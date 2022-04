Starbucks también se suma al boom de los NFT y revela sus planes para los "activos digitales"

Así lo reveló el fundador de la famosa cadena, Howard Schultz, en un evento especial ante 10 mil empleados de la compañía. Los detalles, a continuación

Pese a que la baja en la recaudación que registró el ecosistema de los tokens no fungibles (NFT) en lo que va del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, y que 2 de cada 3 de estas obras digitales sean un dolor de cabeza para sus dueños, ninguna marca quiere quedarse fuera del fenómeno.

Y la última gran compañía en anunciar sus intenciones de sumarse al mundo de los NFT fue Starbucks. La confirmación fue realizada por el empresario multimillonario y fundador de la firma, Howard Schultz.

Schultz reveló, ante un Foro Abierto de más 10.000 empleados, su intención acerca de estos activos digitales: "¿Cuántos de ustedes han seguido lo que ha estado sucediendo con los NFT? ¿Cuánta gente ha participado e invertido en NFT? En algún momento antes de que termine este año vamos a ser un negocio de NFT", subrayó.

Starbucks se transformará en un negocio de NFT

¿Cuándo llegarán los NFT a Starbucks?

Por el momento no hay mucha información concreta sobre las intenciones de la compañía dentro del sector de los coleccionables digitales, pero los expertos vaticinan que el desarrollo podría estar relacionado con la visión a futuro de Schultz para Starbucks.

"Tenemos que reimaginar la experiencia del cliente ", destacó el fundador sobre su visión a futuro para la empresa.

Schultz hizo énfasis en que la experiencia física de los usuarios que acuden a las tiendas de la cadena ha cambiado con la pandemia y las limitaciones de aforo.

"Hoy la gente no utiliza nuestras tiendas de la misma manera. Así que todas las que tenemos con grandes vestíbulos, puede que mañana no sean tan relevantes como lo han sido en el pasado. Tenemos que redefinir, rediseñar nuestra experiencia", agregó.

¿Se desinfla el boom de los NFT?

Una investigación realizada por la firma de análisis Nansen revela que un tercio de los NFT estudiados tienen ningún o muy poco volumen de negociación.

Esto significa que el 33% de estas piezas digitales, salvo que se produzca un auge repentino en su popularidad, no tienen liquidez ni despiertan interés de reventa.

2 de cada 3 NFTs provocó pérdidas a sus dueños

Además, Nansen también reveló que, de las 8.400 colecciones estudiadas, compuesta por un total de 19.3 millones de NFT en la blockchain de Ethereum, otro tercio se están negociando por debajo del valor por el que fueron comprados.

En España, el criptoartista Javier Arrés ya anticipaba esta situación de posible crisis a finales de enero: "Se trata de una mezcla de tecnología y arte que hoy no todos comprenden. En el criptoarte lo que hay que entender es que no todo lo que tú subas se va a vender. Se piensan que funciona el continente y no el contenido, es decir, hago lo que sea y se va a vender, pero eso es un error muy grande y crea mucha saturación y mucha burbuja".

En contrapunto, Arrés también subrayaba cuáles iban a ser los retos de los NFT a corto plazo para poder sobreponerse a situaciones como la actual. "Creo que sería hacerse todavía más comprensible. Es una tecnología muy incomprendida porque hay mucho tramposillo, tiene que darse a conocer y cuáles son sus ventajas y posibilidades".