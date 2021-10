Cuidado del planeta: anuncian la creación de una alianza Solar Internacional

El proyecto tiene como objetivo reunir a los principales países para instaurar el uso de paneles solares por eso se creo la Alianza Solar Internacional

Europa, EE.UU., Reino Unido, India y el Banco Mundial se reunieron esta semana de manera virtual para impulsar un proyecto de la Alianza Solar Internacional (ISA, por sus siglas en inglés) que busca invertir u$s1 billón en el desarrollo e implementación de la energía fotovoltáica en países en desarrollo.

"Estamos trabajando para movilizar u$s1 billón de inversión para un despliegue masivo de tecnologías de energía solar y para ampliar los mercados solares", confirmó Ajay Mathur, director general de la alianza.

Además, el directivo precisó que el proyecto "ayudaría a lograr tres objetivos diferentes pero interrelacionados":

Promover una transición energética limpia

Permitir el acceso a la energía y la seguridad energética

Ofrecer un nuevo motor económico para todos los países

Paneles solares, la mejor alternativa

La ISA se creó en 2015 impulsada por India con el objetivo de unir países, fundamentalmente tropicales, que tienen acceso a grandes cantidades de luz solar, pero pocos recursos para explotarla. A día de hoy la alianza está compuesta por 98 países repartidos a lo largo y ancho del globo.

"Cuando el Gobierno de la India puso en marcha la Alianza Solar Internacional, reconocimos el increíble papel que puede desempeñar la energía solar para descarbonizar las economías y sacar a las comunidades de la pobreza energética, dijo RK Singh, Ministro de Energía y de Energías Nuevas y Renovables de la India.

El ministro enfatizó: "Está claro que se necesita una inversión sustancialmente mayor para acelerar estos beneficios, y la alianza de hoy nos allanará el camino para conseguirlo. Con datos sólidos y recomendaciones políticas claras, podemos catalizar la inversión que necesitamos".

Argentina en la vanguardia

La tecnología fotovoltaica (paneles solares) creció fuertemente en la Argentina gracias al impulso del programa RenovAr durante el macrismo y la ley de Generación Distribuida, que permite a usuarios residenciales vender a la red su excedente y ahorrar en la boleta de luz.

Según los expertos, un sistema básico se compone de:

Paneles solares: transforman la radiación del sol en energía

Regulador de carga: administra la electricidad para su almacenado

Batería: guarda la energía para su disponibilidad constante, aun en horas en las que no hay sol

Inversor: transforma la corriente continua de la batería en alterna, que es la que se utiliza en el hogar

"Los paneles fotovoltaicos con conexión a red permiten autoconsumir parte de la energía que requiere el hogar, usando el resto de la energía de la red eléctrica y eventualmente inyectando los excedentes a esta última", explica a iProUP el ingeniero Ariel Mesch, experto en energías renovables.

De esta forma disminuye el consumo: toda necesidad de energía que el sistema no pueda obtener de la instalación fotovoltaica será provista por la red eléctrica.

Mesch resalta que "un sistema de este tipo para un hogar requiere una inversión de u$s2.500 más IVA".

Sin embargo, se pueden ampliar con acumulación en baterías, lo que le añaden al sistema la posibilidad de almacenar energía para eventuales cortes de suministro. Estos sistemas cuestan a partir de u$s5.000 más IVA. Todos los precios son a dólar oficial.

Y añade: "Las distribuidoras lo que hacen es vender energía y te colocan un medidor bidireccional. Te la compran un poquito más barata, a precio mayorista. Es el mejor esquema de todos".

"Para un sistema promedio, con baja dificultad de instalación, como es el caso de la mayoría de las casas particulares, podemos tomar precios de referencia entre dos y tres dólar por vatio (watt), teniendo en cuanta que un sistema para una familia tipo en una casa mediana requiere unos 3.000 vatios", indica a iProUP el ingeniero Maximiliano Miodowski, gerente de Ingeniería de EXO.

Lo que viene, el cuidado intensivo del medio ambiente

Este sistema se llama on grid, ya que está conectado a la red convencional. En cambio, si no se quiere vender electricidad a la compañía, el modelo se denomina off grid.

Para José Salgado, director de Solartec, lo más lógico para una casa es un sistema híbrido. "Los paneles generan la energía y mantienen el banco de baterías cargado. La vivienda consume de los paneles, luego de las baterías y finalmente de la red", completa.

En todos los casos, el esquema básico puede generar unos 3.000 kilowatts/día. Según indica la Secretaría de Energía, esto equivale a tener conectados durante un día:

Una heladera con freezer inverter (24 horas): 0,95 Kw/h

Un televisor LED de 40" (3 horas): 0,6 Kw/h

Un ventilador de pie (6 horas): 0,6 Kw/h

Dos cargadores de celular (2 horas): 0,25 Kwh

Dos luces LED de 9 (5 horas): 0,1 Kwh

"La cantidad de equipos dependen del consumo simultaneo y la capacidad del inversor: a uno 3.000 W se podría conectar una heladera, luces, televisores, electrónicos, ventiladores y, en forma no simultanea, lavarropas, plancha, microondas. Si es requerido mayor consumo, como estufas o aires, hay que pensar en al menos unos 5.000", completa Miodowski.