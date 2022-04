Por primera vez, un atleta latinoamericano de élite cobrará su sueldo en Bitcoin

El luchador de UFC Matheus Nicolau se ha convertido en el primer atleta en elegir cobrar sus ingresos en criptomoneda por medio de Bitwage

Cada vez más personas encuentran en las criptomonedas una gran alternativa para guardar sus ganancias y relizar inversiones. Inclusive los deportistas de élite.

Ahora, el atleta brasileño Matheus Nicolau, número 8 en el ranking de peso mosca de la UFC, la liga de artes marciales mixtas más importante del mundo, se convirtió en el primer atleta latinoamericano en recibir su salario en Bitcoin.

"Fue una reunión muy oportuna ya que Bitwage estaba buscando otro embajador. Estábamos buscando a alguien verdaderamente interesado en lo que hacemos. Siguiendo el ejemplo del futbolista Alex Crognale, Matheus ya estaba interesado en aprender, y fue una reunión perfecta", comenta a iProUP Fabiano Dias, desarrollador de negocios internacionales de Bitwage.

El atleta brasileño Matheus Nicolau, número 8 en el ranking de peso mosca de la UFC, cobrará su sueldo en Bitcoin

Nicolau apuesta al Bitcoin y otras stablecoins como una forma de preservar el valor de sus ingresos y eligió esta plataforma como una alternativa para preservar sus ingresos.

"La tendencia parece estar ahí. Todo tipo de profesional que trabaja en el extranjero se beneficia al aprender a usar criptografía y los atletas son buenos ejemplos de esta eficacia, por lo tanto esperamos servir a muchos de ellos", comenta el vocero de la compañía.

Resguardarse en Bitcoin

El caso de Matheu refleja un creciente interés del deporte en el mundo cripto.

Para cualquiera que quiera sumarse a esta plataforma, el mecanismo implica una simple registración, la cual otorga al usuario, sin necesidad de realizar ningún trámite, una cuenta bancaria tradicional en los Estados Unidos o Europa.

Luego simplemente puede elegir en qué criptomoneda recibir sus ingresos directamente en su wallet.

De esta manera, Nicolau pudo obtener su pago en Bitcoin sin que su empleador tenga que abrirse una cuenta cripto. Además, su gerente de relaciones públicas, Vinícius Las Casas, también estará recibiendo sus pagos en Bitcoin, convirtiéndose así en la primera dupla luchador-manager en recibir sus pagos en BTC.

La plataforma permite cobrar sueldos en criptomonedas.

"Hacer dinero de la forma en la que yo lo hago no es fácil. Sangro por él. Es un deporte intenso donde se pone todo en juego. Mientras que por un lado lucho de forma constante, por el otro tengo la sensación de que mi dinero va perdiendo valor. La solución es Bitcoin", afirma Nicolau.

"Las stablecoins también me ayudan a recibir los pagos de la UFC en dólares cuando busco que parte de mi salario esté en un activo menos volátil", agrega.

"Es por ello que me asocié con Bitwage para tener esta solución que me garantiza que mi trabajo me pague dividendos a futuro y que mi dinero no quede a merced de la inflación local", asegura el luchador.

Por su parte, Dias completa: "Los deportistas en general tienen una carrera corta y en muchos casos se ven obligados a cumplir contratos que por ahí no les otorgan los beneficios que un activo como Bitcoin les puede proporcionar".

¿Cómo funciona Bitwage?

Bitwage es la startup pionera del servicio global de pago de honorarios a través de criptomonedas.

Con sede en San Francisco, opera en los mercados de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia. Bitwage ofrece servicios a empleados, exportadores y freelancers, quienes tienen la libertad de elegir la moneda en que desean recibir un porcentaje de sus ingresos, ya sea en Bitcoin, otras criptomonedas o stablecoins, a través cuentas bancarias únicas ofrecidas en EEUU, Europa y el Reino Unido.

La firma ya recibió más de u$s1 millones de la Asociación Tim Draper, Candela Reach Capital, Plug & Play, BPI France, y recolectó en el tiempo récord de 55 horas u$s1,5MM en la plataforma virtual BnkToTheFuture.

Utilizando tecnologías disruptivas, el funcionamiento de la plataforma simplifica y acelera los pagos dándole a los usuarios la libertad de percibir sus ingresos en criptomonedas o bien dinero fiat (dependiendo el país).

Al iniciar sesión, el usuario podrá generar en la plataforma una factura para ser enviada al empleador o cliente quien podrá transferir los fondos a la cuenta bancaria asignada y radicada en los Estados Unidos, Europa o Reino Unido.

Luego, de manera no custodial flexible, Bitwage "ruteará" dicho pago directamente a donde el usuario los quieras recibir, ya sea un porcentaje a la wallet de su elección (en BTC, ETH, USDC, DAI o cUSD) y el resto a la cuenta local que desee, o todo en criptomonedas.

"El proof-of-work de Matheus está en su sangre y sudor"

"Cuando Matheus me pidió que me uniera a él en este viaje de Bitcoin, supe que necesitábamos tener un plan. El proof-of-work de Matheus está en su sangre y sudor, por lo que no podíamos permitirnos errores. Necesitábamos seguridad al máximo. Bitwage nos ayudó en todo momento y nos brindó un verdadero servicio de conserjería personal lo que nos hizo sentir muy bienvenidos y agradecidos de formar parte", dice Vinicius Las Casas.

"Trabajar con Matheus ha sido una experiencia gratificante para nosotros", asegura Jonathan Chester, CEO de Bitwage.

"Es un luchador increíble con una mentalidad de campeón. Parte de nuestro servicio Concierge es educar, ayudar a establecer copias de seguridad y hacer que prueben el servicio por su cuenta. Nos importa difundir el conocimiento y educar a nuestros clientes para que se conviertan en verdaderos individuos soberanos", suma Chester.

"Este tratamiento no es exclusivo para atletas y clientes VIP: está disponible para cualquier persona. Matheus representa nuestra tendencia de crecimiento exponencial en América Latina, con personas que optan por recibir pagos en Bitcoin y monedas estables para preservar el dinero que tanto les costó ganar", concluye el CEO .