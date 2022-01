Altas y bajas, alegrías y decepciones: qué trajo en 2021 el ecosistema cripto

Este 2021 ha sido un año exitoso para la industria de criptomonedas. El espacio vio circular grandes flujos de capital que han permitido una consolidación

En este especial de Año Nuevo, DiarioBitcoin revisa algunas cifras que hablan del crecimiento que registró la industria de Bitcoin y las criptomonedas este 2021.

El volumen de comercio de activos digitales y otros productos de inversión criptográficos aumentó, al tiempo que los inversores, ahorristas, mineros y otros en el espacio percibieron ganancias sustanciales. El auge de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT) también dieron un salto hacia arriba, desarrollos que a su vez potenciaron a los exchanges descentralizados e impulsaron un mayor crecimiento para el mercado de las stablecoins.

Mercado de criptomonedas alcanzó una capitalización de casi u$s 3 billones

En medio de los aumentos de precio de Bitcoin (BTC), que este año conquistó un máximo de precio histórico cercano a los u$s 70.000, el mercado de monedas digitales también experimentó récords, viendo por primera vez en la historia una capitalización total global de casi 3 billones de dólares. De acuerdo con datos de CoinMarketCap, el mercado criptográfico tocó una cima de u$s 2,96 billones el 10 de noviembre, coincidiendo con la fecha de la marca de precio récord de BTC.

Evolución de la capitalización total global del mercado de monedas digitales en 2021 – Fuente: CoinMarketCap

Mineros de Bitcoin generaron ingresos de más de u$s 15 mil millones

Los mineros de Bitcoin se favorecieron del aumento de precios de la criptomoneda este año, para registrar ganancias históricas. Según The Block Research, los mineros de BTC obtuvieron más de 15.000 millones de dólares en el transcurso de 2021, lo cual representa un aumento interanual de 206%. De acuerdo con esos datos, los ingresos mineros estimados alcanzaron su punto máximo en marzo, cuando se recaudaron alrededor de u$s 1,75 mil millones, incluidos 167 millones de dólares en tarifas de transacción.

Mineros de Ether superaron a los de Bitcoin en términos de ingresos anuales

Los mineros de Ethereum (ETH) superaron los de los mineros de la criptomoneda insigne en más de u$s 3.000 millones este 2021. De acuerdo con The Block Research, los mineros de la segunda mayor moneda digital registraron ingresos superiores a los 18 mil millones de dólares a lo largo de este año. Según los datos, el mejor mes para los mineros fue mayo, cuando estos capitalizaron ganancias de u$s 2,4 mil millones, incluidas las tarifas de transacción de más de mil millones de dólares.

‘Hodlers’ agregaron 1.846 millones de bitcoins a sus balances

Los inversores de Bitcoin a largo plazo, denominados comúnmente como ‘hodlers’ dentro del criptoespacio, agregaron 1.846 millones de BTC a sus tenencias, lo que elevó su pila total a 13.33M BTC, de acuerdo con un informe de Glassnode Insights. La cifra representó un aumento del 16% durante 2021. Al mismo tiempo, los inversores a corto plazo disminuyeron sus tenencias en un 32%.

Número de direcciones con fondos ETH superó máximos históricos

El número de direcciones de Ethereum con fondos depositados (en ETH) alcanzó este año un máximos histórico. Un informe de Glassnode publicado a finales de diciembre reveló la existencia de al menos 71.364.788 direcciones de ETH cuyo balance no está en cero. La cifra fue un récord, ya que superó en casi unos 20 millones la cantidad registrada a finales de 2020.

Exchanges vieron más de u$s 14 billones en volumen de operaciones

Los intercambios de criptomonedas (CEX, por sus siglas en inglés) reportaron más de u$s 14 billones en volumen de operaciones en 2021, según The Block Research. La cifra representa un aumento masivo de casi 700% en comparación con los volúmenes de negociación del año pasado, que fueron cercanos a los u$s 1,8 billones.

De acuerdo con la investigación, Binance mantiene la posición dominante entre las plataformas de intercambio centralizadas. El mayor cripto-exchange del mundo facilitó el 67% de los volúmenes totales este año, es decir, más de u$s 9,5 billones.

DEX registraron más de 1 billón de dólares en volumen de operaciones

Por otro lado, los intercambios descentralizados (DEX), registraron un incremento aún mayor que sus homólogos centralizados, aunque sus volúmenes son considerablemente inferiores en comparación.

Según datos de The Block Research, los DEX reportaron más de u$s 1 billón en volúmenes de negociación en el año 2021, lo que representa un aumento del 858% en comparación con los volúmenes del año pasado. Entre todos los intercambios descentralizados, Uniswap, basado en la red Ethereum, domina el mercado con una participación de más del 70%.

