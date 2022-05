Recomendados para el fin de semana: series, películas y videojuegos para todos los gustos

Vos la estabas esperando y acá llega la lista semanal de recomendaciones, tanto para descubrir cosas nuevas como para otras, que no lo son tanto

Llegamos nuevamente al portal del fin de semana y nuestro equipo de expertos se juntó nuevamente para traerte diversas recomendaciones para divertirte en casa: videouegos, películas y documentales te esperan a solo un clic de distancia, ahora es tu turno para que te atrevas a probarlos y experimentes todo tipo de sensaciones

Series recomendadas

Para los fanáticos de Ozark hay buenas noticias, Netflix estrenó la segunda parte de la cuarta temporada. Y si no la viste, entonces es un buen momento para arrancar con la historia de la familia Byrde, una pareja con dos hijos que vive una vida normal en los suburbios de Chicago hasta que se mudan a una pequeña ciudad veraniega en Ozarks, Missouri.

Una vez establecidos la situación se complica cuando los Byrde se ven envueltos en el mundo clandestino del blanqueo de dinero ilegal para un cártel de drogas mexicano tras una operación financiera fallida.

¿Dónde verla?: Netflix

¿Cuántos capítulos tiene?: 4 temporadas de 10 episodios

¿Cuánto duran los capítulos? entre 50 y 80 minutos

En un plan totalmente distinto, la recomendación viene por el lado de "Dark Tourist", titulada "El otro turismo" en español. Es una serie documental en la que el periodista David Farrier investiga el fenómeno del "turismo oscuro" o "tanatoturismo", relacionado con la gente que busca visitar lugares en los que ocurrieron tragedias o desastres.

De esta forma Farrier se suma a turistas que visitan el barrio de Pablo Escobar en Colombia, una ciudad abandonada tras una explosión nuclear en Japón, o una aldea en Indonesia donde sacan a los muertos de las tumbas luego de unos años.

Una interesante forma de conocer algo muy alejado al turismo tradicional que podés ver en un finde.

¿Dónde verla?: Netflix

¿Cuántos capítulos tiene?: 8

¿Cuánto duran los capítulos? entre 39 y 42 minutos

Películas recomendadas

Uno de los recientes estrenos en Netflix es "Operation Mincemeat", titulada en español "El arma del engaño" y dirigida por John Madden.

La acción se ubica en 1943, en pleno desarrollo de la II Guerra Mundial mientras los aliados preparan el desembarco en territorio alemán.

A partir de esto surge una delirante e increíble campaña de desinformación para engañar a las fuerzas de Hitler y evitar una masacre que comienza con "plantar" un falso soldado inglés muerto con documentos falsos.

Basada en un evento real, es ideal para los que gustan del espionaje y las historias de guerra.

¿Dónde verla?: Netflix

Género: suspenso, espionaje

¿Cuánto dura? 2 horas 7 minutos

Cambiando de género por completo, la siguiente película recomendada es "Zombieland: Double Tap", titulada "Zombieland 2: Tiro de gracia" en español.

En este título nos encontramos 10 años después con los cuatro protagonistas de la primera parte en medio del apocalipsis zombie.

Con la espectacular presencia y carisma de Woody Harrelson acompañado de Jessie Eisenberg, Emma Stone y Abigail Breslin, la película expande el delirio y las reglas de este mundo zombie y te va a hacer reír de forma constante.

Si no viste la primera parte, buscala en Netflix y hacé un continuado con amigos y, por qué no, una cerveza de por medio.

¿Dónde verla?: Amazon Prime

Género: comedia

¿Cuánto dura? 1 hora 37 minutos

Videojuegos recomendados

Si te gustan los juegos difíciles pero no injustos, "Rogue Legacy 2" te va a interesar.

Un nuevo representante dentro del género "roguelite" al cual han hecho famoso genialidades como "Hades" o "Dead Cells", este juego es una especie de reimaginación de la primera entrega en la cual tenemos que encarnar a un hero con clase y nombre al azar, a lo largo de un escenario también generado al azar.

El chiste está en que cada vez que morís perdés todo tu progreso pero podés usar el dinero que hayas encontrado para adquirir mejoras permanentes que pasan al siguiente héroe (tu legado) que te toque.

Lo interesante es que cada personaje posee diversas características y además recibe ciertas "maldiciones" como ser daltónico (vas a ver todo en blanco y negro) o ser vegano y recibir daño al comer carne, que es lo que te sana en condiciones normales. Divertidísimo y desafiante.

¿Donde jugarlo? Windows, Xbox One, Xbox Series S/X.

Tanto si sos de los llegó a jugar juegos en una PC con gráficos EGA (4 colores) como que ni siquieras los conozcas, tenés que jugar "The Eternal Castle".

Una increíble aventura moderna hecha con gráficos de un juego de 1987, ideal para los fans de Prince of Persia, Flashback o Another World.

Debemos ir avanzando peleando y disparando a los enemigos que nos vayamos encontrando a la vez que resolvemos puzzles, en esta falsa "remasterización" que homenajea una época increíble del gaming en PC.

Lo mejor para vender este juego es su trailer en el que en solo un minuto vas a quedar enganchado.

¿Donde jugarlo? Windows, Linux, Mac, PS4, PS5, Switch

Juegos gratis

Como ya es una (buena) costumbre, la tienda Epic regala juegos, esta semana son tres, solo para Windows, los cuales una vez sumados a tu cuenta quedan para siempre.

El primero es "Prey", un videojuego de 2017, mezcla de FPS y RPG en el que tenemos que escapar de una base espacial en la que una raza de seres llamados "Tifón" lo persigue.

"Prey" contiene elementos de juegos tipo Super Metroid y Dishonored, por lo que si te gusta disparar a la vez que combinar elementos y habilidades para combatir, te va a gustar.

El segundo es "Jotun", un título de aventura y acción que cuenta con un hermoso arte dibujado a mano en el que somos Thora, una vikinga que debe recorrer escenarios como bosques, cavernas y campos combatiendo contra monstruos de todos los tamaños (algunos gigantes que ocupan toda la pantalla) y resolviendo puzzles.

Ideal si te gustan clásicos como Zelda con un toque de God of War y un poco de Shadow of the Colossus.

El tercero es "Redout", un espectacular juego de carreras futuristas ideal para los fans de clásicos como "F-Zero", "Wipeout" o incluso "Pod Racer".

En este título podés elegir entre una gran variedad de vehículos con diversas características, para competir en 7 tipos de eventos repartidos a lo largo de 25 pistas distintas.

Además tiene soporte para realidad virtual, multiplayer online y lo mejor: multiplayer a pantalla partida, ideal para jugar unas buenas carreras con tus amigos en casa. Y encima gratis.

Para descargarlos tenés que tener una cuenta de Epic Games, si no la tenés crearla es gratis. Ambos juegos están disponibles desde el 12 de mayo hasta el jueves 19 de mayo en https://store.epicgames.com/es-ES/free-games.