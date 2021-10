Bitcoin, imparable, consigue un nuevo récord histórico: ¿Qué opinan los exchanges?

Expertos de los principales Exchange conversaron con iProUP para brindar un panorama de lo que pasa con Bitcoin después de la subida histórica

En la mañana del miércoles Bitcoin superó su máximo histórico y llegó a la suma de u$s66.414 por unidad. La suba marcó un incremento de 17,87% en los últimos días, y un alza del 5,77 en las últimas 24 horas. Los expertos de los principales exchanges conversaron con iProUP para comentar cómo están viendo el mercado.

Asimismo, plataformas como la de Ripio colapsaron y no permitieron el ingreso de usuarios durante la mañana.

"Sabemos que hay algunos inconvenientes para ingresar a la plataforma web y a la app. Estamos trabajando para solucionarlo", comentaron desde la cuenta oficial de Ripio de Twitter.

Andrés Ondarra, Country Manager de Bitso, explica que: "Bitcoin parece estar en un bull market, por varios motivos: por un lado, el primer ETF debitcoin se inició a tradear; en segundo lugar, ya quedó fuera de consideración laposibilidad de que por China controlaba el precio de Bitcoin; y además los Estados Unidos está concentrando buena parte del poder en la minería del Bitcoin, lo queindirectamente termina fortaleciendo la narrativa de que pueda".

Además, agrega: "En lo que va del mes, el valor se incrementó en un 45%, por lo que lógicamente seregistraron movimientos intensos en el exchange, y también en las consultas en losestados del mercado".

"Esto se ve favorecido por algunas opciones diferenciales que ofrece la plataforma como Bitso Alpha para dominar el trading global de criptomonedas,conocer tendencias y hacer análisis técnicos en el momento real con los últimosmovimientos", añade.

Suba histórica

Gastón Levar, fundador de Airtm, comenta que Bitcoin no es inflacionario, y al haber una cantidad limitada de este activo siempre va a resultar barato comprar Bitcoin. "No creemos en la subidas y las bajadas de Bitcoin, creemos que hay diferentes indicadores, por ejemplo el FOMO que hay, la relación del dólar con diferentes países, hay muchos indicadores que hacen que compares el Bitcoin con el dólar pero este no sube ni baja".

Además, Levar menciona que Bitcoin va a seguir creciendo con respecto al dólar. "Las compras van aumentando, hay momentos en el mes en el que la gente compra y no mueve, y hay momentos en que la gente por miedo vende pero mes a mes la demanda viene creciendo".

Y resalta: "Creo que todas las plataformas que tengan mucha demanda van a verse colapsadas, incluso Instagram o Facebook. No hay que tener miedo a entrar a un Exchange. Aunque nosotros somos una billetera y no somos propensos a colapsar. Y si sucede son tres o cuatro minutos".

Por su parte, Matías Bari CEO y Cofundador de SatoshiTango menciona que la suba de Bitcoin consolida un proceso que tiene algunos meses. "Estábamos esperando que rompa el máximo histórico. En general, los ciclos alcistas, suelen ser bastante violentos en crecimiento, asi que esperamos que suceda lo mejor".

Además, remarca que el volumen de las operaciones es creciente en operaciones, sobre todo en Bitcoin. Al mismo tiempo que también crece Ethereum y el resto de las criptomonedas.

"Nos hemos preparado toda la vida para esto. Si bien el sitio tiene más tráfico que de costumbre, la plataforma está preparada para momentos como estos, no colapso. Son los momentos en que los usuarios quieren operar y debemos cumplir con el servicio que ofrecemos", sentencia. Además, el experto remarca que esperan que para diciembre llegue a u$s100.000.

Bitcoin ¿ Llegará a los uSu 100.000?

Por su parte, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de la plataforma, remarca que ya se rompió el máximo histórico al superar los u$s66.000 por unidad.

" Ahora tenemos un nuevo máximo, le va a costar seguir subiendo porque tenemos mucha presión vendedora pero no debería sorprender en que está fuerza vendedora , y empiece a haber una fuera compradora que incentivaría una subida aún más fuerte. Todas son especulaciones que se basan en el mercado, pero podemos estar viendo una nueva escalada en el precio de Bitcoin", destacó.

Bitcoin sin freno

En la misma línea, Agustín Abraham CMO de Let´s Bit, resalta: "Para mí esta subida es algo personal. Yo la estaba esperando hace mucho, desde que llegó en marzo a su primer alza de 64.000 y luego corrigió. Yo estuve esperando todos estos meses para que siga subiendo, igual si se lo piensa a largo plazo, que es como se tiene que pensar a Bitcoin, siempre es buen momento para entra, y siempre va a seguir subiendo y llegar a precios que al de hoy lo hagan parecer bajo".

También, el experto remarca que se está rompiendo la resistencia. "Está sucediendo algo raro, a principio de año cuando Bitcoin superó su máximo se notó un incremento de volumen que se pudo ver en todos los exchanges. Y todo lo que va de octubre, no se ve un incremento de volumen comparado con lo que se vio en la primera mitad del año y eso es un buen indicador. Sube el precio y sube el volumen no es que hay un montón de gente. Pasa que hay noticias, la gente te pregunta".

Otro de los expertos consultados es Emiliano Limia, Press Officer de BuenBit, que menciona que los nuevos máximos históricos de Bitcoin se dan en un contexto en que la adopción está en pleno crecimiento y en que se está en una etapa temprana.

"Hace poco salió un reporte de Chainlaysis que sugiere que la adopción cripto creció más del 2.300% desde el tercer trimestre de 2019 y más del 881% en el último año. Mientras haya cada vez más demanda y una oferta limitada de 21 millones, parece inevitable que el precio siga en aumento.

En cuanto a las compras de cripto sí, es un comportamiento que se da en general cuando el mercado está alcista que aumenta la cantidad de operaciones. Afortunadamente no sufrimos inconvenientes en nuestra plataforma para operar", concluye Limia.