Atención inversores: estas son las cripto que expertos recomiendan tener para ganar en 2022

Especialistas en estos activos digitales analizan diferentes candidatos a destacarse en 2022 y consolidarse entre las más valoradas

Las criptomonedas se destacaron en 2021 como una de las inversiones más redituables para los usuarios argentinos y como un instrumento para dolarizar, de manera digital, sus pesos.

Y si bien diciembre fue un periodo marcado por la volatilidad, donde muchas de ellas sufrieron importantes vaivenes en sus cotizaciones, hay un grupo de proyectos que ya cuentan con una trayectoria y son apuntados por los especialistas para consolidarse en 2022.

Operar con Bitcoin (BTC), la moneda creada por Satoshi Nakamoto, es la recomendación más común de los expertos para quienes den sus primeros pasos en el ecosistema de activos digitales.

Luego, en una segunda etapa, están quienes apuestan por diversificar. Algunos lo hacen empujados por la curiosidad, otros porque piensan que el valor de BTC es alto. Aquí es cuando entran a la cancha Ethereum (ETH), Polkadot (DOT), o las "stablecoin", que dejan de lado la volatilidad para atar su precio a una moneda como el dólar y hasta sirven para pedir un préstamo en pesos a tasa 0%.

Y cuando el usuario con tolerancia al riesgo se siente seguro, domina las operaciones básicas del mundo de las criptomonedas y cree que posee la suficiente experiencia operando con estos activos, da un nuevo salto: explorar opciones que se adecuen a su perfil y a sus gustos.

Aquí es donde entran a jugar opciones que están en el centro de atención por sus altos rendimientos. A continuación te contamos las candidatas de los expertos para 2022:

Solana, el "caballo del comisario"

El banco de inversión Goldman Sachs ubica a Solana (SOL) como "uno de las competidoras de ethereum" y subraya que la red "tiene la cadena de bloques pública más rápida".

En la misma sintonía que la entidad se ubica la plataforma CoinMarketCap, que agrega que este proyecto es reconocido en el ambiente "debido a los tiempos de procesamiento increíblemente cortos que ofrece".

Por tal motivo, Federico Goldberg, CEO de Tienda Dólar, subraya a este medio -como puntos fuertes de esta criptomoneda-, a la velocidad en las transacciones y el bajo costo: "Estas características llevan a Solana a estar en auge. De la misma forma está ocurriendo con algunas L2 de Ethereum, como Polygon".

Por su parte, Camilo Rodríguez, trader y docente de cracademia.com y UTN BA, en diálogo con iProUP, suma que el "boom" de SOL se refleja en el mercado de los token no fungibles (NFT).

"Hoy los costos de transacción en la red de Ethereum se fueron para arriba. Están muy altos. Por eso mucha gente migró a Solana", destaca el especialista, y agrega que como el mercado de los NFT "se encuentra muy fuerte, en SOL se está registrando un incremento muy grande de estas transacciones".

Para quienes quieran apostar por Solana a largo plazo, desde Digital Coin Price prevén que en 2022 se ubicará en un valor cercano a u$s252 y desde Crypto Currency Price Prediction la sitúan en los u$s480. Este análisis técnico fue realizado con un software con funciones matemáticas complejas basado en los datos históricos para predecir su valor futuro.

Solana es para los expertos "una de las competidoras de ethereum"

Terra (LUNA), la favorita de muchos especialistas

El token LUNA inició el año en u$s0.64 y en diciembre ya se ubica en la órbita de los u$s98.

Los expertos destacan dos protocolos que funcionan en ella. Federico Goldberg explica a iProUP los detalles de cada uno:

"Anchor Protocol, donde la stablecoin UST de Terra rinde casi 20%. Suele estar casi fija, moviéndose en valores superiores al 19% y por debajo del 20%", aclara el CEO de Tienda Dólar

"Terra es por demás atractiva para los usuarios. Muchos aún no lo pueden creer", remarca en diálogo con este medio "Maje", fundador de la comunidad cripto "All In Cripto", en relación al rendimiento que brinda la herramienta.

Al respecto, Camilo Rodríguez agrega que este "Terra dólar" (tal como se lo conoce a UST) cada día es más utilizado por los usuarios de criptomonedas.

El especialista en criptomonedas y usuario de Terra Ulises Cavenaghi, se suma a este punto y destaca que como el objetivo de este proyecto es consolidarse como la blockchain del futuro, diseñó a su stablecoin UST, "que demanda quema (salida de circulación) de LUNA para su creación, lo cual puede conducir a la apreciación de este token volátil".

