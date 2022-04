Así es cómo el ecosistema cripto y blockchain ahora forman parte de la discusión política

Adopción, crecimineto, regulación, nuevas empresas: el ecosistema cripto crece y las dirigencias políticas no pueden estar aejnas a lo que ocurre

Hace pocos días el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que en la Ciudad se podrán pagar impuestos con criptomonedas. Aunque el anuncio es innovador, este es un tema que desde hace rato se viene debatiendo en la dirigencia política argentina, con posturas a favor y en contra.

Además del anuncio del Gobierno Porteño sobre el plan "Buenos Aires+", (para pagar impuestos con criptomonedas), el miércoles último también se conoció que el Gobierno incluirá la tecnología Bitcoin entre los objetivos y alcances del funcionamiento de la Casa de la Moneda. Esto se da como consecuencia del "avance de los entornos digitales en materia de transacciones y pagos" y "el surgimiento y la proliferación de la tecnología ‘blockchain’, tecnologías criptográficas y activos digitales", según se informó a través de un decreto.

Es importante señalar que Argentina cuenta con el 2% de la población mundial que utiliza criptomonedas, representados en unas dos millones de personas, y que a pesar que en la última semana se habló mucho sobre el tema, hay varios dirigentes que ya han puesto la lupa en la tecnología blockchain y criptomonedas.

Horacio Rodríguez Larreta anunció que en CABA se podrán pagar impuestos con criptomonedas

Congreso Nacional y cryptos, donde todo comenzó

Si bien el anuncio sobre pagar impuestos con criptomonedas resulta innovador, en el Congreso de la Nación reposan al menos tres proyectos de ley sobre cryptos; Sin embargo, ninguno de ellos tuvo éxito e incluso perdieron estado parlamentario.

En el año 2020 fue la primera vez que en el Congreso se habló del tema con la presentación de un proyecto para legislar sobre las criptomonedas.

En noviembre del 2020, el diputado nacional del PRO Ignacio Torres (ahora senador), presentó un proyecto de ley que buscaba regular el Bitcoin como medio de pago, ahorro e inversión en Argentina.

El proyecto de ley hacía referencia "a las transacciones y operaciones civiles y comerciales de criptoactivos", y según argumentó el legislador en ese momento, el objetivo era hacer que tanto el Estado como las instituciones financieras y las empresas privadas, tuvieran más opciones para utilizar criptomonedas.

Las criptomonedas han llegado al debate político

La iniciativa explicaba a lo largo de sus 13 artículos, que las firmas que operan en ese ámbito (bitcoin, ethereum y otras monedas virtuales) deberían contar con una licencia oficial, expedida por "la autoridad competente", mecanismo con el cual apuntan a brindar mayor transparencia al funcionamiento del sector.

Como en ese momento el proyecto no cayó bien en la comunidad de los traders y usuarios de estas plataformas, el dirigente de Juntos por el Cambio tuvo que salir a aclarar: "No estamos creando impuestos o regulando, sino haciendo un marco legal donde se reconoce a los criptoactivos como activos financieros, para darles seguridad a los usuarios. No es el objetivo burocratizar, sino todo lo contrario". De todos modos, el proyecto nunca se trató.

El Frente de Todos y los criptoactivos

En ese mismo año -2020-, también ingresó un proyecto de ley sobre criptomonedas, pero esta vez, la iniciativa era impulsada por diputados del Frente de Todos.

La iniciativa que ingresó al Congreso Nacional y lleva el número 6055-D-2020, cuenta con las firmas de la diputada Liliana Schwindt y el diputado Marcos Cleri.

Dicho proyecto de ley proyecto establece un marco regulatorio para todas las transacciones y operaciones civiles y comerciales que comprendan criptoactivos, ya sea como medio de pago, ahorro o inversión, incluyendo a todo el ecosistema fintech, ya sean personas humanas, jurídicas, privadas o públicas, residentes en el país o el exterior.

En 2020 se presentó un proyecto para regular las criptomonedas, pero no tuvo avances en el Congreso

A poco de su presentación, el proyecto sumó críticas por parte de la ONG Bitcoin Argentina, organización que la interpretó como desalentadora para el desarrollo tecnológico en el país. La iniciativa tampoco tuvo avances en el Congreso.

Cobrar en criptomonedas

Por otro lado, en julio del 2021, el entonces diputado mendocino José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), presentó un proyecto para que empleados asalariados y exportadores de servicios puedan elegir si quieren cobrar todo o una parte de su salario en criptomonedas.

Al presentar su proyecto de ley, el entonces diputado dijo: "Presenté un proyecto de ley para que los trabajadores en relación de dependencia y exportadores de servicios tengan la opción de cobrar su sueldo entero o parcial en criptomonedas. La idea es que puedan fortalecer su autonomía y conservar el poder adquisitivo de su remuneración".

En este sentido, para el caso de los trabajadores que brindan servicios al exterior, debido a que las monedas electrónicas no se consideran divisas extranjeras, no deberían convertir sus ingresos a pesos argentinos según la cotización oficial en el Mercado Único de Cambios, tal como lo exige la ley.

