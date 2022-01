¿Dólar billete o digital?: diferencias, cuál te conviene para ahorrar y el problema del "colchón"

Más seguro y ecológico, brinda una mayor facilidad a la hora de ponerlos a trabajar y una menor demanda de logística. Los detalles

Durante décadas, buena parte de la población argentina con posibilidades de guardar parte de su sueldo para ahorrar y proteger sus ahorros no dudaba a principios de cada mes en acercarse a una sucursal bancaria o casa de cambio para comprar "su cuota mensual" de dólares.

Así, tener un "colchón" en verdes se convirtió rápidamente en una de las más preciadas "costumbres argentinas". Tanto es así que, fuera de los Estados Unidos, el país es rankea bien alto en cantidad de divisas estadounidenses por habitante de todo el planeta.

Actualmente, a partir de diferentes restricciones en el mercado de cambios impuestas por el Gobierno, una porción significativa de ahorristas decidió iniciar la búsqueda de nuevas herramientas para resguardar su capital.

A los bonos, acciones, fideicomisos, y fondos comunes, entre otras herramientas, en el transcurso de los últimos meses también muchos sumaron a las criptomonedas, que permiten posicionarse en moneda dura sin las limitaciones que rigen para el circuito cambiario.

En este marco, la aparición del dólar digital –es decir, las divisas virtuales que cotizan 1:1 con el billete estadounidense, como DAI, Tether (USDT) o USDC– pasó a ser una de las soluciones predilectas para buena parte de los ahorristas locales.

Por qué el dólar digital (cripto dólar) se impone frente al "físico"

Durante años, en el país también se naturalizó la frase "los dólares se guardan bajo el colchón". En plena pandemia, esa premisa también ha quedado para muchos en desuso.

Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, indica a iProUP que tanto el dólar físico como el digital son "opciones totalmente válidas", aunque también aclara que son "diferentes".

"Por un lado, el billete físico es el que ya conocemos y con el que estamos familiarizados. Tiene el beneficio de que es aceptado mundialmente para pagar. En cambio, el digital (o cripto dólar) es un instrumento más moderno, que tiene su respaldo en dólares físicos, pero están representados en una blockchain, que es lo que les brinda transparencia y seguridad", aclara.

Hinz reconoce que "al ser una tecnología más innovadora, mucha gente puede tener dudas sobre si en verdad están respaldados o no y cómo usarlos, entre otras".

Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance

"En términos de seguridad, son iguales que los físicos ya que cada dólar digital es intercambiable por un billete. La mayor diferencia es que su adopción todavía no es comparable con el dólar físico", agrega.

Miguel Beaudroit, CEO de Belo Cash, se suma a la charla con iProUP y se confiesa "fan de lo digital". "Al dólar digital uno lo puede custodiar y no está a merced de que te lo puedan robar en tu casa", sostiene. Y añade que, además, "no se pudren y también se pueden poner a trabajar para recibir un interés sobre esos ahorros. Y la facilidad de moverlos es mucho mayor", grafica.

En tanto, Federico Goldberg, cofundador de Tienda Dólar, remarca a iProUP que "el dólar físico es algo a lo que nos acostumbramos los argentinos debido a nuestra historia llena de problemas. En nuestra cabeza, siempre vemos más seguro tener el billete en el colchón que en cualquier entidad, a diferencia de lo que sucede en el resto del mundo", lamenta.

Sin embargo, expresa que, a diferencia de otras épocas, "tener el dolar físico quieto implica perder ante la inflación, como ocurre ahora debido a la fuerte emisión de Estados Unidos para paliar los problema económicos generados por la pandemia".

Manuel Beaudroit, CEO de Belo Cash

Nicolás Verderosa, CEO de Kephi Gallery, también inclina la balanza a favor del criptodólar. "El dólar billete no es versátil y eventualmente siempre (o casi siempre) necesita ser cambiado por pesos", asevera. USDT o DAI pueden ser utilizados para adquirir infinidad de criptomonedas, abriendo un abanico a inversiones que va mucho más allá del simple ahorro", destaca.

