Ford y Stripe se unen para mejorar la experiencia del usuario: ¿cómo piensan lograrlo?

Stripe y Ford aumentaran la infraestructura de pagos en línea que les sirve a los clientes y concesionarios en los mercados de Norteamérica y Europa

La automotriz Ford concretó una alianza por cinco años con Stripe con el objetivo de brindar una mejor experiencia al usuario. El convenio permitirá ofrecer a los usuarios, a los concesionarios y a la compañía una mejor y confiable experiencia de comercio por Internet.

Stripe, por su parte, también habilitará las soluciones Ford Pro FinSimple para los clientes comerciales.

"Estuvimos trabajando con Ford para rediseñar nuestra infraestructura de pagos para el comercio electrónico. La plataforma de Stripe nos ayudará a ofrecer experiencias de pago más sencillas y excepcionales en cualquier canal que elijan los clientes, y a escalar las mejoras con mayor rapidez", explicó Marion Harris, CEO de Ford Motor Credit Company.

Ford y el acuerdo para mejorar la usabilidad Mejor experiencia

Con productos como Stripe Connect, Ford buscará escalar nuevos servicios que requieran una estructura de comercio electrónico sólida y de confianza.

"Como parte del plan de crecimiento y creación de valor de Ford+, estamos tomando decisiones estratégicas sobre dónde incorporar proveedores con una trayectoria consolidada y dónde construir las experiencias diferenciadas y continuas que nuestros clientes valorarán", añadió Harris.

"Stripe ha desarrollado una sólida reputación en experiencias de usuario que ayudará a proporcionar procesos de pago fáciles, intuitivos y seguros para nuestros clientes", mencionó.

A su vez, Mike Clayville, Chief Revenue Officer de Stripe comenta: "Durante la pandemia, la gente se ha sentido cómoda pagando en línea por diferentes tipos de productos y servicios. Ahora, esperan poder comprar cualquier cosa por Internet. Ford está haciendo posible el comercio electrónico también en su industria, y está escalando esa estrategia con la ayuda de Stripe".

Se espera que la tecnología de Stripe comience a implementarse en Norteamérica, a partir del segundo semestre de 2022.

A principios de febrero, Ford publicó los resultados de la décima edición de su estudio "Looking Further with Ford", donde refleja cómo deberán evolucionar diversos aspectos de la sociedad en las próximas décadas.

La investigación recopila información referida a seis áreas (planeta, movilidad, productividad, información y conocimiento, identidad y pertenencia y familia) y contó con la participación de más de 14.000 personas de Brasil, Estados Unidos, México, Alemania, Arabia Saudita, Australia, Canadá, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, India, Italia, Reino Unido y Sudáfrica.

Sheryl Connelly, jefa de futurismo de la compañía del óvalo, explicó que "contemplar un mundo que es radicalmente diferente al de hoy puede ser incómodo, pero también puede hacernos mejores", y agregó que la empresa está orientado al cambio y en entender las actitudes, aspiraciones y ansiedades de los ciudadanos globales "para poder ayudarles a ser libres de moverse y soñar, en la próxima década y más allá".

Los descubrimientos más relevantes del estudio "Looking Further with Ford"