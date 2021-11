Black Friday: conocé las mejores ofertas para aprovechar al máximo el evento y no perderte nada

Promociones, ofertas y consejos para que llegues al Black Friday preparado para las mejores promociones. Todos los detalles a continuación

Descuentos del 40%, ofertas para las vacaciones de verano que ya se vienen, y la posibilidad para comprar en cuotas sin interés son algunas de las opciones del Black Friday, que se celebra mañana viernes, entre otras muchas promociones que continuarán hasta principios de diciembre.

Una de las compañías de criptomonedas que va participará es SatoshiTango, que se prepara para la fecha con una campaña especial denominada: "Se viene el Black FriDai en SatoshiTango" y en el marco del eday, sortean 100 Dai para compartir con un amigo".

"La propuesta es simple, likear un foto en IG y seguir a SatoshiTango y comentar etiquetando al amigo elegido para compartir el premio", explican desde SatoshiTango.

Otra de las empresas que está participando es Buenbit, que ofrece reintegros con su tarjeta prepaga Mastercard y que con la Campaña BuenFriday ofrecerá un cashback del 4% en criptomonedas desde el viernes 26 hasta el 30 de noviembre, y a partir del 1 de diciembre volverá a ser del 2%. Este reintegro en cripto es válido para cualquier consumo con la tarjeta.

Se viene el black friday

Bancos que se suman

Por otra parte, BBVA participará con promociones para sus clientes que tengan tarjeta de créditos en la entidad.

Las promociones con Frávega serán del 25 al 28 de diciembre y tendrán 9 cuotas sin interés en productos seleccionados; en FarmaOnline del 27 al 29 de noviembre y se aplicará un 10% de descuento acumulable con los de la web y 12 cuotas sin interés.

También, tendrán promociones en Dexter en 9 cuotas sin interés, Shop BBVA del 26 al 28 de noviembre, 60% de reintegro y 3 cuotas - Tope $4000 para clientes exclusivos Máster y en Tienda Mía serán 6 cuotas sin interés.

Otro de los bancos que va a participar es Santander, el Banco otorgará ahorros exclusivos para sus clientes suscriptos a Sorpresa y Women.

Con Sorpresa Santander accederán el 24 y 25 de noviembre a un 35% en Rex y 25/26 de noviembre a un 3O% en Paruolo.

Ambos beneficios son sin tope de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés. Los clientes adheridos a Women disfrutarán 26 y 27 de hasta un 30% de ahorro en Indumentaria, Belleza y Deportes: las marcas participantes serán Lazaro, Indiastyle, Arredo, Kiehls, Open Sport y Trip.

Para los que buscan beneficios en Viajes encontrarán del 22 al 28 de noviembre en Despegar promociones exclusivas pagando con Tarjetas Santander de crédito: 6 cuotas sin interés en alojamientos, autos y asistencias internacionales, 3 cuotas sin interés en paquetes en América. De viernes a domingo se adiciona el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés en Parques de Disney.

Estas promociones estarán publicadas en distintos banners y espacios de la página, también en el checkout mientras que en turismo local, seguimos con Ahora 6 como todo el mercado.

También, con Mercado Libre a partir del 25 de Noviembre de 2021 habrá 10 cuotas sin interés en publicaciones seleccionadas premium de todas las categorías.

Empresas que se suman al Black Friday, uno de los últimos eventos de ventas online de 2021

Otra de las entidades que van a estar participando es Banco Macro que está lanzando un especial de compras on-line.

En Tiendamia, entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre, los clientes de Banco Macro con tarjetas de créditos Visa y Mastercard podrán abonar sus compras en hasta 9 cuotas sin interés.

Con Macro Selecta el beneficio es de hasta 12 cuotas sin interés. Hay hasta un 90%de ahorro en productos seleccionados.

En Motorola y Claro, entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre es posible adquirir productos seleccionados para compras online en hasta 12 cuotas sin interés, tanto para clientes de cartera general como Macro Selecta.

Además, San Cristóbal Seguros ofrece promociones exclusivas para el Black Friday que se desarrollará el 26 de noviembre ofrece descuentos del 25% para nuevos clientes en seguro de auto y en seguros de hogar (que incluye seguro de bicicleta).

Tiempo libre

A su vez, Ualá ofrecerá beneficios en Flybondi con un 20 % de descuento. Sin tope de reintegro. En Frávega, el 20% de descuento será entre el 25 y 26 de este mes.

Además, con Open Sports y Trip Store van a tener el 20% de descuento con tope de $2.000 por transacción desde el 26 al 27 de este mes.

Otra de las promociones es con Farmacity y Get the look que van a estar ofreciendo un 25% de descuento con tope de $700 del 25 noviembre al 2 de diciembre.

