Dólar, euro y hasta rublo digital: por qué todos los países quieren tener su propia moneda electrónica

Acá va la bajada - Acá va la bajada - Acá va la bajada - Acá va la bajada - Acá va la bajada - Acá va la bajada - Acá va la bajada - Acá va la bajada -

Las sanciones económicas impuestas a Rusia luego de la invasión en Ucrania volvieron a poner sobre la mesa el papel preponderante que pueden tener las criptomonedas.

Las alarmas se encendieron en Occidente ante la posibilidad de que el Bitcoin y otras divisas digitales sean utilizadas para sortear el bloqueo, a la vez que desde el gobierno de Vladimir Putin no se descarta avanzar con un "rublo digital" con el objetivo de dejar depender del dólar en los intercambios comerciales.

Desde el comienzo de la guerra, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea reforzaron sus controles sobre los criptoactivos, ya que los consideran como posibles instrumentos para que Rusia esquive las sanciones impuestas por Occidente.

Según datos provistos por la consultora Arcane, el volumen de criptomonedas cambiadas por rublos se disparó desde el comienzo de la guerra: el 28 de febrero, se alcanzó un récord diario de compras de USDT (criptomoneda vinculada al valor del dólar) de u$s35 millones, mientras que los cambios de rublos a Bitcoin se multiplicaron por diez.

Rusia ve a las criptomonedas como una alternativa ante el bloqueo en el sistema bancario internacional

De hecho, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo y ex número uno del FMI, expresó su "gran preocupación" por los elevados volúmenes de operaciones, lo que evidencia que las criptomonedas "se están usando para circunvalar las sanciones" sobre Moscú.

Pero, más allá de buscar refugio en el Bitcoin y otras monedas digitales, Rusia evalúa lanzar su propio "rublo digital". Anatoly Aksakov, presidente del Comité de Mercados Financieros de la Duma Estatal (la cámara baja de la Asamblea Federal), cree que sería "la forma más alta de dinero".

Remarca su optimismo sobre la próxima moneda virtual del banco central y pronostica que un rublo digital se convertirá en parte integral de los acuerdos nacionales en dos o tres años.

A principios de marzo, Rusia concedió al Sberbank, el banco más grande del país, la licencia para emitir su propia criptodivisa: sbercoin, que se lanzó el 17 de ese mes. Analistas internacionales especulan con la posibilidad de que sea utilizado para sortear las restricciones internacionales.

Criptomonedas: ¿son una alternativa para sortear el bloqueo?

Ulises Alzogaray, Country Manager de Bitwage Argentina, afirma a iProUP que está "seguro de que tanto el Bitcoin como una CBDC (moneda digital de banco central), son opciones a evaluar cuando se trata de eludir sanciones económicas o comerciales".

Añade que "Rusia no es el único interesado en la creación de una moneda que rompa el patrón dólar y permita a países de todo el mundo realizar intercambios comerciales sin tener que recurrir a la divisa estadounidense".

"Esta es una buena noticia para los rusos de a pie, que, sin importar su color político e influencia, terminan sufriendo de las consecuencias económicas de las sanciones", remarca.

José Ignacio Trajtenberg, CEO y cofundador de Xcapit, indica a iProUP que "el conflicto supone una sanción en el sistema financiero tradicional por parte del mundo entero", que genera dos posturas:

" Los países que están en contra de la afrenta rusa hacia Ucrania no cambiarán de opinión en el caso de lanzarse el rublo digital"

"Los que apoyen la afrenta de Moscú encontrarán un medio alternativo en las criptomonedas para seguir operando prescindiendo del SWIFT"

Trajtenberg expresa: "Esto permitirá que la economía rusa siga traccionando pese a las condiciones sociopolíticas, a la vez que puede implicar una forma encubierta para países dependientes de los insumos rusos de brindar una imagen políticamente correcta en la comunidad internacional, al mismo tiempo que buscan preservar su provisión interna".

China es la potencia con la moneda digital de banco central más avanzada

Por el contrario, Marcelo Elizondo Director de la Maestría en Dirección Estratégica y Tecnológica de ITBA, asegura a iProUP: "Rusia no puede escapar de sanciones ya que el desarrollo del mercado de monedas digitales aún es muy incipiente".

