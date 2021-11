Sorpresa cripto: usuario invierte en memecoin y gana en meses lo suficiente como para retirarse

Los fondos le permitieron dejar su trabajo, para quedarse en casa cuidando de su hijo y participar en línea sobre proyectos relacionados con la memecoin

Un holder del token Shiba Inu que invirtió unos cuanto miles de dólares en la memecoin en febrero vendió parte de sus tenencias para dedicarse a ser padre de familia.

Según una noticia del 4 de noviembre de Fortune, un gerente de almacén de supermercado de 35 años de edad, identificado sólo como Rob, invirtió u$s 8.000 en Shiba Inu (SHIB) cuando el precio era de aproximadamente u$s 0.0000001, lo que le permitió hacerse con de 800.000 millones de tokens. En mayo, cuando el precio del token subió considerablemente hasta alcanzar un máximo histórico de más de u$s 0.00035, Rob vendió una parte sus parte de sus tenencias para depositar u$s 500.000 en su cuenta bancaria.

El inversor en SHIB todavía tiene más de un millón de dólares en la criptomoneda tras la subida del precio del token en octubre. Los fondos le han permitido dejar de su trabajo, que pagaba u$s 68.000 anuales, para quedarse en casa cuidando de su hijo y participar en discusiones en línea sobre proyectos relacionados con SHIB. Tiene previsto hacer HODL con los tokens que le quedan.

Shiba Inu ha aumentado de forma exhorbitante en los últimos meses, convirtiendo a varios usuarios en millonarios

"Creemos firmemente que hay más cosas que conseguir con Shiba", dijo Rob. "Nunca venderé toda nuestra inversión".

El ahora ex gerente de almacén es parte de una nueva generación de usuarios de criptomonedas que logran el estatus de millonario e incluso multimillonario de la misma manera que muchos HODLers de Bitcoin (BTC) lo hicieron después de la carrera alcista de 2017. Al cierre de esta redacción, el precio de SHIB es de u$s 0.000058, habiendo ganado más de 5.799.999.900% desde octubre de 2020, indicó Cointelegraph.

Algunos usuarios que hicieron compras similares a la de Rob cuando el proyecto fue lanzado en agosto del año pasado son ahora multimillonarios y nuevas ballenas en el espacio de las criptomonedas. Sin embargo, si los poseedores liquidaran un número tan grande de tokens en el futuro podría provocar que el precio de SHIB se desplomara como lo hizo en mayo.

El token SHIB es actualmente la undécima criptomoneda por capitalización de mercado según CoinMarketCap, mientras que Dogecoin (DOGE) ocupa la novena posición. Para el momento de la publicación de esta historia la capitalización de mercado de SHIB es de aproximadamente u$s 32.600 millones con más de 549 billones de tokens en circulación.