¿Bitcoin a u$s170.000?: las predicciones de los analistas tras su debut en la bolsa

El movimiento del regulador estadounidense se confirma poco después de la aprobación de Suiza a finales de septiembre para lanzar el primer fondo cotizado en activos criptográficos. Lo mismo ocurrió recientemente en Canadá con la aprobación de varios ETFs pertenecientes a monedas digitales, lo que podría haber impulsado a la SEC a tomar la determinación final con el fondo de ProShares. Aún así, el organismo advirtió sobre los riesgos de invertir en el mismo:

Before investing in a fund that holds Bitcoin futures contracts, make sure you carefully weigh the potential risks and benefits. Check out our Investor Bulletin to learn more: https://t.co/AZbrkpfn8F — SEC Investor Ed (@SEC_Investor_Ed) October 14, 2021