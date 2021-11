El cine también se sube a la ola NFT: Sony regalará el coleccionable cripto de la última película de Spiderman

AMC, la tercera cadena de cines en América del Norte, es una de las más recientes empresas que busca subirse a la ola de los NFT.

El gigante del entretenimiento se alió con Sony Pictures y ofreció 86 mil tokens no fungibles a los miembros de su AMC Stubs Premiere, AMC Stubs A-List y AMC Investor Connect que soliciten entradas para el estreno de "Spider-Man: No Way Home" el próximo 16 de diciembre. AMC dijo el domingo que estarán disponibles más de 100 diseños NFT, en asociación con Cub Studios.

This idea came from YOU! Partnering with @SonyPictures for #AMCFirstEverNFT. More than 100 unique Spider-Man NFTs, given FREE to the first 86,000 online buyers of U.S. AMC December 16 tickets for Spider-Man No Way Home. Only for Stubs Premiere, A-List & Investor Connect members. pic.twitter.com/VnsMVeR29w — Adam Aron (@CEOAdam) November 28, 2021