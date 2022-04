Revuelo político: instalan un cajero automático cripto en el Senado mexicano

Cada vez gana más adeptos entre políticos mexicanos en avanzar por una regulación favorable a las criptomonedas. El ejemplo del cajero cripto

Con el crecimiento en la aceptación entre la población general de las criptomonedas, está aumentando el número de cajeros automáticos cripto instalados en el mundo. Este sería el primer caso donde uno de ellos es instalado en una institución gubernamental.

"Es una provocación. Un país que no se adapta a la tecnología queda rezagado", señala la senadora Indira Kempis, culpable de abrir las puertas de la institución al aparato.

Este nuevo "device" se suma a los otros 10 de similares características ya instalados en suelo mexicano.

"¿Quién tiene un billete?", pregunta Kempis, dispuesta a mostrar a los escépticos que la máquina funciona. La senadora acerca su celular con el código QR de su cuenta de criptomonedas y, a continuación, introduce dubitativa un billete de 500 pesos. Le aparece entonces la conversión: 0,00061596 bitcoins. Le da a comprar y la máquina anuncia que la transacción ha sido completada. Un par de minutos ha tardado la operación. El cajero también permite vender bitcoins y retirar pesos.

Kempis forma parte del partido Movimiento Ciudadano, apoya a rajatablas a las criptomonedas, y las usa a diario para comprar café y comida. "Hay que quitar mitos", dice la senadora, de 38 años. "Dicen que es de narcos, pero ellos ya lavan dinero en nuestras narices con el sistema bancario actual. La amenaza no esa esa, sino que no haya inclusión financiera. La gente está cansada de los abusos de los bancos tradicionales". Y, añade, el bitcoin no solo es "para hombres blancos y privilegiados".

La senadora Kempis y el emprendedor José Rodríguez, junto al nueco cajero cripto

La situación en México

En México el 53% de la población no tiene cuenta bancaria, y las criptomonedas se presentan como una solución para poblaciones no bancarizadas.

El emprendedor mexicano José Rodríguez se acaba de asociar con Eric Grill, un fabricante estadounidense de cajeros bitcoin como el instalado en el Senado. Quiere lanzar una red de unos 30 puntos de compra y venta en los próximos meses.

"Es una gran oportunidad para los que no tienen acceso a servicios bancarios, para poder ahorrar", explica. En México, dice Rodríguez, ya hay más de dos millones de cuentas de intercambio de criptomonedas en plataformas como la mexicana Bitso, frente al millón de cuentas registradas en casas de Bolsa. Grill, su socio, también huele negocio en México. "El Salvador es un buen campo de juego, pero si tenemos un impacto aquí el resto de Latinoamérica seguirá. México lo cambia todo", afirma.

"Conozco poco cómo funciona. Da un poco de temor invertir", dice Yomayra Pacheco, de 35 años. "Lo observamos como el bicho raro al lado del cajero de siempre". Precavidas, ellas van a dejar que espíritus más aventureros tomen la delantera, indicó El País México.