DeFi se convirtió en un mercado de más de u$s 250 mil millones

Las finanzas descentralizadas (DeFi) superaron los 250.000 millones de dólares en total valor bloqueado (TVL), una métrica que mide la cantidad de fondos dispuestos como garantía en los diversos protocolos del espacio. En diciembre, DeFi marcó un récord histórico al registrar u$s 261 mil millones en TVL, según datos de DeFiLlama. La cifra representa un crecimiento de 1.640% en el último año.

Crecimiento histórico de TVL en DeFi – Fuente: DeFiLlama

Suministro de stablecoins aumentó un 388%

El auge de las plataformas DeFi también favoreció al mercado de monedas estables, que experimentó un crecimiento vertiginoso en 2021. La oferta de stablecoins respaldadas en dólares estadounidenses aumentó un 388%, según datos compilados por The Block Research.

Como tal, el suministro agregado de stablecoins vinculadas al dólar aumentó de u$s 29 mil millones para principios de 2021, a u$s 150 mil millones para fines de año. Ese crecimiento benefició a una gran cantidad de monedas estables, incluidas Tether (USDT) y USD Coin (USDC), que es administrada por un consorcio que incluye a Circle y a Coinbase.

Volumen de operaciones de opciones de Bitcoin y Ether creció 443%

El volumen de operaciones combinado de las opciones de Bitcoin y Ether aumentó un 443% en 2021, según The Block Research. En concreto, el volumen combinado para este tipo de instrumento del mercado de derivados de BTC y ETH superó los u$s 387 mil millones este año. El año pasado, las opciones de ambas monedas registraron un volumen de operaciones combinado de más de 71 mil millones de dólares.

Volumen comercial de futuros de Bitcoin y Ether superó los u$s 32 billones

El mercado de futuros de las dos principales criptomonedas también aumentó este año. El volumen de operaciones combinado de futuros de BTC y ETH aumentó más de u$s 32 billones en 2021, según The Block Research. Esa cifra, basada en datos al 27 de diciembre, representa un aumento del 338% en comparación con los volúmenes de negociación de más de u$s 7 billones de 2020.

El crecimiento en el volumen comercial de futuros de monedas digitales visto este año coincide con la aprobación de los primeros fondos cotizados en bolsa (ETF) de futuros de Bitcoin en los Estados Unidos. El lanzamiento del primer ETF de su tipo en la bolsa de Nueva York marcó un hito en octubre de este año.

Custodios institucionales recaudaron más de u$s 3 mil millones

En medio de una creciente tendencia de adopción institucional, las empresas de custodia de criptomonedas que se especializan en atender a inversores institucionales, experimentaron un aumento significativo en términos de financiamiento. De acuerdo con The Block Research, dichas firmas recaudaron más de u$s 3 mil millones este año, y la tasa de inversiones fue más de tres veces mayor que en 2020.

Compañías recaudaron más de u$s 25 mil millones en fondos de riesgo

En general, 2021 representó un año exitoso en términos de recaudación y acuerdos estratégicos para las empresas del sector. Los datos de The Block Research revelaron que este año se produjeron más de 1.700 acuerdos de capital de riesgo centrados en el espacio cripto, generando financiación para startups, proyectos y protocolos por valor de u$s 25.000 millones.

En comparación con 2020, las nuevas cifras representan un aumento del 126% interanual en el número de acuerdos, así como un aumento del 719% año tras año en la financiación total para la industria de monedas digitales.

Industria vio cerca de 200 fusiones y adquisiciones

En la misma línea de ideas, The Block Research encontró que los acuerdos de fusiones y adquisiciones dentro de la industria también se dispararon este año, registrando volúmenes récord de aproximadamente u$s 6,1 mil millones. El sector vio más de 197 adquisiciones a lo largo de 2021, lo que representó un crecimiento de casi 130% en comparación con el año anterior.

El fenómeno estuvo impulsado por empresas cripto-nativas, de finanzas y de tecnología. Por ejemplo, la empresa de tarjetas de crédito Mastercard adquirió la firma de investigación cripto CipherTrace en septiembre; y la popular aplicación de corretaje, Robinhood, realizó su primera adquisición de una empresa del sector en diciembre, cuando compró la plataforma Cove Markets.

Comercio de NFT superó los u$s 13 mil millones

El volumen comercial de los tokens no fungibles (NFT) aumentó cerca de 43.000% este año en relación con el 2020, superando los 13.000 millones de dólares estadounidenses, según datos de The Block Research. El crecimiento surgió en medio de una explosión del mercado de los NFT, un espacio que se volvió tendencia y vio a marcas de la talla de Gucci, Adidas, Pepsi, Instagram, entre otras, explorar el sector.

Principales colecciones de NFT por volumen de ventas en dólares – Fuente: DappRadar

OpenSea se posicionó como la plataforma líder para el comercio de coleccionables con el 88% del total del volumen. Mientras tanto, las dos mayores casas de subastas, Christie’s y Sotheby’s vieron este año ganancias de u$s 150 millones y u$s 100 millones por la venta de NFT, respectivamente.