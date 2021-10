Presidente de la FED: "Estados Unidos no prohibirá las criptomonedas"

Esto es gran noticia para los inversores de criptomonedas y puede que sea uno de los motivos para el más reciente crecimiento de algunas monedas digitales

Durante las últimas semanas, el bitcoin experimentó cambios importantes. Luego de una caída estrepitosa hace algunos meses, ahora se está recuperando y algunos especialistas aseguran que el mercado criptográfico entró en una nueva tendencia alcista que llevará a varias de las criptomonedas más importantes a nuevos máximos.

De acuerdo a datos anteriores bitcoin ha registrado un nuevo máximo de 56,000 dólares recientemente. También en este mismo periodo ha experimentado ciertos retrocesos nada estrepitosos y al momento de esta publicación ha subido un 2.33% posicionándose en los 55,986.16 dólares, lo que acerca una vez más a la criptomoneda al máximo anterior y a nuevos máximos en corto.

Desde el día 30 del mes de septiembre, el precio de bitcoin aumentó de manera constante. La criptomoneda pasó de los 41,532 dólares a los 56,000 en un corto periodo de tiempo aún con ciertas oscilaciones que son bastante comunes en la criptomoneda y son un signo de cierta prosperidad.

Este aumento de bitcoin recuerda a los mejores momentos de la criptomoneda durante el primer trimestre del año. Ya bitcoin superó una vez más el billón de dólares de capitalización. Además, este aumento ha ocasionado que el valor total del mercado de criptomonedas ascienda una vez más a los 2,3 billones de dólares.

En este punto, el mercado criptográfico ha logrado superar el pánico anterior por las regulaciones de China y las posibilidades de extensión de las criptomonedas se han disipado. Mientras todo esto sucede, el tema regulatorio global se ha convertido en un asunto bastante serio. Algunos países han decido adoptar una posición muy restrictiva, pero de acuerdo con las últimas declaraciones Estados Unidos podría tener una actitud más positiva.

Estados Unidos no pretende prohibir las criptomonedas

Este momento es uno de los más "alegres" que está teniendo el mercado criptográfico luego de que China decidiera imponer regulaciones restrictivas, lo que ocasionó una importante caída en las principales criptomonedas. Luego de que China hiciera esto, varios países del mundo comenzaron a hacer cambios regulatorios, unos a favor y otros en contra.

Mientras varios países estaban haciendo cambios, Estados Unidos se había mantenido al margen. Este silencio hizo que las especulaciones no se detuvieran. Las preocupaciones sobre una regulación restrictiva se hicieron más grandes en Estados Unidos pues este es uno de los mercados más importantes de criptomonedas en el mundo y si Estados Unidos seguía los pasos de China las posibilidades de que las criptomonedas llegaran a su fin eran cada vez más altas.

Pero Estados Unidos luego de haberse mantenido bastante tiempo en silencio al fin ha hablado. Recientemente Jerome Powell, quien es el presidente de la FED ha comentado que las criptomonedas no serán prohibidas en el país. Esto ha sido una gran noticia para los inversores de criptomonedas y puede que sea uno de los motivos para el más reciente crecimiento de algunas monedas digitales.

Justo ahora Estados Unidos está pasando por un momento bastante crítico debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus, pero esto no ha hecho que los reguladores no vean el potencial de las criptomonedas. Durante estos momentos difíciles las criptomonedas se han mantenido como una industria relativamente próspera. Por ello es que las posibilidades de regulación en este momento no se están contemplando o no al menos con el mismo enfoque que el de China.

Bitcoin está experimentando un crecimiento y desarrollo saludable

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada y una de las principales características de esta clase de activos es que son altamente fluctuantes. Esto no es un secreto y hemos visto cómo ha sucedido en diferentes momentos de la historia de la criptomoneda, pero varios especialistas han resaltado que el crecimiento que está teniendo bitcoin y su desarrollo es saludable.

Esta criptomoneda siempre ha sido referente en el mercado, es la más importante y la más grande esto hace que sea una de las favoritas para la inversión de diferentes niveles. De hecho, para algunos bitcoin podría ser una de las mejores protecciones contra la inflación que otros activos tradicionales como el oro, lo que introduce otra vez la posibilidad de que bitcoin se convierta en un activo de refugio seguro.

Varios analistas han resaltado que el motivo principal por el cual bitcoin y otras criptomonedas han comenzado a crecer una vez más es por la posición que han asumido los reguladores estadounidenses. Estos recientemente han comentado que no tienen intención de emular las medidas regulatorias de otros países en cuanto a prohibiciones lo que beneficia bastante la inversión.

Bitcoin se ha convertido con los años en una de las inversiones más atractivas para muchas personas. Pero con el crecimiento hay algunos riesgos que no se pueden ignorar. Si bien los reguladores lo tienen en cuenta, ahora no atacarán las criptomonedas lo que parece que harán es incluirlas en las regulaciones y ponerse de lado de la innovación lo que le dará a bitcoin y al mercado muchos años más de prosperidad.