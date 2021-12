Inversiones cripto en el exterior: cómo te puede impactar lo que va a hacer el IRS en Estados Unidos

La nueva ley de la entidad gubernamental redefine "dinero en efectivo" para incluir "cualquier representación digital de valor", incluidas las cripto

La Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleos (H.R. 3684) pone a las criptomonedas en el punto de mira, donde el Congreso y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) esperan recoger enormes cantidades de dinero en concepto de impuestos. Se prevé que este régimen de declaración genere la asombrosa cifra de u$s 28.000 millones en los próximos diez años. Ninguna otra disposición de esta enorme ley federal recientemente promulgada se supone que produzca dólares de impuestos que se acerquen. Si no crees que eso significa que el IRS viene a por tu criptomonedas a lo grande y que el Congreso se está esforzando por facilitarlo, piénsalo de nuevo.

La comunidad de criptomonedas se indignó cuando se propuso la medida por primera vez y trató de oponerse con fuerza. Ese esfuerzo se tradujo en algunas reducciones, pero las disposiciones se promulgaron de todos modos. Algunas personas siguen hablando de un esfuerzo de derogación, pero eso podría resultar difícil de vender cuando están en juego u$s 28.000 millones que la administración Biden podría necesitar. Tal y como se promulgó, el formulario 1099 y otras normas de información no entran en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023. Aún así, ya que los informes del Formulario 1099 se hacen en enero para el año anterior. Eso significa que 2023 será un gran año fiscal.

Y con el año 2022 a la vuelta de la esquina y las declaraciones de impuestos de 2021 que vencen poco después, es un buen momento para poner en orden sus asuntos fiscales. Las nuevas preguntas clave son si usted es un corredor, y quién lo es. ¿Y cómo se aplicarán estas onerosas normas de información? Con posibles sanciones civiles e incluso penales, puede apostar que la mayoría de los exchanges, y otros que puedan tener dudas sobre si son corredores sujetos a la nueva ley, resolverán cualquier duda a favor de la declaración. Sorprendentemente, lo que constituye exactamente estar involucrado en un comercio o negocio puede ser una pregunta abierta también.

El IRS sigue diciendo que mucha gente no está informando de sus criptomonedas, pero un mayor número de informes significa inevitablemente mucho más cumplimiento, por valor de u$s 28.000 millones. La definición de un bróker bajo la sección 6045 del código de impuestos ahora incluye:

"Cualquier persona que (a cambio de una contraprestación) se encarga de prestar regularmente cualquier servicio que efectúe transferencias de activos digitales en nombre de otra persona".

Los activos digitales se definen como "cualquier representación digital de valor que se registre en un libro mayor distribuido con seguridad criptográfica o en cualquier tecnología similar, según especifique el Secretario [del Tesoro]". Los activos digitales son ahora valores especificados que están sujetos a declaración en el formulario 1099-B del IRS. Es el mismo formulario que utilizan los corredores de bolsa para informar de las ventas de acciones si se vende alguna acción de Amazon o de otro tipo, indicó Cointelegraph.

Con las nuevas medidas implementadas se cambia el panorama de impuestos cripto

La nueva ley otorga al Departamento del Tesoro y al IRS la capacidad de redactar reglamentos sobre estas nuevas normas. Hay reglas de bróker a bróker y otras.

Declaración de más de u$s 10.000 en criptomonedas

El informe del bróker en el formulario 1099-B palidece en comparación con los nuevos requisitos del formulario de informe de efectivo con su asombrosa responsabilidad penal. En 2014, el IRS anunció que trataría el cripto como propiedad, no como dinero. Las repercusiones de esa norma en tus impuestos son enormes. Esa es la razón por la que casi cada transferencia o comercio sucesivo de cripto (incluso por otra cripto) desencadena más impuestos. Sin embargo, irónicamente, el Congreso y el IRS están tomando una página de la información sobre el efectivo.

