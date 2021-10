Estas son las altcoins que generan fuerte interés en vista de la posible nueva suba en el mercado cripto

Los proyectos centrados en la privacidad han visto un renovado interés, por el sentimiento alcista sobre la posible aprobación de un ETF de Bitcoin en EEUU

Los traders y el mercado en general muestran un optimismo extremo, luego de que los rumores y una variedad de documentos sugieran que el camino hacia la aprobación de un ETF de Bitcoin tiene menos obstáculos por delante.

Tras las noticias positivas, el precio de Bitcoin (BTC) estuvo muy cerca de tocar los u$s 63.000 por primera vez desde abril y varias altcoins aseguraron ganancias de tres dígitos.

Las 7 monedas con mayor cambio de precio en 24 horas. Fuente: Cointelegraph Markets Pro

Datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView muestran que los tokens con las mayores ganancias en las últimas 24 horas fueron NuCypher (NU), Keep Network (KEEP) y Orchid (OXT).

NuCypher se asocia con Keep Network

NuCyper es un protocolo centrado en la creación de servicios descentralizados de cifrado, control de acceso y sistema de gestión de claves para redes blockchain públicas, ofreciendo soluciones de intercambio de datos cifrados de extremo a extremo y de almacenamiento descentralizado.

Datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView muestran que, tras alcanzar un mínimo de u$s 0,283 en las primeras horas de la jornada del 15 de octubre, el precio de NU se catapultó un 535% hasta alcanzar un máximo intradiario de u$s 1,80, al tiempo que su volumen comercial diario se disparó un 19,440% hasta los u$s 2.152 millones.

Gráfico de 4 horas del par NU/USD. Fuente: TradingView

El aumento del precio y del volumen de comercio de NU se produce cuando el proyecto ayudó a facilitar el lanzamiento de tBTC v2 en Keep Network que está diseñado para "extender las propiedades de resistencia a la censura de Bitcoin a todas las redes que puedan interoperar con Ethereum (ETH)".

La resistencia a la censura llega a la red Ethereum

Keep Network es un protocolo diseñado para ofrecer una infraestructura centrada en la privacidad en redes blockchain públicas a través de la creación de una red incentivada para almacenar y encriptar datos privados.

Datos VORTECS™ de Cointelegraph Markets Pro comenzaron a detectar una perspectiva alcista para KEEP el 12 de octubre, antes de la reciente subida del precio.

La puntuación VORTECS™, exclusiva de Cointelegraph, es una comparación algorítmica de las condiciones históricas y actuales del mercado derivada de una combinación de puntos de datos que incluyen el sentimiento del mercado, el volumen de comercio, los movimientos recientes del precio y la actividad en Twitter.

Puntuación VORTECS™ (verde) frente al precio de KEEP. Fuente: Cointelegraph Markets Pro

Como se ve en el gráfico anterior, la puntuación VORTECS™ de KEEP empezó a repuntar el 12 de octubre y subió hasta un máximo de 75 justo antes de que el precio aumentara un 585% en el día siguiente.

El aumento del impulso de KEEP se produjo junto con el aumento del precio de NU, pues los dos proyectos colaboraron para lanzar tBTC v2 en la red Keep.

El servicio VPN basado blockchain impulsa el precio de Orchid

Orchid es una red privada virtual (VPN) impulsada por criptomonedas que se describe a sí misma como "la primera red de privacidad incentivada entre pares del mundo".

Datos VORTECS™ de Cointelegraph Markets Pro comenzaron a detectar una perspectiva alcista para OXT el 12 de octubre, antes del reciente repunte del precio.

Puntuación VORTECS™ (verde) frente al precio de OXT. Fuente: Cointelegraph Markets Pro

Como se puede ver en el gráfico anterior, la puntuación VORTECS™ de OXT subió a la zona verde el 12 de octubre y alcanzó un máximo de 75 el 14 de octubre, unas 15 horas antes de que su precio se disparara un 82% durante el día siguiente.

Un vistazo a la cuenta de Twitter del proyecto apunta a un mayor enfoque en las preocupaciones sobre la privacidad como el impulso detrás del repunte del viernes, que se alinea con los principales objetivos tanto de Nu como de KEEP, lo que sugiere que el sector de los proyectos relacionados con la privacidad podría estar empezando a atraer más atención.

La capitalización total del mercado de criptomonedas actualmente asciende a u$s 2,482 billones y el índice de dominio de Bitcoin es del 46.6%.

Fuente: Cointelegraph