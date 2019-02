Industria 4.0: te contamos por qué cada vez hay más puestos de trabajo sin cubrir

Si las empresas no cambian su modo de ver el futuro a corto plazo e e invierten ahora, acabarán pagando el precio dentro de 10 años

Entre 2018 y 2028 habrá 4,6 millones de nuevos puestos de trabajo en fabricación sin cubrir solo en los Estados Unidos.

Así lo advierte un informe de Deloitte, en donde también se prevé que más de la mitad de los puestos de nueva creación del país, es decir 2,4 millones de empleos en total, quedarán vacíos.

Los principales motivos por los que esto sucederá serán:

- El aumento del nivel de habilidades requeridas para los puestos de trabajo de fabricación a medida que se vuelven más automatizados

- La pérdida de trabajadores experimentados de la generación de los baby boomers que abandonarán la fuerza laboral

- La percepción negativa de la industria manufacturera por parte de los estudiantes y de sus padres

Sucede que gran parte de la fuerza laboral en fabricación está envejeciendo y se espera que más de 2,6 millones de baby boomers empleados en la industria se jubilen en los próximos 10 años. Mientras que el resto de los empleos nuevos, esto es alrededor de dos millones, se generarán por crecimiento natural.

Si bien es buena noticia que a medida que se expanda la industria de fabricación especializada se necesiten más trabajadores para apoyar el desarrollo, el problema es que no hay suficientes trabajadores preparados para asumir estos nuevos empleos.

Esto no es algo nuevo. Según Technology Reviews, en 2015, se tardaba una media de 70 días en encontrar a un profesional adecuado para un puesto de fabricación especializada. Y este promedio de tiempo está aumentando: ahora hace falta una media de 93 días para cubrir estos puestos.

Cómo cerrar la brecha

Te puede interesar Adiós a los "cheques voladores": con esta nueva aplicación vas a evitar a los morosos e incobrables

A corto plazo, los autores describen tres posibles soluciones ante la escasez de potenciales empleados:

- Aumentar los salarios para atraer a más trabajadores, aunque aumentarlos demasiado podría poner más puestos en riesgo por la automatización a largo plazo

- Externalizar algunas tareas

- Permitir una mayor flexibilidad en los requisitos de contratación, buscar potencial en lugar de los años de experiencia

A largo plazo, el informe recomienda a las empresas explorar distintas estrategias:

- Encontrar formas de continuar aprovechando el conocimiento de los trabajadores jubilados, contratándoles para proyectos a corto plazo después de que se hayan ido y manteniéndolos accesibles para responder preguntas

- Utilizar la automatización para completar más tareas en fábricas

- Explorar nuevos modelos de búsqueda de talento, como por ejemplo a través de las grandes plataformas

- Establecer alianzas con gobiernos, universidades y otras instituciones públicas

- Crear nuevas plataformas de formación digital para desarrollar y mantener al personal