Durante décadas, las transacciones de más de u$s 10.000 en efectivo han generado el requisito de que cualquier negocio presente un formulario 8300 del IRS en un plazo de 15 días, para informar de la transacción en efectivo al IRS. Si compras un coche con más de u$s 10.000 en efectivo, el concesionario tiene que informarte. Si vas al banco y saca tus u$s 10.001 en efectivo, el banco está obligado a informar a Hacienda. Si paga a un asesor con más de u$s 10.000 en efectivo, el asesor tiene que informarle a Hacienda.

Si hace retiros o pagos sucesivos más pequeños para evitar el informe de efectivo, eso es "estructurar" sus transacciones para evadir las reglas, y es en sí mismo un delito federal. Mucha gente ha sido sorprendida por esta norma, tratando de encubrir algunos pagos embarazosos pero legales, y ha cometido involuntariamente un delito, ha sido condenada por un delito grave, multada y luego encarcelada hasta cinco años. Ya sea por estructuración o por ignorar las normas, no hay que andarse con chiquitas con estas normas de información sobre el efectivo.

El banco, el comerciante o la persona en cuestión deben rellenar el nombre completo de la persona, su fecha de nacimiento, su dirección, su número de la Seguridad Social y su ocupación. Y ahora, el Congreso y Hacienda exigen este formulario también para las criptomonedas. En su versión modificada, la nueva ley redefine "dinero en efectivo" para incluir "cualquier representación digital de valor" que implique una tecnología de libro mayor distribuido, como blockchain. En un sistema anónimo, ¿funcionará esto?

A partir del 1 de enero de 2024, una transacción de criptomonedas puede desencadenar la presentación del Formulario 8300 cuando cualquier "persona" (incluyendo un individuo, empresa, corporación, sociedad, asociación, fideicomiso o patrimonio) recibe activos digitales en el curso de un comercio o negocio con un valor superior a u$s 10.000. La valoración se realiza el día de la recepción, y como en todo lo relacionado con las criptomonedas, la valoración importa mucho. Una vez más, estructurar las transacciones en recibos más pequeños para evitar informar es un delito. Y puesto que los recibos deben ser agregados si están relacionados en una serie de transacciones conectadas, prácticamente cualquier recibo de activos digitales es potencialmente declarable, independientemente del valor en dólares.

La ley de infraestructura de Biden, más otras que la acompañan, tienen impacto en el ecosistema cripto

Por supuesto, el interés de Hacienda por las criptomonedas no es nada nuevo. Todo el mundo ya está obligado a declarar las ganancias de las criptomonedas a Hacienda. Incluso hay una pregunta "¿Tiene criptomonedas?" en cada formulario 1040 del IRS o declaración de la renta individual ahora. A menudo se compara con la pregunta "¿tiene usted una cuenta bancaria en el extranjero?" que aparece en el Anexo B, y que ha dado lugar a muchas condenas penales para el IRS, y grandes sanciones civiles.

Los nuevos requisitos son amplios. Y aunque hay un periodo de gracia hasta el 31 de diciembre de 2023, serán necesarios muchos cambios para que sean adecuados y aplicables. La nueva ley obliga a que el receptor de más de u$s 10.000 en criptomonedas que tenga una actividad comercial deba recopilar, verificar y notificar la información de identificación personal del remitente en un plazo de 15 días. Si no lo hace, puede enfrentarse a multas e incluso a responsabilidad penal.

Decir que eres un inversor y no estás en el negocio puede parecer atractivo si tienes argumentos sólidos en ese sentido. Sin embargo, hay un enorme cuerpo de legislación fiscal sobre ese tema, con algunas normas discernibles, y lo que está en juego es grande. ¿Será fácil todo esto en lo que suele ser un sistema anónimo entre iguales? Probablemente no, pero es probable que haya miedo a las nuevas normas y que se presente un cierto grado de solicitud para prevenir antes que lamentar.