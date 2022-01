Tarantino subastará colección NFT de Pulp Fiction: cómo participar

La fiebre de los NFT ya llegó a ámbitos como el arte y los videojuegos y ahora le toca a la industria del cine, donde Warner anunció lanzamientos especiales relacionados con Matrix y Sony hizo lo propio con material exclusivo de Spiderman.

El director Quentin Tarantino también tomó la decisión de subastar tokens no fungibles de Pulp Fiction, la película que lo lanzó a la fama en la década del noventa, pero esta idea le generó conflictos con la productora Miramax.

La serie de coleccionables anunciada por Tarantino estaría compuesta por material inédito de la cinta, incluyendo guiones a mano y comentarios exclusivos de sus participantes.

Pero Miramax, demandó al director por violar los derechos de autor.

No obstante, parece que el reclamo legal no ha frenado las intenciones de Tarantino, para alegría de sus fanáticos.

???????????? The Secret’s Out! #TarantinoNFTs are officially coming this January!We’ve got details on how and when to buy, plus exciting news on new projects in the works. Join @SecretNetwork and make history with your very own Tarantino #PulpFiction #NFT!: https://t.co/MByhu92Ipr — Tarantino NFTs (@TarantinoNFTs) January 5, 2022