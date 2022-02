Las sanciones de Estados Unidos a Rusia impactan al alza la cotización de criptomonedas

En una reacción que no se esperaba, los mercados de criptomonedas reaccionaron positivamente a las medidas económicas que se toman contra Rusia

Los anuncios parecieron tener un impacto positivo en el mercado de activos digitales, que se mantuvo ligeramente al alza después de una caída pronunciada a mediados de semana. Bitcoin alcanzó los u$s 40.000 después de la noticia de sanciones a Putin. La criptomoneda insigne se había desplomado por debajo de la barrera de los 35.000 dólares el jueves, tras el anuncio de invasión de Rusia.

La Casa Blanca anunció el viernes que agregará a Putin y al ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, a su lista de sanciones en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La secretaria de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en una sesión informativa que la medida apuntará a las finanzas de Putin e incluirá una prohibición para viajar a los EE. UU.

"Tras una conversación telefónica por televisión que sostuvo el presidente Biden con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y en consonancia con la decisión de nuestros aliados europeos, Estados Unidos se unirá a ellos para sancionar al presidente Putin, al ministro de Relaciones Exteriores Lavrov y a los miembros del equipo de seguridad nacional de Rusia".

"Estamos trabajando en estrecha coordinación y al unísono con nuestros homólogos europeos… La esperanza compartida es que tendrán importantes consecuencias económicas y financieras", agregó.

Evolución de Bitcoin en las últimas 24 horas – CriptoMercados

Mercado de criptomonedas reacciona al alza

El resto de las principales monedas digitales también registraron ganancias modestas el viernes. Ether subió hasta los u$s 2.835 después de haber descendido por debajo de los 2.400 dólares la jornada anterior, y en general el mercado parece mantenerse en verde. La capitalización de mercado total de los activos digitales rozó los u$s 1,8 billones el viernes, después de haber bajado hasta u$s 1,5 billones. La cifra alcista sigue estando cerca de un billón de dólares por debajo de los máximos históricos de noviembre.

Los rumores ante una posible negociación entre Rusia y Ucrania también favorecieron los precios del mercado, según señalaron algunos informes. El viernes, un portavoz del Kremlin le dijo a los periodistas que Putin estaba "listo para enviar a Minsk una delegación rusa". Sin embargo, más tarde, el presidente ruso sugirió que no hablaba en serio acerca de participar en las conversaciones.

Las criptomonedas registran una jornada menos volátil y los precios parecen mantenerse en medio de la continuación del conflicto armado en Europa del Este. Bitcoin ronda los u$s 39.000 para el momento de edición.

Fueron varas las cripto que tuvieron una ligera tendencia alcista

Las sanciones en danza

La medida, que Psaki calificó de "poco común", es la tercera serie de sanciones anunciadas en contra de Rusia desde que comenzó a invadir Ucrania a principios de esta semana.

Más temprano esta semana, Estados Unidos agregó a varios de los bancos más grandes de Rusia a su lista de sanciones, incautando activos en EE. UU. y bloqueando la interacción de estas instituciones con el sector financiero estadounidense. Las sanciones recíprocas promulgadas por el Reino Unido y la UE harán cumplir prohibiciones similares.

Los países aliados también han anunciado que incautarán activos pertenecientes a personas con vínculos estrechos con el presidente ruso. Mientras tanto, el impulso de los aliados para bloquear a Rusia del sistema de pagos interbancarios SWIFT parece seguir aumentando a medida que se intensifican los ataques militares.

Putin y Lavrov son los funcionarios de más alto rango sancionados por Estados Unidos en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, según destacó CNBC. Ambos se unen a una lista creciente de funcionarios de élite del gobierno ruso que Estados Unidos ha sancionado en respuesta a las acciones de Rusia en Ucrania, indicó Diario Bitcoin.