Por su parte, Emiliano Limia, press Officer de Buenbit, explica a iProUP que "son muchas las ventajas del dólar digital versus el físico".

"El billete demanda de una logística y recursos tremenda, desde el papel necesario para imprimir, tala de árboles incluida, metales necesarios para las monedas hasta el traslado de caudales. Eso lo hace muy ineficiente por todo lo que demanda. Además de eso, el papel se deteriora", subraya.

Limia resalta que "el dólar digital –por ejemplo, el DAI– ofrece el beneficio de operar desde cualquier lugar con un dispositivo como un celular o notebook, a cualquier hora, todos los días".

"Con el confinamiento, esto toma especial relevancia contra el blue, por ejemplo, que requiere movilizarse, tener una cueva de confianza. También se evitan problemas como la diferencia con el dólar 'cara chica' y 'cara grande' o que sean falsos. A diferencia del dólar cripto, el paralelo es ilegal, más allá de que se haya naturalizado para mucha gente", completa.

¿Cuál conviene más entonces?

"Es algo que que nos tenemos que preguntar después de saber para qué los vamos a usar. Si la idea es dejarlos guardados y no hacer nada, en contra de lo que la mayoría pensaría, convienen los dólares digitales. ¿Por qué? Porque no se degradan, no los afecta la humedad y no ocupan espacio", remarca Hinz.

Emiliano Limia, Press Officer de Buen Bit;

El ejecutivo de Binance advierte que "si uno guarda dólares físicos en una caja de seguridad corre todos estos riesgos y hasta la posibilidad de robo, incluso, porque la pueden romper". Pero también indica que una diferencia a la hora de invertir:

Físicos : "Uno no puede operar en cualquier momento, hay que acreditarlos en la cuenta del broker para usarlos y esto puede demorar bastante en términos de oportunidad"

: "Uno no puede operar en cualquier momento, hay que acreditarlos en la cuenta del broker para usarlos y esto puede demorar bastante en términos de oportunidad" Digitales: "Si uno detecta una oportunidad en el mercado, basta con hacer un par de clics"

Beaudroit indica que el uso de dólares digitales viene creciendo con fuerza: "Si ponés en la balanza los pros y contras de uno y otro, lo digital definitivamente le pasa por encima al físico".

En tanto, Goldberg añade que, existen dos tipos de dólares digitales: "El que uno ve en en su caja de ahorro en el home banking y el cripto. "En ambos casos, es factible hacer una inversión que genere intereses. Actualmente, el que brinda las mayores oportunidades es el dólar cripto, alrededor de 10% de rentabilidad, lo cual lo hace muy atractivo para cubrirnos de la inflación".

Verderosa tampoco duda en inclinarse por el digital e insiste que "es mucho más seguro" este tipo de activo. "Otro factor es que el valor del USDT suele estar por encima del blue", completa.

El dólar digital no se deteriora y es más seguro ante un robo que el físico

Limia agrega que "otro de los beneficios que se pueden mencionar es que las cripto permiten el acceso a las finanzas descentralizadas, que brindan retornos muy superiores a las tradicionales".

"A través de Buenbit, es factible invertir sus DAI, sin costo de entrada o salida en distintos protocolos DeFi de stablecoins más sólidos y con mejor relación retorno-riesgo. El usuario accede así a una suerte de plazo fijo dolarizado con tasa variable que en las últimas semanas estuvo por encima del 10% anual", destaca el directivo.

Y cita otra ventaja respecto a un depósito bancario: "Los intereses se devengan de forma diaria y hay liquidez absoluta: se puede entrar o salir sin costo en cualquier momento, las 24 horas y sin cargos de mantenimiento".

"En resumen, el dólar electrónico es la mejor manera de guardar los ahorros y el dinero destinado a las inversiones. Cuando uno sabe que va a hacer un gasto, puede que la ecuación se dé vuelta y convenga hacerse de los billetes, que solo ganan cuando analizamos como unidad de cancelación. Es decir, para pagar una deuda", cierra Hinz.