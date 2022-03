Uruguay a puro cripto: Ripio se instala en el país con una inversión de u$s 3 millones

Ripio, que cuenta con tres millones de usuarios a nivel regional, invertirá u$s 3 millones capital inicial en el país. A través de su plataforma, los usuarios en Uruguay podrán comprar, vender y almacenar criptoactivos.

"Este desembarco es un proyecto que venimos construyendo hace más de un año porque creemos que Uruguay tiene un potencial extraordinario en relación a las criptomonedas. Queremos convertirnos en aliados de los uruguayos para acercarles herramientas sencillas y brindarles información confiable, siempre con el objetivo de educar y que eso les permita tomar decisiones inteligentes y conscientes en relación a sus finanzas personales", expresó Sebastián Serrano, CEO y fundador de Ripio.

El evento de inauguración se llevó a cabo este viernes en el World Trade Center y con presencia del Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini y el Director Ejecutivo de Uruguay XXI, Sebastián Risso.

"Tenemos un proyecto muy ambicioso que auspicia duplicar, hacia 2023, la plantilla actual de colaboradores, incorporando talento profesional especializado en producto y tecnología", aseguró Martín Benítez Aramendia, Country Manager de Ripio Uruguay.

Como parte del proceso de crecimiento que Ripio viene desplegando, en enero de 2021 la plataforma adquirió la firma Bitcoin Trade, uno de los principales exchanges de Brasil. Luego, en septiembre, lanzó Ripio Coin (RPC), su propio token basado en Ethereum que otorga a los usuarios de Ripio beneficios y descuentos exclusivos. En paralelo, Ripio está avanzando con la expansión de sus servicios a más países, entre ellos Colombia, y el lanzamiento de nuevos productos para los usuarios de Argentina y Brasil.

Un día antes, el CEO de la empresa Binance, Changpeng Zhao, se reunía con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. El empresario aseguró por medio de Twitter que conversaron sobre blockchain y economía y afirmó que el mandatario se quedó con su tarjeta.

Aunque por el momento no existe un marco legal que contemple a las criptomonedas en Uruguay, el Banco Central elaboro a finales del 2021 un documento que se aproxima al "manejo de activos virtuales en Uruguay".

Had the pleasure of meeting President @LuisLacallePou of Uruguay a few days ago. Strong, confident and very chill. I gave him my card, and he just held it like that. ???? Discussed high level blockchain, economy, etc. No specifics, no endorsements. pic.twitter.com/hiqv2oqBtY — CZ ???? Binance (@cz_binance) March 24, 2022