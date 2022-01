La sorprendente cifra de usuarios de criptomonedas que se estima en 2022

Las criptomonedas se transformaron en una alternativa de inversión cada vez más solicitada. No son solamente demandadas por las personas que viven en países con monedas débiles, sino que hasta las grandes compañías apuestan por ellas.

Este incremento en su demanda quedó demostrado en un estudio publicado por Crypto.com, donde se revela la cantidad de usuarios que poseen estos activos digitales y la sorprendente cantidad a la que se estima que podrían llegar para fin de año.

Según el informe "Crypto Market Sizing" de Crypto.com:

"Crypto Market Sizing" de Crypto.com señala que uno de los motivos detrás de este crecimiento se encuentra la adopción de Bitcoin (BTC) como moneda de curso legal en El Salvador.

"Las naciones ya no pueden darse el lujo de ignorar el creciente impulso del público hacia las criptomonedas. En muchos casos, podemos esperar una postura más amigable hacia la industria de cripto", señala el estudio.

Además se destaca el apoyo de instituciones que cosechó BTC, como MicroStrategy y Tesla.

El autor del bestseller "Padre rico, padre pobre", Robert Kiyosaki, se convirtió en un enérgico defensor de Bitcoin. Desde el inicio de la pandemia, el gurú de las finanzas no para de recomendar invertir por la criptomoneda como una alternativa de refugio de valor ante el escenario económico de crisis global.

Incluso en este momento bajista que esta atravesando el mercado, el empresario, de hecho, se mostró entusiasta por la caída, definido en anteriores ocasiones por él como el "momento ideal para entrar".

Tan así, que aseguró en su cuenta de Twitter que comprará más Bitcoin si su precio baja a u$s20.000.

WOW:Words of Wisdom. "Your profits are made when you buy, not when you sell." Price of Bitcoin crashing. Great news. I bought BC at $6K and 9K. I will buy more if and when BC tests $20k. Time to get richer is coming. Silver best bargain today. Silver still 50% below high. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) January 24, 2022