¿Cuáles son los beneficios de reducir la semana laboral a 4 días?

El aumento de la productividad y la disminución del estrés son dos de los principales cambios que se observaron al disminuir los días de trabajo

Trabajar 4 días a la semana en vez de 5 suena muy tentador. Y más aún si los resultados que se obtuvieron tras las pruebas hechas en una empresa, son más que positivos.

La prueba, que se realizó en marzo del año pasado, duró 8 semanas con la participación de 240 empleados y estuvo a cargo de la compañía de servicios financieros Perpetual Guardian.

Durante ese período, se cambió el modelo de trabajo, de manera que el personal realizó la misma cantidad de horas semanales y con igual remuneración, sólo que con un día libre. Los resultados fueron más que alentadores.

"Lo más importante que hemos aprendido es que hay formas mejores de trabajar y que el horario tradicional semanal de 9 a 5 no es necesariamente el más productivo", afirmó Mark Jephson, gerente general de Corporate Trusts, parte del grupo de compañías que pertenecen a Perpetual Guardian, en declaraciones publicadas en BBC Mundo. Estas son las mejoras que se vieron:

1- Productividad. El resultado de la prueba en la empresa arrojó que en el plazo de esas 8 semanas, los empleados lograron hacer el trabajo de 5 días en 4, por lo que la productividad aumentó en un 20%.

"Cuando empezamos, la reacción inicial de todos fue: '¿Cómo voy a hacer mi trabajo en 4 días en lugar de 5?'. Así que la prueba indicó que no solo pudieron hacer su trabajo en 4 días, sino que lo pudieron hacer mejor. Esto es algo que encuentro extraordinariamente sorprendente", dice Andrew Barnes, fundador de Perpetual Guardian.

La prueba también dio lugar a iniciar una conversación consciente acerca de la productividad y casi de inmediato hubo equipos que pensaron sobre lo que estaban haciendo y cómo lo hacían.

Uno ejemplo de eso fue recortar el tiempo de las reuniones de una hora a 30 minutos. Y no hubo diferencias en los resultados alcanzados.

2- Balance entre trabajo y vida privada. La prueba también develó que el balance ente el trabajo y la vida privada mejoró significativamente del 54% al 78%.

Los empleados dijeron que se involucraron más con sus familias, amigos, comunidad y con el aprendizaje extracurricular. También reconectaron con viejos hobbies y se cuidaron más en diferentes aspectos.

"La mayoría de los empleados luchan para lograr el éxito tanto en su vida laboral como en la personal y tener ese 'día de descanso' por semana realmente ayuda a las personas a desarrollar sus habilidades al máximo en el trabajo mientras tienen una vida plena fuera", dice Tammy Barker, una de las gerentes en la empresa.

3- Disminución del estrés. Los niveles de estrés disminuyeron de un 45% antes de la prueba a un 38% posterior.

Los trabajadores informaron que sus equipos se consolidaron tras la prueba y funcionaron mejor juntos, más satisfechos con sus tareas, sintiendo que su trabajo tenía un mayor significado.

Muchos empleados también dijeron haber experimentado mayores niveles de estimulación intelectual y creatividad, y sentirse más valorados por la empresa por darles más poder de decisión sobre cómo trabajar.

4- Mayor compromiso de los empleados. El compromiso de los empleados con el trabajo aumentó en un 40% al comparar resultados previos y posteriores al ensayo, algo que los mismos gerentes de la empresa califican como "sorprendente".

"También descubrimos que cuando se trataba de liderazgo, tuvimos mucho éxito en empoderar a nuestro personal para encontrar sus propias soluciones sobre cómo iban a continuar brindando apoyo y servicio a nuestros clientes, al mismo tiempo que trajeron sus propias medidas de productividad", señaló Christina Brotherton, jefa de Personal y Habilidades de Perpetual Guardian.

"Nos tratamos como adultos y creo que como resultado todos nos comportamos como adultos y estuvimos preparados para superar cualquier desafío que pueda surgir", añadió.

Puntos negativos: pero entre los puntos negativos de la prueba están que no todos los empleados se adaptaron al cambio, por lo tanto, cuando llegó su día libre estaban más cansados de lo normal. Es entonces que prefirieron trabajar los cinco días y llevar un ritmo más lento.

Recomendaciones para aplicar la semana de trabajo de cuatro días

- Ofrecer a los trabajadores tiempo suficiente para pensar cómo pueden trabajar de manera diferente y animarlos a que presenten sus propias medidas de productividad.

- Empezar con una prueba y contratar consultores externos para hacer evaluaciones cualitativas y cuantitativas del proceso.

- Establecer metas y objetivos comerciales claros para individuos y equipos.

- Ser claro con que el objetivo de la iniciativa es mejorar las cosas, no solo en el contexto de la prueba sino también en lo que respecta a la vida social de los empleados.