EEUU y la UE imponen más medidas a Rusia para evitar el uso de criptomonedas para eludir sanciones

EEUU y la UE anunciaron nuevas acciones contra la economía rusa y a los individuos ricos, para evitar que eluda las sanciones utilizando cripto

En un anuncio del viernes, la Casa Blanca dijo que los líderes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y la Unión Europea tomarán acciones adicionales destinadas a aislar económicamente a Rusia en respuesta a la invasión militar de Ucrania por parte del presidente Vladmir Putin. El anuncio incluye la prohibición de criptos, de las importaciones de muchos productos rusos, la prohibición de la exportación de artículos de lujo a Rusia y la orientación para que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vigile los intentos del país de evadir las sanciones existentes.

"Las acciones expansivas del Tesoro contra Rusia requieren que todas las personas estadounidenses cumplan con las regulaciones de las sanciones, independientemente de si una transacción está denominada en moneda fiduciaria tradicional o en moneda virtual", dijo la Casa Blanca. "El Tesoro está monitoreando de cerca cualquier esfuerzo para eludir o violar las sanciones relacionadas con Rusia, incluso a través del uso de la moneda virtual, y está comprometido a usar sus amplias autoridades de aplicación para actuar contra las violaciones y promover el cumplimiento".

Had a substantive conversation with @POTUS. Gave him the assessment of the situation on the battlefield, informed about the crimes of Russia against the civilian population. We agreed on further steps to support the defense of Ukraine and increase sanctions against Russia. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2022

La política de Estados Unidos es parte de un esfuerzo coordinado con la Unión Europea y las naciones del G7 para "aumentar colectivamente la presión sobre Putin" e imponer restricciones financieras adicionales a Rusia. El miércoles, la Comisión Europea dijo que sus estados miembros acordaron modificar las regulaciones con el objetivo de garantizar "aún más eficazmente que las sanciones rusas no puedan ser eludidas, incluso a través de Bielorrusia", mencionando específicamente el posible uso de criptoactivos.

Qué dice la UE sobre el bloqueo cripto

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que los funcionarios introducirán las medidas contra Rusia a partir del sábado. Aunque muchos miembros de la UE no han dicho que vayan a imponer restricciones al petróleo y al gas producidos por Rusia, similares a las medidas que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció a principios de esta semana, Von der Leyen dijo que habría una "gran prohibición" para las inversiones europeas en todo el sector energético de Rusia.

We will:1. Deny Russia the status of Most-Favored Nation in our markets, revoking important WTO benefits.⁰We’ll also work to suspend its membership rights in multilateral financial institutions like the IMF & World Bank – so no more loans or benefits from these institutions. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2022

Las agencias reguladoras y los departamentos gubernamentales de muchos países que promulgan este tipo de medidas económicas contra Rusia también han advertido a los individuos y a las empresas que comercian con criptografía de posibles acciones de aplicación. Bloomberg informó el viernes que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos formará un nuevo grupo de trabajo destinado a congelar o confiscar las tenencias de criptomonedas de los individuos rusos ricos, así como a investigar los bancos y las empresas de criptomonedas detrás de ayudar a las entidades nombradas bajo sanciones con el lavado de dinero. En el Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera y la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras emitieron una declaración conjunta en la que advierten a las criptoempresas que "desempeñen su papel para garantizar el cumplimiento de las sanciones."

"Las regulaciones de las sanciones financieras no diferencian entre los criptoactivos y otras formas de activos", dijeron los reguladores del Reino Unido. "El uso de criptoactivos para eludir las sanciones económicas es un delito".

Las medidas económicas

Las medidas económicas contra Rusia han sido rápidas y han afectado a muchos sectores. Empresas privadas como la cadena de comida rápida McDonald's, el importante banco Goldman Sachs y compañías de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard han cortado sus vínculos con el país en los últimos siete días.

Aunque algunos funcionarios estadounidenses han dicho que los individuos y las empresas rusas se enfrentarán a la dificultad de utilizar criptomonedas para evadir sanciones tan repentinas y exhaustivas, un informe del viernes de Reuters sugirió que podrían estar recurriendo a los Emiratos Árabes Unidos en busca de soluciones. El medio de comunicación informó que las empresas de cripto en el país habían recibido múltiples consultas sobre el uso de cripto para comprar propiedades o liquidar grandes cantidades de activos digitales, indicó Cointelegraph.

"Hemos estado viendo muchos rusos e incluso bielorrusos que vienen a Dubái y traen todo lo que pueden traer, incluso en criptomonedas", dijo un corredor de bienes raíces no identificado cuya compañía se asoció con una firma de criptomonedas.

Algunos exchanges de criptomonedas han rechazado las peticiones de Ucrania de bloquear todas las direcciones de los usuarios rusos. Sin embargo, Coinbase y Kraken -ambas con sede en Estados Unidos- dijeron que congelarían los activos de las personas mencionadas en las sanciones. El exchange de criptomonedas Binance dijo que los usuarios con cuentas de bancos rusos sancionados no podrían utilizarlas, ni la plataforma podría aceptar pagos de tarjetas Mastercard y Visa emitidas en Rusia.

Fact: there are about 350 banks in Russia. Only about a dozen are on the sanction list. And everyone's focused on crypto. ????‍♂️(ps, none of them work with crypto exchanges) — CZ ???? Binance (@cz_binance) March 7, 2022

La situación entre Rusia y Ucrania sigue desarrollándose. Mientras Ucrania está bajo el bombardeo de los ataques de misiles rusos desde el 24 de febrero, Mykhailo Fedorov, el ministro de transformación digital del país, sigue publicando tuits en los que pide a las empresas de servicios financieros -incluidas las que se dedican a las criptomonedas- y a las grandes compañías que dejen de hacer negocios con Rusia: