencionales, donde las personas usan dólares, y el mundo blockchain", pero este sistema ya había desde hace mucho tiempo generado preocupación entre los reguladores de sistemas financieros en todo el mundo.

El mercado actual de stablecoins es de aproximadamente u$s 170 mil millones, y todas las que las conforman, como por ejemplo tether , USD coin, o Terra, han sido afectadas, y se asemeja a las crisis de confianza que han precedido a todas las corridas bancarias de la historia.

Terra en la mira

De las stablecoin que más sufrieron esta nefasta semana, está Terra.

Su principal diferencia con otras es la forma en la que están respaldadas. Terra está respaldada por luna, una criptomoneda emitida por la misma empresa que emite terra. La teoría detras de esto era que los poseedores de terra siempre podían canjearla por el valor de un dólar en luna. Hace una semana, cuando luna se cotizaba a u$s 85 por unidad, un poseedor de terra podía canjearla por 0,0118 lunas. El sistema automatizado permitía crear más luna cuando un poseedor de terra quería canjear. Si, por alguna razón, terra se cotizaba a menos de u$s 1, los árbitros se lanzarían a comprar un terra, lo canjearían por luna y lo venderían para obtener una ganancia.

La caída del valor de Terra y de Luna fue un golpe fuerte para las stablecoins

Para The Economist, este sistema funcionó mientras luna tenía algún valor de mercado. Pero eso no se mantuvo, comenzó a bajar, el 10 de mayo valía alrededor de u$s 30, al día siguiente cayó a menos de u$s 1,50, y ahora vale unos 3 céntimos. Esto, obviamente, influyó en la cotización de Terra, que llegó a un valor de cero.

No se sabe con certeza qué pasará con Terra ahora. pero si es cierto que la confianza en las stablecoins se ha visto seriamente afectada, con efectos aún por verse.

El fracaso del sistema de terra y luna no llegó en un momento propicio, con la baja de las criptomonedas y dudas en la infraestructura criptofinanciera, se presenta como una mal augurio.

"La era del dinero gratis en Estados Unidos ha llegado a su fin y están apareciendo grietas en todo tipo de mercados financieros", finaliza el artículo.