Hackers roban u$s200 millones al exchange Bitmart: increíble apoyo de la comunidad para superarlo

La comunidad de la criptomoneda del perrito meme, Shiba Inu, y el exchange Huobi se unen para ayudar a BitMart a superar el hackeo que ocurrió el fin de semana, en el que un grupo de ciberdelincuentes se llevó casi u$s200 millones en 20 tokens diferentes.

Tras sufrir el histórico hackeo, el exchange Bitmart recibió el apoyo de la comunidad Shiba Inu (SHIB) y Huobi Global para ayudar a fortalecer la seguridad y rastrear los activos robados.

BitMart se convirtió en víctima de un robo de Ethereum (ETH) y Binance Smart Chain (BSC) con el que los ciberdelincuentes se pudieron llevar más de u$s 196 millones, aproximadamente u$s100 millones a través de la red Ethernet y alrededor de u$s 96 millones a través de la cadena de bloques BSC.

Luego que Sheldon Xia, CEO de BitMart, confirmó el hackeo, Huobi anunció que ayudaría al exchange a rastrear los activos robados.

En diálogo con medios especializados, Jeff Mei, director de estrategia global de Huobi, sugirió que la transparencia y las respuestas rápidas son importantes al lidiar con tales ataques:

"Los exchanges deben alertar a sus usuarios, otros intercambios y las autoridades policiales lo antes posible y ser transparentes sobre lo que están haciendo para manejar el ataque y la pérdida de fondos de los usuarios".

Mei también enfatizó que los usuarios no deben agrupar todos sus activos en una sola plataforma o una sola billetera.

Aconsejó a los usuarios que investiguen de cerca las medidas de seguridad de una plataforma antes de invertir y que notifiquen de inmediato al personal del intercambio relevante si tienen conocimiento de cualquier incidente de seguridad potencial.

El exchange anunció en Twitter que el CEO Sheldon Xia hará un encuentro con la comunidad para explicar la situación:

"Nuestro CEO @sheldonbitmart llevará a cabo un AMA a las 8 p.m. EST el 6 de diciembre en Telegram para compartir más información sobre la violación de seguridad, el acuerdo de compensación y cómo planeamos reanudar la operación. Nos esforzaremos por mantener la transparencia y su apoyo a BitMart es muy apreciado".

Our CEO @sheldonbitmart will conduct an AMA at 8PM EST Dec 6 on Telegram to share more info regarding the security breach, compensation arrangement, and how we plan to resume operation. We will strive to maintain transparency and your support to BitMart is highly appreciated. pic.twitter.com/83Q43W9aXf — BitMart.Exchange (@BitMartExchange) December 6, 2021