La fiebre no para: subastan como NFT elementos raros de los Beatles y John Lennon

Julian, el hijo mayor de John Lennon, comenzó a vender algunos elementos raros de la historia de los Beatles y de su padre que provienen de su propia colección privada.

Los ítems más codiciados que se subastarán como NFT son el abrigo de John Lennon de la película "Magical Mystery Tour", su capa de "Help!", tres guitarras y las notas escritas a mano de Paul McCartney para los arreglos de "Hey Jude".

La serie de NFT se llama "Lennon Connection: The NFT Collection" y salió en subasta el lunes, la cual comenzará el 7 de febrero en colaboración con el mercado de NFT YellowHeart y Julien's Auctions. Una parte del dinero que se recaude gracias a la subasta de NFT se donará a la White Feather Foundation de Lennon.

Registration and Bidding is now open for Lennon Connection: The NFT Collection. In collaboration with @JuliensAuctions x @YellowHeartNFT , a portion of the proceeds will be donated to @TWFFofficial to offset carbon via @nori. Learn more at https://t.co/6l5nzO1CHJ pic.twitter.com/bvG7EHAX88 — Julian Lennon (@JulianLennon) January 24, 2022