Y también habrá ofertas con Whirlpool, Banghó y Compra Gamer con descuentos del 20% de descuento.

También, en Calm, un 10% de descuento acumulable. Sin tope de reintegro del 23 del 11 al 30 de este mes, Crehana con el 10% de descuento acumulable. Sin tope de reintegro del 26 al 28 de este mes.

Y para realizar cursos también van a estar participando Coderhouse con el 20% de descuento acumulable del 23 al 2 de dicembre y en Open English ofreciendo cursos 2x1 en cursos del 25 al 28 de noviembre.

El grupo dueño de Almundo, Avantrip y Biblos, impulsa una nueva edición del Black Week: una semana de descuentos que se extiende hasta el domingo 28 de noviembre, disponible en todos los canales de venta: telefónica, online o en las más de 100 sucursales de Almundo en todo el país.

Durante esta semana, los viajeros podrán encontrar en Almundo y Avantrip descuentos y beneficios exclusivos: hoteles con alojamiento gratis para niños, cenas de regalo, excursiones y traslados de regalo, entre otros.

Es una gran oportunidad para quienes aún no definieron vacaciones 2022, y principalmente para quienes quieran viajar por Argentina, hoteles y alquiler de autos.

También Booking.com va a estar ofreciendo ofertas que se van a poder reservar durante dos semanas, entre el 18 de noviembre y el 1 de diciembre, y se van a poder usar para viajar hasta el 30 de junio de 2022.

Compras en línea más baratas

Tiendamia, el Marketplace que agrupa las compras de Amazon, eBay, Walmart o Macy’s de Estados Unidos, sobre las ofertas del Black Friday, que llegarán hasta el 90% off.

Entre las ofertas destacadas se encuentra el Apple iPhone 8 que se conseguirá desde AR$ 60.000 (precio final), o sea 6 cuotas de aprox. AR$ 10.000. Fue la oferta más atractiva en el Cyber Monday de Argentina.

Para no perderse ninguna oferta: Black Friday se viene con todo y hay promociones para todos los gustos.

Y el usuario podrá recuperar} $12.000 de la percepción del 35% a cuenta de ganancias y bienes personales. O sea el precio final sería, entonces, alrededor de $48.000.

Además, se venden muchos de estos porrones Stanley que se encuentran 50% más baratos que en el mercado local.

El precio final son $6.000 (o 6 cuotas de $1.000) y mantiene muchísimo el frío. El usuario podrá recuperar $1.260 de la percepción del 35% a cuenta de ganancias y bienes personales. El precio final sería, entonces, alrededor de $4.800.

Luego el Apple iPad Mini 2021, el nuevo modelo, se conseguirá desde $117.000 (6 cuotas de aprox $19.000), mientras que en el mercado local está en $200.000.

En Tiendamia se encuentra 42% más barato. Y además el usuario recupera $23.000 de la percepción del 35% a cuenta de ganancias y bienes personales. El precio final sería, entonces, alrededor de $94.000. También, el famoso Termo Stanley se conseguirá desde $6.000 (o 6 cuotas de $1.000).

Por último, Avenida+, comparte las promociones de las tiendas de avenida+ que participan de este Black Friday. Por ejemplo, Paseo Libertad Online cuenta con hasta 50% de descuentos en la categoría Tecno hasta el 30 de noviembre.

Asimismo, Tienda BNA el viernes 26 de noviembre se realizará la "Acción Promocional BACK FRIDAY", que consiste en hasta 12 cuotas sin interés solo para productos nacionales con 30% a 50% o más de descuento.

Además, el 29 y 30 de noviembre se llevará a cabo la "Promo Bodegas", que también se aplica solo para productos nacionales y vinos de hasta $2.000 la unidad con hasta 1, 3 y 6 cuotas sin interés.

Y Tienda Ciudad tendrá hasta 50% de descuentos y envíos gratis en Tecno, Electro y Hogar y con 6 y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Además, el 29 y 30/11 se llevará a cabo la "Promo Bodegas", que también se aplica solo para productos NACIONALES (Excluyente) y vinos de hasta $2.000 la unidad con hasta 1, 3 y 6 cuotas sin interés.

Tienda Columbia: hasta 50% de descuentos y envío gratis en productos seleccionados de Tecno. También hay descuentos en Electro y Hogar principalmente, más allá de que el resto de categorías cuentan con ofertas que participan en el Black Friday.

Y para aquellos que desean crear su página web o tienda online, pueden aprovechar el 15% OFF en SitioSimple, el constructor de DonWeb que permite diseñar un sitio web de forma rápida, sencilla y profesional.Los hosting se pueden conseguir con hasta un 33% OFF, mientras que el Cloud Servers está con un 25% de rebaja (un servidor ideal para quienes necesitan mayores recursos y capacidad escalable).