"Las medidas que Occidente impuso no son solo monetarias: son también comerciales, financieras, personales a funcionarios e influyentes. Hasta muchas empresas han salido del país para no perder reputación o directamente por temor", analiza.

Al respecto, Elizondo destaca el impacto que las sanciones tuvieron –y tendrán– en la economía de la potencia eurásica: "Se observó alta volatilidad en el rublo; salida de empresas internacionales (se estima más de 300) alterando el stock de inversión extranjera directa operando en aquel país, que rondaba los u$s450.000 millones antes de la guerra".

El experto, además, enumera otros problemas de la economía rusa en tiempos de guerra:

" Éxodo de profesionales calificados (unos 80.000 a la fecha) "

" " Previsión de contracción económica en Rusia de 7,3% para 2022 contra un alza de 2,3%prevista antes de la guerra "

" " Alteraciones en el funcionamiento del sistema bancario y financiero locales "

" " Detenimiento de proyectos de inversión en el país y de empresas rusasen el exterior (hay unos u$s200.000 millones) "

" "Previsión de serios problemas para el funcionamiento de las cadenas de suministro ante la incertidumbre sobre el acceso a insumos, accesorios y bienes de capital"

China, un "socio" y ¿referente en el mundo cripto?

China puede considerarse como uno de los pocos aliados que tiene el Kremlin en la actualidad. Al menos, continúa siendo uno de sus socios comerciales. El gigante asiático es también referente y pionero en la carrera por las divisas virtuales "oficiales".

De hecho, semanas atrás Beijing informó que expandirá su prueba del yuan digital, que ya alcanzó los u$s5.300 millones en transacciones. Según el Banco Popular chino, las escalas de usuarios y transacciones "crecen constantemente".

La Fed avanza en el diseño del dólar digital para evitar perder la hegemonía de la divisa en el contexto internacional

"Podemos considerar a China como referente en CBDC. Está a la cabeza de la carrera y presenta una opción interesante para naciones y privados en cuanto a riesgo y diversificación, ya que para muchos no es deseable depender 100% del dólar estadounidense a la hora de comerciar internacionalmente", señala Alzogaray.

De acuerdo con el experto, "si bien aún es muy pronto para afirmarlo, no es difícil ver gran potencial en la iniciativa china, dada su importancia en el mercado mundial".

Criptomonedas "oficiales": ¿Qué pasa en EE.UU. y Europa?

El impulso de China a su yuan digital impulsó a otros países avanzar en sus "propias" criptomonedas. De hecho, tanto en Estados Unidos como en Europa se habla desde hace un tiempo de lanzar el dólar y el euro en versión digital, respectivamente.

"Tanto Europa como EEUU son conscientes que es acuciante la creación de una CBDC, en un contexto en el que el mercado de las criptomonedas se encuentra en auge", señala Alzogaray.

Trajtenberg resalta que esta movida "tiene que ver con no dejar de regular una realidad que se ha vuelto de importancia en términos de capital. Por ende, dejarlas fuera de la cobranza de impuestos significa una pérdida millonaria por parte en materia de recaudación".

"La adopción, si bien es incipiente en ambas regiones, es sumamente creciente y comienza a tener mayor importancia. Puede significar un avance a la criptoeconomía por parte de los inversores institucionales y empresas públicas que, dada la no regulación en ciertas jurisdicciones, prefieren aún esperar para comenzar a integrarse o invertir", destacó Trajtenberg.

El Banco Central Europeo ve con preocupación la expansión de las criptomonedas

Finalmente, al analizar esta situación, Elizondo sostiene que "en el futuro, la gran novedad de las cripto será la descentralización y 'desoficialización'. Y los países no pueden lograr eso. Las monedas digitales descentralizadas están creando institutos públicos no estatales y eso es un atributo que las oficiales no pueden lograr".

"Por supuesto que son útiles por su flexibilidad, aunque no son comparables con las otras. Por ende, siguen afectadas por sus políticas fiscales, competitivas, regulatorias y geoestratégicas. Aunque sean digitales, una moneda oficial no quedaría desafectada de la evolución de la economía", concluye Elizonzo.