Costo de vida en los Estados Unidos: ¿cuánto dinero se necesita ganar para llegar a fin de mes?

A pesar de lo que muchos creen, son cada vez más las familias de ese país que se quedan atrás en su capacidad para pagar los elementos básicos

Una realidad que sorprende a muchos que ven desde afuera afecta duramente a los Estados Unidos, país en el que miles de hogares están al borde de un colapso financiero debido a que lo mínimo que deberían ganar está muy por arriba de sus ingresos actuales.

Esta dura realidad no es una sorpresa. La economía norteamericana todavía intenta recuperarse de la pandemia y la escasez de suministros, a la vez que el fantasma de la inflación (la más grande de los últimos 40 años) y la subida de precios en casi todos los artículos comestibles y el combustible afectan los bolsillos del ciudadano medio.

Según los datos provistos por un programa de investigación del Instituto de Salud de la Universidad de Wisconsin, se pudo saber que solo para llegar a fin de mes una familia con un adulto y dos niños necesita ganar por lo menos un sueldo de u$s 35,80 la hora.

Según este programa, que tiene como objetivo mejorar la equidad adquisitiva en la salud, "los trabajos deben sacar a las personas de la pobreza, no mantenerlas en ella".

"Los salarios dignos cubren las necesidades básicas y son esenciales para vivir una vida saludable", remarca.

El ciudadano medio en los Estados Unidos cada vez más complicado económica a raíz de la fuerte inflación que padece el país

Estados Unidos: solo dos condados tienen "sueldos dignos"

El académico Keith Gennuso, autor principal del estudio, aseguró que de los más de 3.100 condados que posee el país, son solo dos los que proporcionan un salario digno para el trabajador promedio.

Según el análisis los dos condados donde los ingresos alcanzan o superan los salarios dignos de referencia son Los Álamos, en Nuevo México, y Williamson, en Tennessee, a partir de los datos de 2021 de la Calculadora de salario digno del MIT.

"En los condados de EEUU, el salario digno promedio es de u$s35.80 por hora para un hogar con un adulto y dos niños. Según la ubicación, el salario digno cae a un mínimo de u$s 29,81 por hora y sube a un máximo de u$s 65,45", agregó Gennuso.

Con un salario digno es posible cubrir los costos de alimentación, vivienda, cuidado infantil, atención médica y transporte, aunque este concepto no incluye ahorros para la jubilación, costos de educación superior, ahorros de emergencia u otros gastos que puedan ayudar a las familias a obtener seguridad financiera a largo plazo.

Cifras en sueldos anuales

Ganar u$s 35,80 la hora equivale a unos u$s 74.400 en ingresos anuales. El salario promedio por hora se situó en u$s 31,73 en marzo, o alrededor de u$s66.000 anuales, según los últimos datos del gobierno.

"Eso significa que muchas familias se están quedando atrás en su capacidad para pagar lo básico", aseveró Marjory Givens, codirectora de County Health Rankings.

"Esta es definitivamente una clara indicación de que la seguridad económica está fuera del alcance de muchos. Es un llamado a la acción", añadió.

Lo que se define como "salario digno" no es uniforme en todo el país. Algunas áreas, como Nueva York y Los Ángeles, tienen costos básicos significativamente más altos que otras regiones.

El costo de vida cada vez es más alto en los Estados Unidos a raíz de la inflación, potenciada por la pandemia

Costo de vida alto, salarios estancados, inflación

Los datos revelan que el costo de vida en EEUU aumentó "considerablemente en las últimas cinco décadas, mientras que los salarios se han mantenido relativamente estancados".

"Los hogares con bajos ingresos suelen tener menos acceso a trabajos que paguen un salario digno. Como resultado, se quedan con menos opciones de vivienda asequible y segura, transporte confiable y otras necesidades vitales para la salud y el bienestar", sostiene.

A principios de año, la empresa de gestión de riesgos Willis Towers Watson (WTW) explicó que la inflación y los aumentos salariales no van de la mano: si bien la inflación y los aumentos salariales generalmente deberían moverse en la misma dirección, la realidad es que son impulsados ​​por diferentes aspectos.

La inflación representa los cambios en el costo de una canasta básica de bienes (como comestibles y combustible). Los salarios, por otro lado, son impulsados ​​por cambios en la oferta/demanda de mano de obra que pueden ser causados ​​por tendencias demográficas, tasas de participación laboral, avances tecnológicos y crecimiento de la productividad.

Por qué se originó el aumento de los niveles salariales en EE.UU.

Gran parte del aumento en los niveles salariales individuales se debió a una combinación de aumentos en los salarios iniciales para atraer nuevos trabajadores (especialmente en industrias como la atención médica, ciencias, tecnología y distribución) junto con aumentos salariales significativos para las personas que cambiaron de trabajo, ya sea a través de promociones o cambiando de empleador durante La Gran Renuncia.

En resumen, puede ser que los trabajadores ahora vean aumentos salariales significativos en medio de la escasez de mano de obra, pero esos aumentos se difuminan a medida que la inflación los supera con creces, según un artículo del sitio Yahoo.com.