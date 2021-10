Primero para compras, ahora pago de impuestos: plataforma permite cancelar tributos con criptomonedas

Se trata de una app chilena que sirve para el cálculo de impuestos relacionados con las tenencias de criptomonedas para los usuarios chilenos

Krypto Ledgers es una empresa chilena que crea plataforma para pagar impuestos por tenencias en criptomonedas, según informó la ONG Bitcoin Chile en su cuenta oficial de Twitter a modo de bienvenida.

Se trata de es un nuevo servicio en ese país, que permite pagar a los usuarios los impuestos fácilmente y de forma segura, según señala la plataforma en su sitio web oficial.

La plataforma permite calcular las ganancias o pérdidas de los usuarios poseedores de criptomonedas utilizando los métodos: FIFO (First in, First out,o lo primero que entra será lo primero que salga de la cuenta), LIFO (Last in, first out; lo último en entrar va a ser lo primero en salir); y PMP, que es el precio medio ponderado, el cual valora la cotización de cada criptomoneda y la cantidad de unidades que hay en stock.

Nueva apps para calcular impuestos en criptomonedas

La plataforma soporta más de 2,500 criptomonedas, en donde los usuarios pueden hacer todas las transacciones que serán valoradas entre ganancias y pérdidas,permitiendo mostrar el valor actual de la moneda y el costo de adquisición de cada criptoactivo.

Además, Krypto Ledgers permite a los usuarios el seguimiento del portafolio, transacciones ilimitadas por año fiscal y sincronizar exchanges y wallets de los

El oficio N° 963 del Servicio de Impuestos Internos (SII) señala que los usuarios en Chile no deben pagar impuesto por tener o almacenar criptomonedas. Solo deberán pagar impuesto al momento de obtener una utilidad, es decir; la diferencia entre el valor que compraron la criptomoneda y el valor al momento de la venta, siempre y cuando no estén exentos de pagar impuesto. Sin embargo en Argentina es diferente el pago de impuestos.

La actitud del Banco Central

"En nuestro país, el Banco Central es la única autoridad que emite moneda de curso legal y no ha reconocido a las criptomonedas como tales", advierte Lisandro López, socio de Tax & Legal, PwC Argentina, aunque aclara que ello no impide su uso en operaciones comerciales para adquirir bienes o cancelar obligaciones.

Otros organismos, como la Unidad de Información Financiera (UIF) o la Comisión Nacional de Valores (CNV), que utilizan el término "monedas virtuales" o "criptoactivos", han dictado disposiciones intentando definirlas. También intentan hacerlo algunos proyectos de ley, pero "lo cierto es que aún no contamos con una regulación unificada para las criptomonedas en nuestro país", lamenta López.

Impuestos en Argentina

"La definición de moneda virtual la dio la UIF en 2014: una representación digital de valor, cuyas funciones son las de ser un medio de intercambio, unidad de cuenta y/o reserva de valor. A su vez, las diferenció del 'dinero electrónico', que no es más que la representación del fiduciario, como pesos, dólares, etcétera", señala a iProUP el contador Marcos Zocaro.

Según el experto, el BCRA emitió en 2014 un comunicado afirmando que las monedas virtuales "no son emitidas por este Banco Central ni por otras autoridades monetarias internacionales, por ende, no tienen curso legal ni respaldo alguno". "Luego insistió en esta advertencia y señaló que su aceptación como medio de cancelación de deudas o realizar pagos no es obligatoria en Argentina".

Según Zocaro, El Salvador sí transformó a Bitcoin en moneda de curso legal, otorgando como beneficios que "las operaciones realizadas por las personas dejan de estar alcanzadas por impuestos".

En Argentina, las criptomonedas no están prohibidas y su uso es válida para contratar, si ambas partes están de acuerdo. No tienen curso legal ni forzoso, aunque comparten ciertas ventajas: certeza, autenticidad, rapidez en la transacción y falta de intermediarios.