Por tal motivo, destaca, a futuro Terra podría albergar el procesamiento de pagos de gigantes del ecommerce, como Amazon o Ebay y hasta del comercio electrónico a nivel local. "Además, ya existen casos de uso de Terra en la vida real. Y como tiene la premisa de incrementar su adopción por los usuarios ‘de a pie’, maneja una interfaz fácil y clara", agrega Cavenaghi.

Es importante recalcar que Terra está montada sobre la red Cosmos (ATOM), proyecto centrado en brindar una infraestructura capaz de unir a varias blockchain independientes y hacerlas interoperables entre ellas. "Le queda mucho recorrido y su potencial de ganancia es alto. Es más viable duplicar la ganancia con Luna que con BTC", remarca el experto.

¿Qué ocurre con Tezos?

Tezos es una blockchain que opera desde 2018 y está destinada –según apuntan los especialistas- a convertirse en la primera plataforma descentralizada que se autocorrige y evoluciona hacia el código fuente. Esta característica le permite crear contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas.

Además recibió un voto de confianza de los bancos europeos Crypto Finance Group, InCore Bank e Inacta, que anunciaron que usarían el estándar DAR-1 de Tezos para emitir sus tokens nativos.

En cuanto a su moneda, XZT, inició el 2021 a u$s2.08, pero algunos traders la ubican en la franja que va de los u$s10 a u$s12 en enero.

"Esta opción es muy bien vista. Entre sus puntos fuertes se destaca que es un modelo de gobernanza abierto que brinda un fuerte poder en la toma de decisiones a los usuarios. Los developers (desarrolladores) siguen muy de cerca las decisiones de quienes la usan", destaca Rodríguez, y agrega que esta característica la transforma en una alternativa capaz de incorporar cambios muy veloces.

La blockchain de Tezos permite crear contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas.

Token atado a ETH 2.0

Rocket Pool (RPL) se basa en el poder de los contratos inteligentes para dar forma a una red autorreguladora y descentralizada, disponible para los usuarios con cualquier cantidad de Ether para ganar intereses en sus depósitos. Esta red se compone de 3 elementos principales:

Contratos inteligentes

Nodos inteligentes

Minipools

Este triunvirato, integrado entre sí, proporciona un nuevo tipo de red capaz de escalar automáticamente, equilibrar la carga y autocontrolarse a través de múltiples proveedores de alojamiento en la nube. Goldberg la apunta entre las alternativas a tener en el radar por a su potencial

"En particular, estoy siempre muy pendiente de lo que sería el ETH 2.0. Hay proyectos que ya están iniciando los stakings: RPL es uno que aún tiene una baja capitalización. Lido también está creciendo mucho en ese sentido", apunta.

RPL inició el año en u$s2.2 y escaló hasta superar la barrera de los u$s30 a mediados de septiembre.

Apostar por el Financial Gaming

AXS, el token del videojuego Axie Infinity. En enero se encontraba en u$s0.57 y se disparó a más de u$s77 en el inicio de septiembre. Este incrementó acompañó del valor de la moneda del título emergente basado en Ethereum y la suba de usuarios diarios activos: más de un millón, según cifras publicadas por el desarrollador Sky Mavis.

"El financial gaming es un área nueva, en la cual su potencial radica en incentivar a los usuarios a cumplir metas en videojuegos que corren sobre la red. Cada batalla, cada lucha, todo queda registrado en la blockchain", explica a este medio Rodríguez, quien a su vez remarca que si bien los incentivos son fuertes, la masividad le demanda a estas plataformas estructuras fuertes.

"Los P2E están creciendo mucho ya que permiten jugar y ganar plata. Yendo al tema de token como AXS, no deja de ser una forma de invertir en un proyecto", dice el SEO de Tienda Dólar. Por tal motivo, el especialista agrega que "si confiamos en que el juego seguirá creciendo en jugadores y en volumen, vale la pena invertir. Pero como siempre, lo importante es diversificar".

Nahuel Burbach, Community Lead de Pool Together para Latinoamérica, agrega a los comentarios realizados por los especialistas que si bien hay alternativas interesantes como las mencionadas en la nota, la prueba de fuego para este tipo de redes se da cuando empiezan a ganar tráfico.

"Ya vimos esto en el caso de BSC, que al momento de tener que demostrar si ofrecía realmente una alternativa viable, denotó no ser más que una red con pequeñas modificaciones pero con los mismos problemas de fondo que tiene Ethereum actualmente, mientras espera el lanzamiento de ETH 2.0", detalla.

Por ello, al momento de buscar una alternativa para invertir en el mundo de las criptomonedas, es clave estudiar su capitalización de mercado e informarse acerca del proyecto –con el White Paper y experiencias de los usuarios- para definir si la opción se adecúa al perfil y necesidades antes de ingresar.