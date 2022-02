Trabajar en cripto: ¿de qué manera se puede empezar a trabajar en este mercado?

Las DAO se presentan como una alternativa para conseguir empleo y formarse en el terreno de las nuevas tecnologías, y así facilitar la búsqueda de empleo

El mercado laboral está cambiando, y por eso, las formas de valorar a los nuevos postulantes también están muta. Si hasta hace poco lo que más se valoraba era una red de contacto amplia, un perfil en LinkedIn completo, ahora los principales reclutadores de trabajo valoran la experiencia en DAO.

Las DOA, por sus siglas en inglés, son organizaciones autónomas descentralizadas. Se trata de una comunidad que trabajo en conjunto para cumplir una misión; las decisiones son tomadas únicamente por los miembros de la comunidad y cada uno de ellos tiene la capacidad de votar.

"Lo describiría como una pasantía; tal vez, en lugar de una pasantía de verano, estés trabajando para una DAO", explicó Tyler Wellener, socio de BlockVenture Coalition, institución que ayuda a estudiantes universitarios a conseguir empleos en empresas de criptomonedas.

Las DAO, como una forma única de experiencia laboral

El grupo, que ha trabajado con clubes en Carnegie Mellon, MIT, Berkeley y la Universidad de Michigan, también está utilizando una DAO llamada API3 para brindar a los estudiantes experiencia laboral en cripto antes de graduarse.

Los aspirantes a trabajadores pueden reclamar "recompensas" para completar tareas ad hoc que van desde la programación hasta marketing, o presentar sus propias ideas que luego son votadas por millas de miembros de una comunidad en línea.

Hay un precio de entrada: los DAO a menudo requieren que los votantes comprendan tokens: criptomonedas para la organización.

En teoría, cualquiera que quiera trabajar en un proyecto puede ser voluntario. Los trabajadores de las DAO dicen que es la reputación y la prueba del trabajo anterior lo que hace que te elijan para los proyectos y luego te paguen.

La compensación generalmente ocurre usando una combinación del token de la DAO y efectivo.

Jacob Blish, que lideró el desarrollo comercial en una DAO llamada Lido, trabajó en JPMorgan Chase & Co. ( JPM ) durante dos años antes de ser atraído al mundo criptográfico. Fue el primer trabajador a tiempo completo de Lido y ahora trata de ampliar el equipo.

"Para las personas que estoy contratando, realmente no me importan sus antecedentes. La industria está creciendo tan rápido que necesito personas que aprendan rápido. Si tienes 42 o 22 años y fuiste a Harvard o no fuiste a la universidad, no importa", resaltó.

Elon Musk tiene una DAO filantrópica

El auge de las DAO llegó, incluso, a algunos empresarios de alto perfil que decidieron probar el modelo de gobernanza basado en Blockchain personalmente. Kimbal Musk, el hermano del CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, anunció recientemente el lanzamiento de Big Green DAO, una organización que concibe como un experimento de filantropía descentralizada.

Musk, miembro de la junta de Tesla, le explicó a CoinDesk que "explora" el modelo de las DAO como una herramienta para brindar mayor transparencia y financiación directa a proyectos caritativos, aspectos que considera podrían solucionar muchas de las ineficiencias, incluyendo la malversación de fondos, que ve actualmente la industria benéfica.

"La mayoría de los fondos filantrópicos terminan yendo hacia gastos al dar y aceptar dinero. Hay mucho desperdicio en el pago de procedimientos y burocracia", resaltó Musk.

También, compartió en un tweet su visión de la Web 3, que se refiere a una versión de Internet construida sobre cadenas de bloques públicas y que está descentralizada, y cómo podría irrumpir el sector.