Luego de la propuesta de Rodríguez Larreta, se reactivó el debate sobre criptomonedas y blockchain en Argentina

El Proyecto estipulaba, no sólo las concepciones al respecto de lo que significa criptomonedas y otras definiciones adherentes a este mercado emergente, sino también las obligaciones del empleador y la "decisión absoluta sobre este tipo de cobro (tanto para darlo de alta, su revocación o modificación) exclusivamente de los/las trabajadores".

Criptomonedas y tecnología blockchain ¿es viable en Argentina?

Tras la iniciativa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, se reavivó el debate sobre el uso de la tecnología blockchain y criptomonedas en Argentina, y en ese sentido, hay quienes apuestan al futuro, y otros que dudan sobre los beneficios que trae para la economía argentina.

Hernán Letcher, economista y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), consideró que no es partidario de la popularización de las criptomonedas en el país, y en diálogo con iProfesional argumentó su postura:

"Hay varias razones, pero la primera es que no tiene trazabilidad, es decir, vos no sabés quién está detrás de las operaciones, y la verdad es que eso facilita cualquier tipo de blanqueo de operaciones de toda índole", dijo.

Con la popularización de las criptomonedas, el BCRA podría perder poder para la implementación de la política monetaria

Y añadió: "Lo otro es que el Banco Central (BCRA) pierde control, primero, en términos de captación de impuestos, pero además, tiene menos poder de fuego para la implementación de la política monetaria".

De todos modos, Letcher aclaró que la digitalización del peso, a través de la tecnología blockchain, "sí sería razonable que el Banco Central avance en ese sentido como lo han hecho otros países, pero en el caso de las crypto no, porque promueve la informalidad y te quita mucho poder de fuego", sentenció.

Por su parte, el economista y diputado nacional Martín Tetaz, también opinó al respecto, en diálogo con este medio argumentó:

"Una cosa es la tecnología blockchain y otra las criptomonedas. Por un lado, esa tecnología puede permitir que se hagan muchos trámites de manera descentralizada como lo está haciendo la Ciudad de Buenos Aires, simplifica trámites y tiene muchas cosas que están buenas".

Sin embargo, sobre las criptomonedas opinó: "Utilizar otras monedas además del peso es posible, pero esto no va a resolver el problema de la inflación, porque el Estado puede seguir emitiendo de las otras monedas".

Y siguió: "La verdad es difícil pensar en reemplazar al peso por una moneda crypto con el nivel de informalidad que tiene la Argentina, sería un poco complicado, pero se puede permitir la utilización de ellas como modalidad de ahorro".

Martín Tetaz consideró difícil la posibilidad de reemplazar el peso por criptomonedas

Minar criptomonedas en Argentina

Por otro lado, Martín Tetaz advirtió que respecto a la minería de criptomonedas "están pasando cosas interesantes" en la Argentina. En esa línea, explicó que en el sur del país hay muchos pozos gasíferos que están pensando en adentrarse, a través de generadores de energía, en la minería de criptomonedas.

"En el sur hay muchos pozos gasíferos que no tienen el caudal suficiente para justificar la inversión de gasoductos troncales, entonces, esos pozos de gas, con generadores de energía, pueden usar ese gas, que de otra manera se perdería y no serviría para nada, para minar criptomonedas, y eso va a ser un boom porque va a permitir minar sin usar energía de la que hoy se está utilizando con el sistema eléctrico", explicó.

Justamente, sobre la minería de criptomonedas, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Luciano Laspina, la semana pasada puso la lupa y reflexionó sobre lo que ocurre en algunas provincias sobre este tema:

"La minería de criptomonedas explica el 22% del consumo de energía eléctrica en Tierra del Fuego, con tarifas subsidiadas por todos los argentinos. Empleo: 0. Divisas: 0 (las crypto quedan fuera del país). Impuestos: 0. Beneficiados: pocos. Contribuyentes: todos. Fuente: CAMMESA", disparó el legislador en su cuenta de Twitter.

Una de las principales preocupaciones en torno a las criptomonedas es su minería y el consumo energético

Consultado por iProfesional, el diputado nacional añadió: "Lo que sucede es que los argentinos estamos pagando, con subsidios eléctricos en Tierra del Fuego a la energía eléctrica, el minado de algunos tipos que están haciéndolo con la tarifa eléctrica subsidiada, ¿no les parece un escándalo?, le subsidiamos la energía a tres o cuatro vivos que están con la minería de cryptos en Tierra del Fuego".

Y añadió: "No estoy en contra de las crypto, por mí que hayan criptomonedas donde quieran, pero que se enchufen y paguen la tarifa completa para minar, y no que el Estado le subsidie la electricidad".

En ese contexto, y según información oficial, el Gobierno de Tierra del Fuego comenzó a restringir el uso de energía eléctrica para las granjas de minado de criptomonedas y advirtió que esos emprendedores serán los primeros que sufrirán cortes por emergencia durante el invierno, indicó iProfesional.