Buenos Aires será la sede del evento más importante de NFT de la región: conocé los detalles

Se trata del NFT Latin America Forum, organizado por la consultora CRYPTOCITY y que se desarrollará el 14 de diciembre. Los detalles, a continuación

Buenos Aires fue escogida para ser la sede el próximo NFT Latin America Forum, organizado por la consultora CRYPTOCITY, evento que se desarrollará el 14 de diciembre en la Cúpula del histórico Edificio Bencich.

Durante la jornada especial, una de las más prestigiosas de la región, se presentarán los proyectos más prometedores de América Latina para el segmento de los Tokens no fungibles.

En este encuentro participarán expositores como Lucas Fernández, hijo del reconocido diseñador Benito Fernández, del cual se espera el anuncio de la incorporación de la marca al mercado NFT, y Juan Sartor, diseñador e influencer que se popularizó por ser participante y jurado del reality "Corte y Confección" y se encuentra próximo a lanzar su propia colección de NFT.

También participarán expertos de la rama Gaming y de la banca y fintech. Los tickets costarán 10.000 pesos. Para más información visitar este sitio web.

NFT es la "palabra del año": cuánto creció, qué es y por qué es tan buscada

El prestigioso diccionario británico Collins anunció que ha escogido la palabra "NFT", acrónimo de token no fungible, como "palabra del año" de 2021 y reveló que su uso en comparación con 2020 creció 11.000%.

Alex Beecroft, quien forma parte del equipo de Collins, confesó en diálogo con la BBC que es algo "inusual" que una abreviatura se vuelva tan popular.

Pero NFT se trata de un término que llevamos oyendo constantemente en los últimos 12 meses, tanto en las noticias como en las redes sociales, destacan desde la publicación.

NFT es un término que llevamos oyendo constantemente en los últimos 12 meses

Qué es un NFT

Desde una entrada en un blog de la web oficial del diccionario se define el término como "un certificado único digital, registrado en un sistema de transacción segura ("blockchain") que se emplea para registrar la propiedad de un activo, como una obra de arte o algo coleccionable".

A la par del boom de las criptomonedas, los tokens no fungibles hoy están en boca de todos por los millones de dólares que movilizan.

No fueron concebidos como monedas (como el caso de Bitcoin o Ether). Por eso son "no fungibles", es decir, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes, o un video

Los NFT transforman el trabajo digital en una obra de arte, fácilmente de comercializar el mundo cripto. Por ello, artistas, músicos e influencers se están volcando a ellos como una forma de lograr que los inversores apuesten a sus proyectos.

Ignacio Giménez, especialista de Lemon Cash, señala a iProUP que son la última tendencia en el ecosistema cripto y los describe como un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

Por su parte, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, puntualiza a iProUP que es una nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo".

Emiliano Limia, experto de Buenbit, define a iProUP que "la idea de fungibilidad refiere a que una cosa puede ser replicada, tiene exactamente el mismo valor y la podemos intercambiar. Pero un non-fungible token es totalmente distinto: cada uno tiene características únicas y representa algo diferente".

"Es opuesto al caso de Bitcoin, en el que cada token es igual al otro y valen lo mismo –aporta a iProUP Manuel Beaudroit, CEO de la billetera virtual Belo–, los NTF no pueden ser divididos".